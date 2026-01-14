Ошибки, баги, вопросы - страница 994
Вышла новая сборка. Где почитать что нового в ней?
Спасибо!
В 814 билде, эксперт при запуск стал ругаться, и на этой надписи запуск останавливается.
Пожалуйста обновитесь.
вчера и сегодня после обновления - одна и та же ошибка.
Терминал обновляется сам и просит перезапуск.
После перезапуска ошибка ниже.
Версия mt5setup.exe - 5.0.0.804
Добрый день!
В билде 803 термина при старте выдает:
2013.06.08 12:55:13 Terminal Alpari NZ MT5 x64 build 803 started (Alpari NZ Limited)
2013.06.08 12:55:14 Terminal OpenCL not found, install the latest video driver for better performance
На том же компьютере более старый билд выдает:
2013.06.08 12:56:10 Terminal Alpari NZ MT5 build 742 started (Alpari NZ Limited)
Такое поведение ожидаемо?
Да. OpenCL 1.0 с какого-то билда больше не поддерживается.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестирование производительности работы с отдельными текстовыми метками и битмапами на чарте
Renat, 2013.04.28 13:48
А под какой версией OpenCL процессор определялся? 1.0 или выше? Сейчас мы не поддерживаем старые OpenCL 1.0 устройства из-за их глюков.
Если рейтинг у показываемых OpenCL устройств не пересчитывается на рестартах, значит это устройство на одном из пересчетов крешилось и попало в список "не считать рейтинг, дабы больше не падать". Устройство работать будет, просто его рейтинг показываться не будет. На смене характеристик устройства (например, при обновлении версии драйвера) будет предпринята однократная попытка пересчитать рейтинг.
Рейтинг у OpenCL устройств используется для автоматического выбора наиболее быстрого устройства по умолчанию, когда есть более 1 устройства (GPU дискретное, GPU встроенное, CPU).
При открытии редактора из терминала из окна навигатора ентером по какому нить коду
периодически получаю
Терминал при этом может зависнуть намертво, а может открыть редактор как обычно.
Происходит обычно на первом запуске.
Win 7 x64.
Что бы это значило?
Upd после такой ошибки слетают все вкладки в редакторе.
814/815 от Metaquotes demo? Если да, то это неофициальные версии. Официальная, как я понимаю, выйдет на неделе.
Кстати, у меня такой траблы нет ... (билд 815)
Перестала работать OBJPROP_TIMEFRAMES
код
Принты показывают, что флаги устанавливаются, но объекты остаются видимыми на всех ТФ.
Строку
менял на
выкинув всё остальное (т. е., без вариантов задавал тф) -Объект остаётся видимым на всех тф.
814/815 от Metaquotes demo? Если да, то это неофициальные версии. Официальная, как я понимаю, выйдет на неделе.
Кстати, у меня такой траблы нет ... (билд 815)
Неофициальные версии с оф. сайта - это как? Утечко?
Ну да, Metaquotes demo.
Ошибка выскакивает билдах на 4-5 последних.
Неофициальные версии с оф. сайта - это как? Утечко?
Ну да, Metaquotes demo.
Ошибка выскакивает билдах на 4-5 последних.