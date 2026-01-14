Ошибки, баги, вопросы - страница 997

fellow:
Какая есть функция показывающая память занимаемой советником? Бывает что советник или скрипт прерывает работу изза нехватки памяти.Нужна функция чтобы при отладке найти место увеличения памяти.

Вот здесь есть идентификаторы для определения занимаемой памяти >> https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/terminalstatus

А при отладке может быть с помощью профилирования получится выяснить?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
zfs:
В каком случае может не исполняться блок ОнИнит в индикаторе?
В случае, если было возвращено не нулевое значение >> https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/events#oninit
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
tol64:
У меня не выполняется уже первая строчка. Как я получу это значение.
 
zfs:
У меня не выполняется уже первая строчка. Как я получу это значение.

То есть? Вот так даже не получается? 

int OnInit()
  {
   Print("Инициализация индикатора");
//--- Инициализация прошла успешно
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
 
kinglion7:
Написал повторно в сервисдеск. Надеюсь что эта ошибка только у меня.

Обновление на 815 билд и с 815 билда на 816 прошло без ошибок.

Благодарю за оперативное исправление ошибки.
 
tol64:

уже выяснил: Все индикаторы перестают работать, иногда начинают и опять перестают, показывают непонятные значения. Это глюк терминала, но в сервисдеске сказали искать ошибку в коде - вот я и искал. Операционка - XP.

 
 
zfs:
выложите код
 

а причем здесь код, если все индикаторы перестают работать, как будто буфер переполняется от компиляции и никогда не высвобождается)

https://www.mql5.com/ru/forum/12498

 
zfs:

Ваш индикатор не работает, все остальные работают

 https://www.mql5.com/ru/charts/386439/eurusd-m1-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-6986

График EURUSD, M1, 2013.06.11 09:47 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График EURUSD, M1, MetaQuotes Software Corp.: temp_file_screenshot_6986.png
