Для любителей меряться... достижениями))) - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На центовом счете при минимальном лоте и цене, близкой к оканчивающейся на 50. SL кажется в 40 пунктов давал убыток=0 из-за ошибки округления у одного брокера. Думаю, ошибку уже устранили. А что, указанный арбитраж пробовали?
Тоже похвалюсь тогда своим совом! В понедельник депозит был чуть более 600$. И вот за 4 дня такие резы!
Тоже похвалюсь тогда своим совом! В понедельник депозит был чуть более 600$. И вот за 4 дня такие резы!
Но Рена говорит что у него толще. )))
Но Рена говорит что у него толще. )))
Закрылись все позиции. В том числе и те что повисели пару дней. Теперь можно со спойной душой все отключить до пондельника.
А это за неделю! Прирост депозита чуть более 50%! За неделю! В начале недели, в понедельник, на депо было чуть больше 600$...
А это за неделю! Прирост депозита чуть более 50%! За неделю! В начале недели, в понедельник, на депо было чуть больше 600$...
Мартингейл
Тут нечем хвастаться
За вчера Вин. Фунт/йена дошла до 7 шагов. Но все равно все закрылись профитом с рр 3 к 1.
За вчера Вин. Фунт/йена дошла до 7 шагов. Но все равно все закрылись профитом с рр 3 к 1.
Дави дальше, не останавливайся!
Дави дальше, не останавливайся!
Буду! Чего ждать? Если в день приносит прибыль в среднем 6-8% от депозита, зачем тормозить?