Ошибки, баги, вопросы - страница 993

Новый комментарий
 
Laryx:

Я эту возможность сделал через макросы TRACE() - внутри макроса проверяется флаг отображения, и в зависимости от того, как он установлен - вывод происходит либо в Print, либо в файл, либо и туда, и туда, либо вобще ничего не выводится.

Идея интересная. Спасибо!
 

День добрый! 

Так и будет или планируется в дальнейшем добавить возможность вычислять значения функций в отладчике?

Спасибо! 

 

В 814 билде, эксперт при запуск стал ругаться, и на этой надписи запуск останавливается.

Access violation write to 0x00000000********
 
sion:

В 814 билде, эксперт при запуск стал ругаться, и на этой надписи запуск останавливается.

1. dll юзаете?

2. массивы, объекты, указатели юзаете?

3. вырезайте из кода все лишнее и выкладывайте его в СД с описанием что и как

 

Другую копию терминала обновил, в нем нормально запускается. dll не использую. Придется переехать чуток)

 

В основных параметрах объявлена переменная  ts_id_all  

#define ts_n 20 

int ts_id_all[ts_n]; 

в OnInit доходит до этого места 

ArrayInitialize(ts_id_all,-1);

и выдает ошибку  

Access violation write to 0x00000000********

 

Из 2 терминалов, в одном работает все норм, в другом нет.   Второй терминал(рабочий) все таки 803 был, вроде обновлялся..., сейчас по новой обновление на него закачало. До перезагрузки пока не буду обновлять, вроде работает 803)

Win 8  64 bit 814 билд (в 803 было норм)

 
sion:

В 814 билде, эксперт при запуск стал ругаться, и на этой надписи запуск останавливается.

Access violation write to 0x00000000********

Добрый день . Напишите в сервисдеск и приложите эксперта (после проверок будет удален), пожалуйста. Укажите номер билда, ОС, битность. Спасибо.
 
alexl:
Добрый день . Напишите в сервисдеск и приложите эксперта (после проверок будет удален), пожалуйста. Укажите номер билда, ОС, битность. Спасибо.

Вроде все по полочкам разложил, или форум с  сервисдеском никакой связи не имеет?

int ts[20];

void OnInit()
{
ArrayInitialize(ts,-1);//-- после  ArrayInitialize(ts,-1);  выходит ошибка
}

void OnTick()
{

}

Win 8 64 bit 814 билд 

 
sion:

Вроде все по полочкам разложил, или форум с  сервисдеском никакой связи не имеет?

Если просят, пишите. Потому что

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Пожелания для МТ5

stringo, 2013.05.30 15:17

В форуме слишком много всего, а заявки сортируются и назначаются. Иногда бюрократия нужна бывает

 

В общем уже воспроизвели, спасибо. 

 

Вышла новая сборка. Где почитать что нового в ней?

Спасибо!

1...9869879889899909919929939949959969979989991000...3695
Новый комментарий