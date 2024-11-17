Для любителей меряться... достижениями))) - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а вот и реальный центовый грааль найден - итог торговли за 3 дня увеличение депозита в 13 раз - в результате счет заблокировали
что делать? Неужели пропали 6 долларов?
а вот и реальный центовый грааль найден - итог торговли за 3 дня увеличение депозита в 13 раз - в результате счет заблокировали
что делать? Неужели пропали 6 долларов?
Using computer based software or trading strategies in order to abuse technical errors (such as rounding errors) on trading platforms, - использовал ошибки округления
is prohibited according to our T&Cs and we reserve the right to terminate all of your accounts using this kind of software and/or trading strategies.
Accordingly, we regret to inform you that your account(s) is suspended. In order to enable back your account(s) you should stop this kind of forbidden activity.
Исходный Deposit = 0.53$ - столько было на счету 3 дня назад - хотя там было 0,45. а 0,08$ - что-то с бонусным кредитом
Balance = 6,84$ - конечное значение Profit = 7.18$ Loss = 0,81$ - проводил эксперименты и раза 3 ошибся со SL Чистая прибыль 6,37$
больше 400 сделок в сутки - первый день руками, далее ставил группы по 12 отложек с помощью скрипта. Часть закрывалась по SL = 0, другие TP = 0,01.
Хотел уже советник писать - но сложно получалось, хотя четверть стратегии уже была в скрипте. И тут отрубили
Да, они бы сильно разорились, выплатив тебе заслуженные 6 долл. Тем более косяк по сути на их стороне. Кстати неужели у них в регламенте прописан запрет неверного округления цен? По идее сервер должен сверять цену, пришедшую в торговом запросе с текущей и отфутболивать в случае несоответствия.
Он обнаружил известную ошибку в округлении цены на сервере. Из-за нее возможно закрытие по SL с нулевым убытком - малый SL округляется до нуля! Каждый его ордер приносил 1 цент или закрывался по SL без убытка. Беспроигрышная торговля. Но долго этим пользоваться запрещено. Возможно, теперь они исправят эту лазейку. Тоже наступал на эти грабли, заблокировали 5 моих и 12 выигранных. Сейчас сообразил, что надо послать письмо с сообщением об остановке использования запрещенного
Спасибо, все так. Написал письмо и счет разблокировали. Так что рекорд засчитайте: трехдневное увеличение мелкого депозита 0,45$ до 6,84$ в 15,2 раза. Вот бы в 100 раз больше можно было! Будем искать... Может быть, виртуальные ордера надо использовать?
Спасибо, все так. Написал письмо и счет разблокировали. Так что рекорд засчитайте: трехдневное увеличение мелкого депозита 0,45$ до 6,84$ в 15,2 раза. Вот бы в 100 раз больше можно было! Будем искать... Может быть, виртуальные ордера надо использовать?
тупиковая тема,
не рекорд конечно, но вот - 1,5 недели примерно счет, 0.1 фикс лот, стопы и тп по индикаторам, торговля на 21 пара
Он обнаружил известную ошибку в округлении цены на сервере. Из-за нее возможно закрытие по SL с нулевым убытком - малый SL округляется до нуля! Каждый его ордер приносил 1 цент или закрывался по SL без убытка. Беспроигрышная торговля. Но долго этим пользоваться запрещено. Возможно, теперь они исправят эту лазейку. Тоже наступал на эти грабли, заблокировали 5 моих и 12 выигранных. Сейчас сообразил, что надо послать письмо с сообщением об остановке использования запрещенного
На центовом счете при минимальном лоте и цене, близкой к оканчивающейся на 50. SL кажется в 40 пунктов давал убыток=0 из-за ошибки округления у одного брокера. Думаю, ошибку уже устранили.
А что, указанный арбитраж пробовали?