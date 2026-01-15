Ошибки, баги, вопросы - страница 1902
А на мой взгляд нет.
Ну, я своё мнение не навязываю, просто стало интересно, для каких целей оно надо - вот Артём говорит, что для автооптимизации постоянной, которую нельзя провести при инициализации... предполагается, что советник то торгует, то нет, видимо так, есть ли иные варианты?
Логика проста как мир. Советник отслеживает ВСЕ ситуации, а неописуемые\трудноописуемые моменты он не может определить. Но на глаз видно всё и сразу... Вот тогда и используют такие советники... Есть ситуация, прозвучал алерт, подходишь к компу и сам решаешь открывать или нет.
не могу добавить опрос на форум с гугл хрома. также проблема с вставкой картинок с этого браузера.
Опросы в:
Версия 58.0.3029.110 (64-bit) (Windows 10 x64) - создаются без проблем.
Рисунок вставляется (рисунок берётся с жёсткого диска) без проблем.
Ищите проблему у себя на ПК:
по опросу - внимательно нажимайте на кнопки, следите за сообщениями (если они появляются), так же укажите свою операционную систему (Windows настоящая или запускается в Linux через Wine; Windows установлена на компьютер домашний или находится на удалённом сервере?)
обновил версию до той, что у вас. все равно не добавляет. виндовс7, на домашнем.
Покажите свой рабочий стол мне через Skype - попробуем быстро определится с проблемой.
Добавлено: вероятно ввели ограничение по рейтингу - если менее 100, то опрос не добавить. Сейчас проверю это... Проверил - ограничений нет.
Проблема сузилась до двух вариантов:
провайдер или сторонние расширения в браузере.
Здравствуйте, всем.
Вопрос к метаквотовцам - нельзя ли сместить влево даты начала и конца тестирования дабы появился чекбокс "Оптимизация" в суженном на половину экране?
только что открыл терминал MT4 в том что веду разработки и был в шоке
слетели все счета - но это исправимо
пропали все коды с Метаидитора, а я ведь вчера пару проэктов так и не синхронизировал с хранилищем.
день работы коту под хвост
Можете прокомментировать сложившуюся ситуацию?