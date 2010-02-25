Проблемы с графиками в MetaTrader 5

Итак, в МТ4 была проблема с параллельными линиями. При копировании и перетаскивании даже за "центральную точку" угол линии сбивался. Но это решалось если держать одновременно и crtl и shift.

В МТ5 shift увязывает не только угол но и координаты линии. И при копировании мешает, не позволяя сместить линию. А без него линия опять таки как и в МТ4 теряет угол. После 5-10 копирований, 10-я копия сильно отличается от первой по углу наклона. Если вы не можете исправить ваш редакто, то верните хотябы прежние функции shift.

 

Не хотелось создавать новую тему, решил что эта бизка но смыслу.

Ктото пробовал изменить стиль линии в ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ, у меня не получилось

С ОВАЛОМ и ТРЕХУГОЛЬНИКОМ порядок а в прямоугольнике стиль не изменяется (точнее при задании крупного пунктира изменения есть но какието левые, а при задании других стилей сплошная линия).

vdv2001 :

Не хотелось создавать новую тему, решил что эта бизка но смыслу.

Ктото пробовал изменить стиль линии в ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ, у меня не получилось

С ОВАЛОМ и ТРЕХУГОЛЬНИКОМ порядок а в прямоугольнике стиль не изменяется (точнее при задании крупного пунктира изменения есть но какието левые, а при задании других стилей сплошная линия).

Исправлено. Будет в следующем билде.

 

Может дать кто нибудь ответ на следующий вопрос:

 - в МТ4 по следующей формуле ------(PositionGetDouble(POSITION_VOLUME) * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN) * PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)) - (PositionGetDouble(POSITION_VOLUME) * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN) * PositionGetDouble(POSITION_TP));  ------- все вычисления работают нормально с переводом дальнейшем для печати на экран функцией DoubleToStr()

 

А вот MQL5 при работе функции DoubleToString() значение почему-то обнуляется. ДУМАЮ ЧТО ЭТО БАГ, ПОЭТОМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ ВАШ ОТВЕТ....... 

Только вчера заметил, что при изменении параметров объекта OBJ_TREND, пропадают указатели(квадратики) координат. И есчо один глюк,  при нанисении трендовой на график притяжение (Magnet sensitivity) срабатывает только для т.2, т.1 не притягивается.

vdv2001 :

Только вчера заметил, что при изменении параметров объекта OBJ_TREND, пропадают указатели(квадратики) координат. И есчо один глюк,  при нанисении трендовой на график притяжение (Magnet sensitivity) срабатывает только для т.2, т.1 не притягивается.


Извеняюсь первая часть проблемы (указатели) решилась перезапуском компа(редко перезапускаюсь, видно накопились ошибки, долго под отладчиком сидел, вылетал пару раз по фаталу).

Но притяжение, таки да.  :) 

 
Заметил такую багу. Есть 6 паралельных линий в расчетах все считалось правильно (чертится правильно), но иногда бывает что линии скашиваются, растягиваешь график, маленько зумируешь, и линии встают все на свои места становятся паралельными. Что это?
 
arbuz   :
Заметил такую багу. Есть 6 паралельных линий в расчетах все считалось правильно (чертится правильно), но иногда бывает что линии скашиваются, растягиваешь график, маленько зумируешь, и линии встают все на свои места становятся паралельными. Что это?

Приведите скриншот и код, пожалуйста.

Можно на емайл support AT metaquotes . net

 
 
Начертил эти лини скриптом, тобишь лини не обновлялись и не менялись на новых тиках, в чем может быть причина?
 

Да, видно расхождение.

Приложите, пожалуйста, скрипт или заархивированный в zip каталог /profiles/charts - мы обязательно проверим.

