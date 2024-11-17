Для любителей меряться... достижениями))) - страница 39

Дед пенсионер:

На центовом счете при минимальном лоте и цене, близкой к оканчивающейся на 50.  SL  кажется в 40 пунктов давал убыток=0 из-за ошибки округления у одного брокера. Думаю, ошибку уже устранили.  А что, указанный арбитраж пробовали?

Да не, подумал  что это арбитражам делается.
 

Тоже похвалюсь тогда своим совом! В понедельник депозит был чуть более 600$. И вот за 4 дня такие резы!


 
Yerzhan Satov #:

Но Рена говорит что у него толще. )))

 
Grigori.S.B #:

"Так и вы говорите"(с) :)
 

Закрылись все позиции. В том числе и те что повисели пару дней. Теперь можно со спойной душой все отключить до пондельника.

 

А это за неделю! Прирост депозита чуть более 50%! За неделю! В начале недели, в понедельник, на депо было чуть больше 600$...


Файлы:
08.12.2023.jpg  287 kb
08.12.2023_.jpg  105 kb
j0_j1z2pp....jpg  276 kb
 
Yerzhan Satov #:

Мартингейл 

Тут нечем хвастаться

 

За вчера Вин. Фунт/йена дошла до 7 шагов. Но все равно все закрылись профитом с рр 3 к 1.


Файлы:
11.12.2023.png  93 kb
 
Yerzhan Satov #:

Дави дальше, не останавливайся!

 
Grigori.S.B #:

Буду! Чего ждать? Если в день приносит прибыль в среднем 6-8% от депозита, зачем тормозить?

