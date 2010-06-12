Вопрос на бедущее.
Да и еще все таки хочу повторить еще раз - вопрос про маштабирование мышкой при фиксировании маштаба. :)
Кто нибудь из разработчиков может ответить? Или все так плохо что уже даже разговаривать никто не хочет. Да все надалится, это все только временное. :)
Вот сообственно хотелось бы спросить у разработчиков несколько вопросов:
1) На форуме от старожилов возникают предложения - вопросы - замечания, на некоторые есть некая реакция, так скажем, на некоторые ничего нет - тишина. Вот сообственно хотелось бы хоть как-то прояснить ситуацию. Ну например что бы все таки были ответы - типа будет -не будет. и прочее.
Вот например - мой вопрос с настройками отображаемого времени, временной зоны. Ни ответа ни привета. Для меня например этот вопрос принципиалььный - я за много-много лет привык к определенной временной зоне, и что - мне предлагается переучитваяться? Скажу так - я переучитваться не буду - мне лучше вообще ничего не надо - я с линейкой тогда буду лучше сидеть. Но мне ничего не ответили - таким образом, что получается - я незнаю надо мне колупаться с изучением и переделками mql5 или нет. Если бы сказали - не будем ничего делать - я бы сказал спасибо, и все. Но тут то я не понимаю, что дальше то будет?
2) Вопрос с отладкой индикаторов так и повис.
3) Вот комментарии после внешних параметров можно обратно вернуть - а то ну как-то все таки дико это смотрится. И получается что стандарт какой-то новый языка. Но язык то вроде бы как СИ подобный.
По вопросу № 1
Я конечно не разработчик, но уверен процентов на 95% делать этого никто не будет (по крайней мере без веских на то причин). Сделать конечно наверно такое можно, только не станут этого делать поскольку: нет большой необходимости, затратно это по времени и ресурсам и уж точно нет желания встревать в разборки между ДЦ и трейдером по поводу разночтений во времени формирования свечей и установки/срабатывания ордеров.
Кончено разработчики более аргументированно ответят, но итог будет один, отказ.
Если данная тема является принципиальной то тогда проще реализовать ее на MT4 при помощи автономных графиков.
По вопросу № 2
Вопрос с отладкой индикаторов уже подымался на форуме, пока ее нет, если память не изменяет в будущем ее обещали...
По вопросу № 3
А чем не нравится такой подход, выводить название параметров лучше было чем их назначение в виде комментариев?
Ув. Interesting, я вас учень прошу не надо мне отвечать. Просто получаетя глупо - я знаю много больше вас и мне нужны ответы а вы меньше меня и отвечаете мне. То есть для того чтобы вам обьяснить что я спрашиваю мне придется вам обьяснить все что я знаю. Это согласитель глупо.
Но специально для Вас повторю - По 1 вопросу, ээээ, ну как бы Вам сказать - ЭТО ... ЕСТЬ.... ВО ... ВСЕХ.... СУЩЕСТВУЮЩИХ.... СИСТЕМАХ.... ТОРГОВЛИ.... КРОМЕ ... ЭТОЙ. :) Так понятно?
Еще раз перестаньте говорить про формирование баров. Нет никаких формирований баров - есть цена в определенный момент времени и есть тик . Попросите кого тут более терпеливого обьяснить про время.
2) Вопрос - я знаю про обещаную отладку индикаторов. Я знаю, и даже Вам расскажу, что есть тут трудности у разработчиков - так как индикатор работает в неком таком особом потоке. :)
3) Что значит мне не нравится? А давайте заменим + на - , в языке. Вдруг кому-то нравится? :) Мне не нравится по тому что есть СТАНДАРТ. И не дело ПРИДУМАВАТЬ отсебятину. Тут уже обьясняли и почему и как правильно сделатью.
Очень прошу Вас не надо больше меня КОНСУЛЬТИРОВАТЬ, мне к моему большому сожалению ВАША консультацуия не нужна.
1) неоднократно отвечали на протяжении 10 лет - таймзону менять нельзя из-за катастрофических последствий (технических и организационных), изменений не будет
2) уже был дан ответ - будет позже (и Вы это знаете)
3) выдача комментария в качестве описания - это правильное и человеческое поведение для показа только в графическом интерфейсе настроек специально для input переменных и перечислений enum, изменений не будет.
1 - Я откровенно говоря думал, что к пятерке этот вопрос прояснится. Вы не могли бы хотябы намекнуть на проблемы? Есть так называемое единное финансовое время. И есть UTC в котором стоят часы всех компьютеров. И есть смещение локльное от UTC. В чем проблема? И еще почему другие системы это делают без проблем? У них что что-то по другому? Я честно не понимаю. Просто обьясните , если не трудно. Тут нет никакого подвоха.
2) Ок - просто время идет а все там .
3) Выдача комментария для ввода это отлично! Но может как-то оформить это по современному? Можно в скобках , можно через запятую, но зачем отнимать комментарий у программиста. Вы заставляете людей просто переучиваться. Причем именно это , это ИМХО уже где -то на уровне инстинкта. Вопрос - а зачем? ЗАЧЕМ менять концепцию . Комменты это все то что выбрасывается. Ну то есть подобные формы решения напоминают, простите какой-то детский сад. Только ради Бога без обид. Я честно прсто так считаю, и говорю не чтобы вас ( разраб ) обидеть. Ну просто ИМХО, может прислушаться к тем кто всятаки владеет современными средствами. Я имею ввиду коменнты в C# и комменты типа //TODO и прочеее. Но все же не на той же же строчке! Просто ДИКО непревычно - и БУДЕТ точно вызывать массу :) вопросов , а оно Вам надо? Зачем?
Учту Ваши замечания, при этом не буду углубляться в то кто и что знает.
Все же оставлю несколько комментариев:
1. Дело не в во времени формирования баров и даже не в том как они формируются на сервере. Возможно (я сделаю акцент на этом слове) другие разработчики и пошли бы на такой шаг (многие к наверно и идут), но повторюсь - с вероятностью в 95% будет отказано в этом.
В противном случае обещаю перевести на WebMoney указанный ВАМИ сумму скажем в 100$...
2. Действительно дело не в том нравится или нет, а втом что стандарты Cи не есть 100% правило для MQL (у которого они свои)...
PS
За сим обещаю больше Вас не тревожить со своими глупостями по пустякам...
Используйте так:
input int param=0; /* visible parameter name */ // my comment
Ок - спасибо.
Нет никаких баров на самом деле - есть цена , есть тик, и есть время тика , и есть диапазон цены в отрезке веремени.
Другие ( а их много и у всех понастоящему работающих на форексе есть свои собственные системы ) системы это УЖЕ имеют. А иначе я бы и вопрос не ставил. УЖЕ имеют. У них уже есть ( и ДАВНО ) настройки этого . Ну вообщем - можете мне поверить ( я очень обычный человек ) это делает ( не именно отсутствие настройки а какая-то левая таймзона в терминале) его просто не нужным. Одним словом - лучший способ отвадить :) это сделать именно так. А почему бы например не поставить время ну там новозеландское? А чо - кто мешает. Ладно. Но ответ понятен :) даже вроде очень хорошо. Спасбо. Ну и на самом деле спасибо - не буду я тогда трахаться с пятеркой , ничем она таким особым не отличается. А графики даже - гораздо хуже чем у "конкуренртов" . Так что спасибо, что не потратил на не время.
Просто стандарты - ну нормально, не важно. Мне не обьяснить. Все супер. Забудьте.
Ещё один шажок, и можно доусовершенствовать данное решение до приемлемого. Которое, кстати, встречается в некоторых продуктах (не связанных с рынками). Решение состоит в том, что для замены имени переменной на произвольный текст в окне диалога задания параметров используется полуторный комментарий.
То есть, следующий код НЕ приводит к замене имени переменной:
input int param=0; //A pure MQL5 comment for a programmer only in order not to disgustingly break his/her habits
А следующий код - ПРИВОДИТ к замене:
input int param=0; ///This text replaces the parameter name
Данное решение не ломает привычек программиста и почти не коробит тех, кого изначальное решение коробит, и при этом максимально приближено к оному.
