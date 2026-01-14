Ошибки, баги, вопросы - страница 994

ns_k:

Вышла новая сборка. Где почитать что нового в ней?

Спасибо!

Скоро опубликуем.
 
sion:

В 814 билде, эксперт при запуск стал ругаться, и на этой надписи запуск останавливается.

Выложили на на нащем демо сервере 815-й билд с исправлением работы со статическим буфером в Windows 8 x64.
Пожалуйста обновитесь.
 
Написал повторно в сервисдеск. Надеюсь что эта ошибка только у меня.
kinglion7:
вчера и сегодня после обновления - одна и та же ошибка.

Терминал обновляется сам и просит перезапуск.

После перезапуска ошибка ниже.


Версия mt5setup.exe - 5.0.0.804

 

Добрый день!

 

В билде 803 термина при старте выдает:

2013.06.08 12:55:13 Terminal Alpari NZ MT5 x64 build 803 started (Alpari NZ Limited)

2013.06.08 12:55:14 Terminal OpenCL not found, install the latest video driver for better performance


На том же компьютере более старый билд выдает:

2013.06.08 12:56:10 Terminal Alpari NZ MT5 build 742 started (Alpari NZ Limited)

2013.06.08 12:56:10 OpenCL Device #0: GPU NVIDIA Corporation GeForce GTX 280 with OpenCL 1.0 (30 units, 1296 MHz, 1024 Mb, version 320.18, rating 313)


Такое поведение ожидаемо?

 
vlad_123:

Такое поведение ожидаемо?

Да. OpenCL 1.0 с какого-то билда больше не поддерживается. 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тестирование производительности работы с отдельными текстовыми метками и битмапами на чарте

Renat, 2013.04.28 13:48

А под какой версией OpenCL процессор определялся? 1.0 или выше? Сейчас мы не поддерживаем старые OpenCL 1.0 устройства из-за их глюков.

Если рейтинг у показываемых OpenCL устройств не пересчитывается на рестартах, значит это устройство на одном из пересчетов крешилось и попало в список "не считать рейтинг, дабы больше не падать". Устройство работать будет, просто его рейтинг показываться не будет. На смене характеристик устройства (например, при обновлении версии драйвера) будет предпринята однократная попытка пересчитать рейтинг.

Рейтинг у OpenCL устройств используется для автоматического выбора наиболее быстрого устройства по умолчанию, когда есть более 1 устройства (GPU дискретное, GPU встроенное, CPU).


 

При открытии редактора из терминала из окна навигатора ентером по какому нить коду

периодически получаю

Терминал при этом может зависнуть намертво, а может открыть редактор как обычно.

Происходит обычно на первом запуске.

Win 7 x64.

Что бы это значило?

Upd после такой ошибки слетают все вкладки в редакторе.

 
Silent:

При открытии редактора из терминала из окна навигатора ентером по какому нить коду

периодически получаю

Терминал при этом может зависнуть намертво, а может открыть редактор как обычно.

Происходит обычно на первом запуске.

Win 7 x64.

Что бы это значило?

Upd после такой ошибки слетают все вкладки в редакторе.

814/815 от Metaquotes demo? Если да, то это неофициальные версии. Официальная, как я понимаю, выйдет на неделе.

Кстати, у меня такой траблы нет ... (билд 815)

 

Перестала работать OBJPROP_TIMEFRAMES

код

enum ObjFA_tf
  {
   all_tf,                                               // все таймфреймы
   period_Current_tf                                     // только текущий
  };
input ObjFA_tf       ObjFA_tf_variant=all_tf;            // отображать на тф
int            current_period_tf;

   if(_Period==PERIOD_M1)  {current_period_tf=0x00000001;};
   if(_Period==PERIOD_M2)  {current_period_tf=0x00000002;};
   if(_Period==PERIOD_M3)  {current_period_tf=0x00000004;}; // и т. д.

//в цикле

         //--- задать тф
         if(ObjFA_tf_variant==all_tf)
           {ObjectSetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_ALL_PERIODS);};
         if(ObjFA_tf_variant==period_Current_tf)
           {ObjectSetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES,current_period_tf);};
           Print("current_period_tf "+IntegerToString(current_period_tf));
           Print(ObjectGetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES));

Принты показывают, что флаги устанавливаются, но объекты остаются видимыми на всех ТФ.

Строку

ObjectSetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES,current_period_tf);

менял на 

ObjectSetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_H1);

выкинув всё остальное (т. е., без вариантов задавал тф) - 

Print(ObjectGetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES));
Объект остаётся видимым на всех тф.
 
newdigital:

814/815 от Metaquotes demo? Если да, то это неофициальные версии. Официальная, как я понимаю, выйдет на неделе.

Кстати, у меня такой траблы нет ... (билд 815)

Неофициальные версии с оф. сайта - это как? Утечко?

Ну да, Metaquotes demo.

Ошибка выскакивает билдах на 4-5 последних.

 
Silent:

Неофициальные версии с оф. сайта - это как? Утечко?

Ну да, Metaquotes demo.

Ошибка выскакивает билдах на 4-5 последних.

