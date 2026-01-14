Ошибки, баги, вопросы - страница 998

Новый комментарий
 
на рисунке выложил, что не работает MFI
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования - Документация по MQL5
 
почистил exe-ники, стали работать остальные, т.е. получается один индикатор, который уже снят с чарта, после перезапуска терминала ещё влияет на работу терминала)
 
Vladon:

Ваш индикатор не работает, все остальные работают

 https://www.mql5.com/ru/charts/386439/eurusd-m1-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-6986

а почему не работает, может в нем блок OnInit не исполняется?
 
Vladon:

Ваш индикатор не работает, все остальные работают

 https://www.mql5.com/ru/charts/386439/eurusd-m1-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-6986

 
А у меня работает) Иногда.
 
При чем это код почти полностью из примера. Я заменил там КопиБуффер по датам и начало глючить, я подумал не работает Копибуффер, но история повторилась уже со старым вариантом.
 
TheXpert:
Сударь ))) первый выложивший MQL5 код в базу -- это я. Исправляйте ваши профили. Или меняйте формулировки. Незачем обманывать общественность.
Вы про какой код говорите? https://www.mql5.com/ru/code/69 - мой вот.
Reversal Bar
Reversal Bar
  • голосов: 8
  • 2010.01.26
  • Vasiliy Smirnov
  • www.mql5.com
Индикатор выделяет бары, следующие за разворотным.
 
TheXpert:


А вот первый здесь в базе -- https://www.mql5.com/ru/code/62

Я не хотел никого обманывать, исправлю на индикатор)
 
TheXpert:


А вот первый здесь в базе -- https://www.mql5.com/ru/code/62

Возможно Вас дольше проверяли, потому как помню, что не было больше кодов на тот момент.
 
zfs:
Возможно Вас дольше проверяли, потому как помню, что не было больше кодов на тот момент.
было ного кодов, и мой в том числе но его не проверили, так и остался в черновиках 
1...991992993994995996997998999100010011002100310041005...3695
Новый комментарий