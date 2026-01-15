Ошибки, баги, вопросы - страница 1902

Комбинатор:
А на мой взгляд нет.

 

Ну, я своё мнение не навязываю, просто стало интересно, для каких целей оно надо - вот Артём говорит, что для автооптимизации постоянной, которую нельзя провести при инициализации... предполагается, что советник то торгует, то нет, видимо так, есть ли иные варианты?

 
-Aleks-:

 

Хотелось бы понять тогда Вашу логику, зачем Вашим советникам "помощникам" нужны торговые операции (открытие/закрытие позиции)?
Логика проста как мир. Советник отслеживает ВСЕ ситуации, а неописуемые\трудноописуемые моменты он не может определить. Но на глаз видно всё и сразу... Вот тогда и используют такие советники... Есть ситуация, прозвучал алерт, подходишь к компу и сам решаешь открывать или нет.
 
Позиция ясна.
 
не могу добавить опрос на форум с гугл хрома. также проблема с вставкой картинок с этого браузера.
 
Опросы в:

Версия 58.0.3029.110 (64-bit) (Windows 10 x64) - создаются без проблем.

Рисунок вставляется (рисунок берётся с жёсткого диска) без проблем.


Ищите проблему у себя на ПК:

по опросу - внимательно нажимайте на кнопки, следите за сообщениями (если они появляются), так же укажите свою операционную систему (Windows настоящая или запускается в Linux через Wine; Windows установлена на компьютер домашний или находится на удалённом сервере?)

 
обновил версию до той, что у вас. все равно не добавляет. виндовс7, на домашнем.
 
Покажите свой рабочий стол мне через Skype - попробуем быстро определится с проблемой. 


Добавлено: вероятно ввели ограничение по рейтингу - если менее 100, то опрос не добавить. Сейчас проверю это... Проверил - ограничений нет. 

 
Проблема сузилась до двух вариантов:

провайдер или сторонние расширения в браузере.

 

Здравствуйте, всем.

Вопрос к метаквотовцам - нельзя ли сместить влево даты начала и конца тестирования дабы появился чекбокс "Оптимизация" в суженном на половину экране?



 

только что открыл терминал MT4 в том что веду разработки и был в шоке

слетели все счета - но это исправимо

пропали все коды с Метаидитора, а я ведь вчера пару проэктов так и не синхронизировал с хранилищем. 

день работы коту под хвост

Можете прокомментировать сложившуюся ситуацию?

