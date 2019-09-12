Трендовая линия
Sokolov Vladimir:
Можно ли изменить код в трендовой линии ?
А именно что бы можно было в свойствах поменять толщину с 1 по 5 и при этом выбрать стиль !
А то при выборе толщины не возможно выбрать стиль так как вкладка становиться не активна !
Можно, но трендовую линию нужно создавать программно и там уже указывать толщину.
Вот можно запросто так:
