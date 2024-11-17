Для любителей меряться... достижениями))) - страница 35
ОК! Надо стартовать в этом году в обяз, ИМХО!!!
Роман, ну ты крутой... Посмотри сколька участников, их объем вложений и сколька осталось там народу и бабок в конце+в живых...
Да глянул уже... Пох-нах! Любой чемп - это либо комос, либо нет... Написал в личку.
В личку ничего не поступило..
см.внимательнее!!! :-)
Тиковыми бурбуляторами хвастаетесь ))))
Идея возникла и советник написан за 1 день. EURUSD за весь 2017 год. Начальный депозит 1500/плечо. При плече 500 депо=3, при плече 100 депо=15. Учебный пример, показывающий теоретический максимум заработка за год на форексе. Увеличение за год в 7 миллионов раз. Сначала идет экспоненциальное увеличение депозита и лота. После достижения МаксЛот прирост становится линейным.
Вот с 1 января до 18 января 2017 года с 3 до 319701 увеличение в 100 тысяч раз. Надо выводить каждые пол-месяца.
Далее прирост линейный
Скачивайте, тестируйте, высказывайтесь...
Такие фишки были, но они работали на анализе исторических файлов
Все кто верил что это грааль, все с успехом слились
теперь в тестере анализ истории запрещен
теперь в тестере анализ истории запрещен
Нужна mq4 ? меняю на любой действительно стабильно прибыльный советник. Предложение всем