Трендовая линия

Можно ли изменить код в трендовой линии ?

А именно что бы можно было в свойствах поменять толщину с 1 по 5 и при этом выбрать стиль !

А то при выборе толщины не возможно выбрать стиль так как вкладка становиться не активна !

Sokolov Vladimir:

Можно, но трендовую линию нужно создавать программно и там уже указывать толщину.

Вот можно запросто так:


