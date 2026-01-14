Ошибки, баги, вопросы - страница 993
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я эту возможность сделал через макросы TRACE() - внутри макроса проверяется флаг отображения, и в зависимости от того, как он установлен - вывод происходит либо в Print, либо в файл, либо и туда, и туда, либо вобще ничего не выводится.
День добрый!
Так и будет или планируется в дальнейшем добавить возможность вычислять значения функций в отладчике?
Спасибо!
В 814 билде, эксперт при запуск стал ругаться, и на этой надписи запуск останавливается.
В 814 билде, эксперт при запуск стал ругаться, и на этой надписи запуск останавливается.
1. dll юзаете?
2. массивы, объекты, указатели юзаете?
3. вырезайте из кода все лишнее и выкладывайте его в СД с описанием что и как
Другую копию терминала обновил, в нем нормально запускается. dll не использую. Придется переехать чуток)
В основных параметрах объявлена переменная ts_id_all
#define ts_n 20
int ts_id_all[ts_n];
в OnInit доходит до этого места
ArrayInitialize(ts_id_all,-1);
и выдает ошибку
Access violation write to 0x00000000********
Из 2 терминалов, в одном работает все норм, в другом нет. Второй терминал(рабочий) все таки 803 был, вроде обновлялся..., сейчас по новой обновление на него закачало. До перезагрузки пока не буду обновлять, вроде работает 803)
Win 8 64 bit 814 билд (в 803 было норм)
В 814 билде, эксперт при запуск стал ругаться, и на этой надписи запуск останавливается.
Добрый день . Напишите в сервисдеск и приложите эксперта (после проверок будет удален), пожалуйста. Укажите номер билда, ОС, битность. Спасибо.
Вроде все по полочкам разложил, или форум с сервисдеском никакой связи не имеет?
void OnInit()
{
ArrayInitialize(ts,-1);//-- после ArrayInitialize(ts,-1); выходит ошибка
}
void OnTick()
{
}
Win 8 64 bit 814 билд
Вроде все по полочкам разложил, или форум с сервисдеском никакой связи не имеет?
Если просят, пишите. Потому что
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пожелания для МТ5
stringo, 2013.05.30 15:17В форуме слишком много всего, а заявки сортируются и назначаются. Иногда бюрократия нужна бывает
В общем уже воспроизвели, спасибо.
Вышла новая сборка. Где почитать что нового в ней?
Спасибо!