Холостое открытие лота

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А есть возможность открыть лот вхолостую, т.е. без какого-либо объема?
 
hamsteruser:
А есть возможность открыть лот вхолостую, т.е. без какого-либо объема?

Любой демо-счет))

 
Ihor Herasko:

Любой демо-счет))


Niet. Мне надо именно но нормально счете.

 
hamsteruser:

Niet. Мне надо именно но нормально счете.


Отсутствие позиции - это нулевой объем. Так что он ("холостой лот") всегда при Вас, когда нет позиций.

Поймите всю нелепость поставленного вопроса. Приходите на рынок и просите продать Вам ноль килограмм картошки. Какая будет реакция у продавца?

 

Речь думаю идёт о не нулевом лоте, а о виртуальной торговле, когда получая сигнал ТС якобы открыват позицию, для сбора статистики, дабы в последствии при проторгованном интервале сделать вывод и открытся уже реально. Имитация торговли, я Вас правильно понял????

 
hamsteruser:
А есть возможность открыть лот вхолостую, т.е. без какого-либо объема?

Как только Вы задаёте нулевой объём:

кнопки-команды "Sell", "Buy" становятся неактивными. То есть открыть сделку с нолевым объёмом нет возможности.


 
hamsteruser:
А есть возможность открыть лот вхолостую, т.е. без какого-либо объема?
Откройте сразу селл и бай с одинаковым лотом.
 
khorosh:
Откройте сразу селл и бай с одинаковым лотом.

Желательно с отрицательными свопами в обе стороны и держать до обнуления счёта )))

 
khorosh:
Откройте сразу селл и бай с одинаковым лотом.

Мне так проще 0.01 открыть

 
hamsteruser:

Мне так проще 0.01 открыть


Чтобы Вам смогли дать дельный совет, расскажите подробнее о проблеме. Вначале суть вопроса была: "как открыться нулевым объемом?". Теперь уже оказывается объем ненулевой. Что же нужно на самом деле?

 
Ihor Herasko:

Чтобы Вам смогли дать дельный совет, расскажите подробнее о проблеме. Вначале суть вопроса была: "как открыться нулевым объемом?". Теперь уже оказывается объем ненулевой. Что же нужно на самом деле?

По моим догадкам вопрос связан с демо-счетами, которые без использования закрывают примерно через две недели, у разных брокеров по-разному. Открываю ордер с минимальны лотом

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