Ваш индикатор не работает, все остальные работают
https://www.mql5.com/ru/charts/386439/eurusd-m1-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-6986
Сударь ))) первый выложивший MQL5 код в базу -- это я. Исправляйте ваши профили. Или меняйте формулировки. Незачем обманывать общественность.
А вот первый здесь в базе -- https://www.mql5.com/ru/code/62
Возможно Вас дольше проверяли, потому как помню, что не было больше кодов на тот момент.