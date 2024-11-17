Для любителей меряться... достижениями))) - страница 40
Буду! Чего ждать? Если в день приносит прибыль в среднем 6-8% от депозита, зачем тормозить?
поделись описанием тс. Я в код попробую переложить. Интересное у вас усреднение или доливки по мартину по арифметической прогрессии с шагом 0.02 лота.....
Так это уже все прописано. Это советник такой у меня. Год почти над ним трудился...
здесь напишите или где почитать о тс..
Это советник. На мартингейле. Он как бы конструктор. Т.е. туда можно прописать любой стрелочный индикатор и торговать по нему. Я просто специально для этого советника написал отдельный индикатор. Трендово-канальный так сказать. Логика же самого советника в том, что он открывает шаги мартинов по определенно заданным параметрам. Но сколько бы шагов он не открыл по итогу закрывает все ордера в профит в соотношении прибыль/убыток 3 к 1. Он просто сам автоматом рассчитывает такое соотношение и выставляет общий тейк профит для всех ордеров. Например в моих настройках по моему индикатору прописаны: Лот=0.02; Тейк профит=100пп; множитель (сумма мартина)=0.02; шаг (расстояние в пипсах для мартинов)=300пп. Это значит если цена уходит в минус, то через 300 пипсов откроется первый мартин с лотом 0.04, дальше 0.06 и т.д. Но одновременно с этим при каждом новом открывшемся ордере тейк передвигается именно туда где должно быть соотношение прибыль/убыток 3 к 1. Т.е. прибыль по всем ордерам должен в 3 раза превышать все убытки. Скажем открылись 5 ордеров с общим лотами 0.1 (если считать каждый по 0.02+0.02 = 0.04+0.02 = 0.06 и т.д.), то 3 будут в убытке, 2 в прибыли. Но в сумме эти 2 прибыли превысят 3 убытка в 3 раза.
Вот такой алгоритм этого советника.
И советник этот у меня в 2-х видах. Один как я уже писал в виде конструктора, куда можно прописывать любой свой какой либо стрелочный индикатор. И второй уже с прописанным моим индикатором.
Первый по цене чуть дороже.
а. понял. Привязка тр к стоп лоссу. Спс. Подобное что-нибудь тоже сделаю....
Сегодня пока так. Рынок наверное мало волотильный...
А дальше что было ?
А дальше почти год прошёл.
Забавно смотрятся тейк-профиты с убытками )))
Забавно для тех кто не понимает. Это трал тейк-профита. А работает это так: позиция уходит в убыточную зону и дабы минимизировать убыток ТП подтягивается ближе к текущей цене.
Т.о. вероятность срабатывания ТП повышается. Да, поза закроется по ТП с убытком, но это лучше чем она уйдет в неконтролируемый минус и приведет к стоп-ауту.
И также лучше чем закроется по СЛ т.к. в случае срабатывания ТП убыток будет меньше.
Очень даже правильный прием.
ЗЫ Почему-то если поза, закрывающаяся по СЛ с прибылью, забавной не выглядит. А закрывающаяся по ТП с убытком вызывает веселуху.
Хотя, это зеркальные варианты.