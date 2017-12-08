Холостое открытие лота
А есть возможность открыть лот вхолостую, т.е. без какого-либо объема?
Любой демо-счет))
Любой демо-счет))
Niet. Мне надо именно но нормально счете.
Niet. Мне надо именно но нормально счете.
Отсутствие позиции - это нулевой объем. Так что он ("холостой лот") всегда при Вас, когда нет позиций.
Поймите всю нелепость поставленного вопроса. Приходите на рынок и просите продать Вам ноль килограмм картошки. Какая будет реакция у продавца?
Речь думаю идёт о не нулевом лоте, а о виртуальной торговле, когда получая сигнал ТС якобы открыват позицию, для сбора статистики, дабы в последствии при проторгованном интервале сделать вывод и открытся уже реально. Имитация торговли, я Вас правильно понял????
А есть возможность открыть лот вхолостую, т.е. без какого-либо объема?
Откройте сразу селл и бай с одинаковым лотом.
Желательно с отрицательными свопами в обе стороны и держать до обнуления счёта )))
Откройте сразу селл и бай с одинаковым лотом.
Мне так проще 0.01 открыть
Мне так проще 0.01 открыть
Чтобы Вам смогли дать дельный совет, расскажите подробнее о проблеме. Вначале суть вопроса была: "как открыться нулевым объемом?". Теперь уже оказывается объем ненулевой. Что же нужно на самом деле?
Чтобы Вам смогли дать дельный совет, расскажите подробнее о проблеме. Вначале суть вопроса была: "как открыться нулевым объемом?". Теперь уже оказывается объем ненулевой. Что же нужно на самом деле?
По моим догадкам вопрос связан с демо-счетами, которые без использования закрывают примерно через две недели, у разных брокеров по-разному. Открываю ордер с минимальны лотом
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