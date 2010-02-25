Проблемы с графиками в MetaTrader 5 - страница 2

Вот!
Так задумано?

 

Индикатор отражается зеркально, большие значения отражаются ниже меньших.

Надписи в диалоге не соответствуют тем, что в справке:

 

 
gdtt:

Так задумано?

Индикатор отражается зеркально, большие значения отражаются ниже меньших.

Надписи в диалоге не соответствуют тем, что в справке:

Спасибо. Исправлено.

Поплыли переводы. Скриншот в справке правильный, "минимальное значение" на вашей картинке - это "Фиксированный максимум".

Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5
 
arbuz:
Начертил эти лини скриптом, тобишь лини не обновлялись и не менялись на новых тиках, в чем может быть причина?

Протестируйте новый 250 билд, пожалуйста.

Поставьте в настройках Объектов галочку "Точная шкала времени", перепозиционируйте линии заново (чтобы позиционирование было точным) и проверьте работу.

 

>>Добавлена опция использования точной шкалы времени при построении (Сервис-Параметры-Объекты-Точная шкала времени). Данная опция позволяет привязывать опорные точки графического объекта по времени, не только к времени бара, но и к точному значению времени между барами.

Renat, нет у меня опорные точки привязваются к времени бара. Проверил с этой функцией, нет результат все такой-же иногда бывают расхождения. Давайте я вам все-таки скрипт пришлю в личку, вы сами посмотрите, а так помоему сложно результатов добиться, возможно и в скрипте причина, хотя я всю разницу между опорными точками подсчитал с прошлых скринов результат говорил что линии начерчены  правильно и расхождений по идее быть не должно.

