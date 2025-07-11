Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 493

Aleksandr Volotko:

А это вот откуда взялось? Если по рынку торговать то ему плевать на дни, недели, а у тебя вот прям как зарплата на заводе - по 0,3% в день будет и всё тут. Да откуда?

Значит будет треньканье безтолковое, но тогда и соотношение размера лося к профиту будет 1:1 и слив по спреду.

Не вниманельный.  По итогу 100 трейдов(циклов). 
Это значит что 100 трейдов могут  быть и за неделю и за 3 месяца. Как будет так будет. 
Если за неделю то 0.3*7=2.1%  дохода. 
Если за 3 месяца то 75*0.3=22.5% дохода. 
Что тут сложного? 
 
Aleksandr Volotko:

Тут главное не перевозбудить, да и недовозбудить тоже нельзя )

Ну да,  согласен,  преждевременный нам не нужен)  но не опасен ))))) а вот затянувшийся мы выбросим и не будем засчитывать в статистику. 
Anatolii Zainchkovskii:
Тогда надо поспешить ) зачем добру пропадать? )

По сути же я делаю ровно тоже самое (в известном смысле), только вот размеры стопов/профитов чутка другие и выходит, что агрессивнее


несколько циклов пропущено банально, а выходы в б/у не учитываю в подсчёте, но да - за месяца 4-5 100 циклов может и будет

быстрее включайся - будем соревноваться (никогда такого не было и вот опять)

Aleksandr Volotko:

С одной стороны может показаться не в тему, но. Я про риск реворд говорю.. Или не в тему.. короче, выскажусь)

Можно получить стоп-аут несколько раз и быть в плюсе. Как? Нужно снимать чаще (и оставлять рабочее эквити ниже того, что уже снято...понятно думаю). Ибо стоп-аут может прилететь в любой момент и на любую сумму/эквити. Красиво рисовать статистику, ради статистики.. хм. Нужно подкреплять всю красоту результатом (скока денег снято по факту - это единственный результат, который нужно учитывать, имхо).

Такую мысль вспомнил (не моя, кто сказал не помню точно) - нужно играть так, чтобы даже проиграв быть в плюсе! Именно про трейдинг сказано было.
 
Aleksandr Volotko:

Недельки через 2 где-то включусь. 
Anatolii Zainchkovskii:
Недельки через 2 где-то включусь. 

Это ж у меня будет месяц форы! Я тебя победю ..побежду.. ты проиграешь! ))

Aleksandr Volotko:

Как вы обычно устраиваете такие баттлы? Какие правила?)
 
Aleksandr Volotko:

Не проиграю))),  этот забег не на короткую дистанцию.  И болельщиков пока нет. 
 
onedollarusd:
У нас с Саней  чисто спортивный интерес)  , просто в одном направлении каждый сам по себе развивается,  вот в итоге батл и получается. 
Присоедениться вполне можно,  условие :1 портфельная торговля.  2 минимум просадки.  3 максимум прибыли.  4 максимально долгоиграющая система. 
Вот как то так)) 
Саня поправь если что упустил. 
onedollarusd:
Да нет никаких правил, как и самих соревнований ) Главное - сколько денег в кошельке приросло, тут не поспорить.

