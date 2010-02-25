Проблемы с графиками в MetaTrader 5 - страница 2
Так задумано?
Индикатор отражается зеркально, большие значения отражаются ниже меньших.
Надписи в диалоге не соответствуют тем, что в справке:
Спасибо. Исправлено.
Поплыли переводы. Скриншот в справке правильный, "минимальное значение" на вашей картинке - это "Фиксированный максимум".
Начертил эти лини скриптом, тобишь лини не обновлялись и не менялись на новых тиках, в чем может быть причина?
Протестируйте новый 250 билд, пожалуйста.
Поставьте в настройках Объектов галочку "Точная шкала времени", перепозиционируйте линии заново (чтобы позиционирование было точным) и проверьте работу.
>>Добавлена опция использования точной шкалы времени при построении (Сервис-Параметры-Объекты-Точная шкала времени). Данная опция позволяет привязывать опорные точки графического объекта по времени, не только к времени бара, но и к точному значению времени между барами.
Renat, нет у меня опорные точки привязваются к времени бара. Проверил с этой функцией, нет результат все такой-же иногда бывают расхождения. Давайте я вам все-таки скрипт пришлю в личку, вы сами посмотрите, а так помоему сложно результатов добиться, возможно и в скрипте причина, хотя я всю разницу между опорными точками подсчитал с прошлых скринов результат говорил что линии начерчены правильно и расхождений по идее быть не должно.