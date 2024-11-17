Для любителей меряться... достижениями))) - страница 35

Новый комментарий
[Удален]  
Roman.:

ОК! Надо стартовать в этом году в обяз, ИМХО!!!
Роман, ну ты крутой... Посмотри сколька участников, их объем вложений и сколька осталось там народу и бабок в конце в живых...
 
_new-rena:
Роман, ну ты крутой... Посмотри сколька участников, их объем вложений и сколька осталось там народу и бабок в конце+в живых...

Да глянул уже... Пох-нах! Любой чемп - это либо комос, либо нет... Написал в личку.
 
_new-rena:
В личку ничего не поступило..

см.внимательнее!!! :-)
[Удален]  
Roman.:

см.внимательнее!!! :-)
Океюшки! Въехал))))
 

Тиковыми бурбуляторами хвастаетесь ))))

 
Начальный депозит3.00Спред2
Чистая прибыль22113531.75Общая прибыль22113531.75Общий убыток-0.00
ПрибыльностьМатожидание выигрыша69979.53

Идея возникла и советник написан за 1 день. EURUSD за весь 2017 год. Начальный депозит 1500/плечо. При плече 500 депо=3, при плече 100 депо=15. Учебный пример, показывающий теоретический максимум заработка за год на форексе. Увеличение за год в 7 миллионов раз. Сначала идет экспоненциальное увеличение депозита и лота. После достижения МаксЛот прирост становится линейным.

Вот с 1 января до 18 января 2017 года с 3 до 319701 увеличение в 100 тысяч раз. Надо выводить каждые пол-месяца.

  Далее прирост линейный

Скачивайте, тестируйте, высказывайтесь...

Файлы:
007.ex4  14 kb
 
STARIJ:
Начальный депозит3.00

Спред2
Чистая прибыль22113531.75Общая прибыль22113531.75Общий убыток-0.00
Прибыльность
Матожидание выигрыша69979.53


Идея возникла и советник написан за 1 день. EURUSD за весь 2017 год. Начальный депозит 1500/плечо. При плече 500 депо=3, при плече 100 депо=15. Учебный пример, показывающий теоретический максимум заработка за год на форексе. Увеличение за год в 7 миллионов раз. Сначала идет экспоненциальное увеличение депозита и лота. После достижения МаксЛот прирост становится линейным.

Вот с 1 января до 18 января 2017 года с 3 до 319701 увеличение в 100 тысяч раз. Надо выводить каждые пол-месяца.

Далее прирост линейный

Скачивайте, тестируйте, высказывайтесь...

Такие фишки были, но они работали на анализе исторических файлов

Все кто верил что это грааль, все с успехом слились

[Удален]  
Renat Akhtyamov:  Такие фишки были, но они работали на анализе исторических файлов

теперь в тестере анализ истории запрещен

 
LRA:

теперь в тестере анализ истории запрещен

у него ex4
 
Renat Akhtyamov:  у него ex4

Нужна mq4 ? меняю на любой действительно стабильно прибыльный советник. Предложение всем

1...2829303132333435363738394041
Новый комментарий