Ошибки, баги, вопросы - страница 997
Какая есть функция показывающая память занимаемой советником? Бывает что советник или скрипт прерывает работу изза нехватки памяти.Нужна функция чтобы при отладке найти место увеличения памяти.
Вот здесь есть идентификаторы для определения занимаемой памяти >> https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/terminalstatus
А при отладке может быть с помощью профилирования получится выяснить?
В каком случае может не исполняться блок ОнИнит в индикаторе?
В случае, если было возвращено не нулевое значение >> https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/events#oninit
У меня не выполняется уже первая строчка. Как я получу это значение.
То есть? Вот так даже не получается?
Написал повторно в сервисдеск. Надеюсь что эта ошибка только у меня.
Обновление на 815 билд и с 815 билда на 816 прошло без ошибок.Благодарю за оперативное исправление ошибки.
уже выяснил: Все индикаторы перестают работать, иногда начинают и опять перестают, показывают непонятные значения. Это глюк терминала, но в сервисдеске сказали искать ошибку в коде - вот я и искал. Операционка - XP.
а причем здесь код, если все индикаторы перестают работать, как будто буфер переполняется от компиляции и никогда не высвобождается)
https://www.mql5.com/ru/forum/12498
Ваш индикатор не работает, все остальные работают
https://www.mql5.com/ru/charts/386439/eurusd-m1-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-6986