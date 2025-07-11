Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 493
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А это вот откуда взялось? Если по рынку торговать то ему плевать на дни, недели, а у тебя вот прям как зарплата на заводе - по 0,3% в день будет и всё тут. Да откуда?
Значит будет треньканье безтолковое, но тогда и соотношение размера лося к профиту будет 1:1 и слив по спреду.
Тут главное не перевозбудить, да и недовозбудить тоже нельзя )
Тогда надо поспешить ) зачем добру пропадать? )
По сути же я делаю ровно тоже самое (в известном смысле), только вот размеры стопов/профитов чутка другие и выходит, что агрессивнее
несколько циклов пропущено банально, а выходы в б/у не учитываю в подсчёте, но да - за месяца 4-5 100 циклов может и будет
быстрее включайся - будем соревноваться (никогда такого не было и вот опять)
Тогда надо поспешить ) зачем добру пропадать? )
По сути же я делаю ровно тоже самое (в известном смысле), только вот размеры стопов/профитов чутка другие и выходит, что агрессивнее
несколько циклов пропущено банально, а выходы в б/у не учитываю в подсчёте, но да - за месяца 4-5 100 циклов может и будет
быстрее включайся - будем соревноваться (никогда такого не было и вот опять)
С одной стороны может показаться не в тему, но. Я про риск реворд говорю.. Или не в тему.. короче, выскажусь)
Можно получить стоп-аут несколько раз и быть в плюсе. Как? Нужно снимать чаще (и оставлять рабочее эквити ниже того, что уже снято...понятно думаю). Ибо стоп-аут может прилететь в любой момент и на любую сумму/эквити. Красиво рисовать статистику, ради статистики.. хм. Нужно подкреплять всю красоту результатом (скока денег снято по факту - это единственный результат, который нужно учитывать, имхо).Такую мысль вспомнил (не моя, кто сказал не помню точно) - нужно играть так, чтобы даже проиграв быть в плюсе! Именно про трейдинг сказано было.
Тогда надо поспешить ) зачем добру пропадать? )
По сути же я делаю ровно тоже самое (в известном смысле), только вот размеры стопов/профитов чутка другие и выходит, что агрессивнее
несколько циклов пропущено банально, а выходы в б/у не учитываю в подсчёте, но да - за месяца 4-5 100 циклов может и будет
быстрее включайся - будем соревноваться (никогда такого не было и вот опять)
Недельки через 2 где-то включусь.
Это ж у меня будет месяц форы! Я тебя победю ..побежду.. ты проиграешь! ))
Это ж у меня будет месяц форы! Я тебя победю ..побежду.. ты проиграешь! ))
Это ж у меня будет месяц форы! Я тебя победю ..побежду.. ты проиграешь! ))
Как вы обычно устраиваете такие баттлы? Какие правила?)
Как вы обычно устраиваете такие баттлы? Какие правила?)
Да нет никаких правил, как и самих соревнований ) Главное - сколько денег в кошельке приросло, тут не поспорить.