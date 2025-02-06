Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1128
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я выше не это написал разве?
Хорошо, ну вот взяли мы, записали в файл нужные настройки, закрыли и что???
по идее он же должен теперь переоткрыть советник с нужными параметрами, а как это может сделать текстовый файл (не вижу там других в списке функций, хотя в таком случае надо ехе)
Хорошо, ну вот взяли мы, записали в файл нужные настройки, закрыли и что???
по идее он же должен теперь переоткрыть советник с нужными параметрами, а как это может сделать текстовый файл (не вижу там других в списке функций, хотя в таком случае надо ехе)
Когда запускаете советник в ините загружаете файл и считываете с него данные по настройкам и все , вот примерчик небольшой.
{
Print("*******************************************");
Print("Start downloading data Magic = ",Magic," ",_Symbol);
Print("*******************************************");
int handle=FileOpen("Overturn_"+(string)Magic+"_"+_Symbol+".csv",FILE_CSV|FILE_READ);
if(handle>0)
{
tiket=(int)FileReadNumber(handle);
flag_series=FileReadBool(handle);
TP = FileReadNumber(handle);
SL = FileReadNumber(handle);
series=(int)FileReadNumber(handle);
Lots=FileReadNumber(handle);
FileClose(handle);
Print("*******************************************");
Print("Loading data completed Magic = ",Magic," ",_Symbol);
Print("*******************************************");
}
}
юю
Доброго Дня Всем!
Есть кнопка в терминале "Авто-торговля ", - закинул в окно советник - пошли "алерты" (во вкладке "эксперты") - нажал кнопку "Авто-торговля" (включил) - пошли "алерты"(замечательно) - нажал кнопку "Авто-торговля" (ВЫКЛЮЧИЛ торговлю) ВСЕ РАВНО идут "алерты".
Вопрос - это у ВСЕХ так?
Если Да, то есть возможность установить/прописать что-бы "алерты" шли только после нажатия этой кнопки?
Может вопрос без башенный но все равно буду благодарен за ответ!
Доброго Дня Всем!
Есть кнопка в терминале "Авто-торговля ", - закинул в окно советник - пошли "алерты" (во вкладке "эксперты") - нажал кнопку "Авто-торговля" (включил) - пошли "алерты"(замечательно) - нажал кнопку "Авто-торговля" (ВЫКЛЮЧИЛ торговлю) ВСЕ РАВНО идут "алерты".
Вопрос - это у ВСЕХ так?
Если Да, то есть возможность установить/прописать что-бы "алерты" шли только после нажатия этой кнопки?
Может вопрос без башенный но все равно буду благодарен за ответ!
Кнопка "Авто-торговля " разрешает, запрещает проведение торговых операций,
Если ее отключить, то советники и скрипты будут работать
Доброго Дня Всем!
Есть кнопка в терминале "Авто-торговля ", - закинул в окно советник - пошли "алерты" (во вкладке "эксперты") - нажал кнопку "Авто-торговля" (включил) - пошли "алерты"(замечательно) - нажал кнопку "Авто-торговля" (ВЫКЛЮЧИЛ торговлю) ВСЕ РАВНО идут "алерты".
Вопрос - это у ВСЕХ так?
Если Да, то есть возможность установить/прописать что-бы "алерты" шли только после нажатия этой кнопки?
Может вопрос без башенный но все равно буду благодарен за ответ!
Доброго Дня Всем!
Есть кнопка в терминале "Авто-торговля ", - закинул в окно советник - пошли "алерты" (во вкладке "эксперты") - нажал кнопку "Авто-торговля" (включил) - пошли "алерты"(замечательно) - нажал кнопку "Авто-торговля" (ВЫКЛЮЧИЛ торговлю) ВСЕ РАВНО идут "алерты".
Вопрос - это у ВСЕХ так?
Если Да, то есть возможность установить/прописать что-бы "алерты" шли только после нажатия этой кнопки?
Может вопрос без башенный но все равно буду благодарен за ответ!
Мужики, делаю ставку на EURUSD к примеру 0.10, тейк проф через 100 пунктов, закрылся прибыль 10.00. всё норм, теперь USDJPY прибыль через 100 пунктов 7.80.
Пытался вычислить стоимость одного пункта MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT); получаю 0,001 где я тут туплю?Короч пытаюсь вычислить какой мне минимальный лот надо ставить чтобы через 100 пунктов получил не 7.8 а именно 10.00.
Мужики, делаю ставку на EURUSD к примеру 0.10, тейк проф через 100 пунктов, закрылся прибыль 10.00. всё норм, теперь USDJPY прибыль через 100 пунктов 7.80.
Пытался вычислить стоимость одного пункта MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT); получаю 0,001 где я тут туплю?Короч пытаюсь вычислить какой мне минимальный лот надо ставить чтобы через 100 пунктов получил не 7.8 а именно 10.00.
MODE_TICKVALUE - цена в валюте депозита одного пункта (который через MODE_POINT) из расчёта на 1 лот
Появилась необходимость записать данные в hst файл, чтоб потом на основе этих данных построить автономный график.
Бьюсь второй день но ничего не получаеться.
Код:
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
ulong last_fpos=0; //
int HandleHistory=-1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
string symbol=Symbol();
int per=Period()*9;
ResetLastError();
if(CreateHeader()==true)//если создали заголовок
{
HandleHistory=FileOpenHistory(symbol+(string)per+".hst",FILE_BIN|FILE_WRITE|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI);
if(HandleHistory!=INVALID_HANDLE)
{
for(int i=199;i>0;i--)//заполняем данными
{
MqlRates r;
r.time=Time[i];//просто пытаюсь записать, это так для примера
r.open=Open[i];//просто пытаюсь записать, это так для примера
r.low=Low[i];
r.high=High[i];
r.close=Close[i];
r.tick_volume=(long)10;
r.spread=0;
r.real_volume=(long)10;
uint byteswritten=FileWriteStruct(HandleHistory,r);
Print("FileOpen OK ",byteswritten," ",Time[i]);
}
FileClose(HandleHistory);
// FileFlush(HandleHistory);
}
else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());
}
// long id=ChartOpen(symbol,per);
//Alert(id);
}
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateHeader()//создаем файл с историей hst(заголовок)
{
int file_version=401;
string c_copyright;
string c_symbol=Symbol();
int i_period=Period()*9;
int i_digits=Digits;
int i_unused[13];
//---
ResetLastError();
HandleHistory=FileOpenHistory(c_symbol+(string)i_period+".hst",FILE_BIN|FILE_WRITE|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI);
if(HandleHistory<0)
{
Print("Error open ",c_symbol+(string)i_period,".hst file ",GetLastError());
return(false);
}
c_copyright="(C)opyright 2003, MetaQuotes Software Corp.";
ArrayInitialize(i_unused,0);
//--- write history file header
FileWriteInteger(HandleHistory,file_version,LONG_VALUE);
FileWriteString(HandleHistory,c_copyright,64);
FileWriteString(HandleHistory,c_symbol,12);
FileWriteInteger(HandleHistory,i_period,LONG_VALUE);
FileWriteInteger(HandleHistory,i_digits,LONG_VALUE);
FileWriteInteger(HandleHistory,0,LONG_VALUE);
FileWriteInteger(HandleHistory,0,LONG_VALUE);
FileWriteArray(HandleHistory,i_unused,0,13);
return(true);
}
В результате выполнения создаеться файл с историей, но автономный график не создается.
Вот инфо по графику
Почему то пишуться данные 2003 года!
В итоге при запуска графика получаю ошибку: HistoryBase: 196 errors in 'NZDCHF45'
Понимаю что- что то не так записала. Но как правильно записывать не знаю, мало информации. Кто знает - подскажите.