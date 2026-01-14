Ошибки, баги, вопросы - страница 588
Вы пробовали применить ZeroMemory() ?
Применил....спасибо....помогло....)
2011.12.01 22:18:58 Core 1 'M.ex5' has newer unsupported version, please update your tester agent
Как сделать, то что просит терминал?
Если никак, то зачем он выводит это сообщение?
Свой вопрос уже адресовал в СД,дней 10 назад..
В Roboforexe имеется 2 типа счетов.Instant Execution и Market Execution.В первом случае тип заливки AON или FOK.Во втором надо использовать IOC.Это опытный путь.
Вначале я попытался устанавливать тип заливки автоматом по запросу
но получал ошибку заполнения на маркете.Написал проверочный скрипт и задал вопрос в СД.Ну может у меня какая ошибка..Вот на основе скрипта документации получаемые значения.
заливку на разных счетах выдает одинаковую,но на практике требует разную.Поэтому автоматом устанавливаю по значению Exe mode, а не от filling.
Может это баг сервера Roboforex..
Что за баг с индикаторами??? Они то появляются, то исчезают. Причём только те, кто в отдельном окне!!!
Вот скрин того момента, когда индикаторы исчезли. Они то исчезают, то появляются.. произвольно. Есть видео так же..
Внимание, исчезают базовые индикаторы!! Это значит, что баг существенен. С пользовательскими такая же беда.
Господа разработчики, устраните этот баг плз, а то не солидно как-то..
Тестер 555. При попытке прогнать одиночный тест через облако (использование локальных агентов отключено, облачные включены и в состоянии Ready) выдаётся сообщение "none of selected agents is ready, testing not started". Так и задумано?
Предположим, у меня компьютер с PR около 10, и я хочу прогнать тест (мне хватит результата без детализации) на достаточно большом отрезке истории. Такой прогон займёт в этих условиях несколько часов. В данной ситуации может быть предпочтительным прогон через облако, более того - клиент платит.
Тестер 555.
Оптимизация через облако (100 проходов) не прошла до конца. Приостановилась на 97. Снята после часа бездействия. Несколько проходов с ошибками "no memory" или "cannot initialize expert", около 100 (почти все!) "optimization pass XX returned to queue", несколько "pass XX returned result 0.00 in YYY ms (PR ZZZ)" (не включены в график и результаты оптимизации!):
...
RO 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:39 pass 37 returned result 9006.50 in 11 sec (PR 99)
HF 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:40 pass 70 returned result 9006.50 in 43 sec (PR 125)
LM 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:43 pass 82 with result 9006.50 returned in 4087 ms already processed by other agent
CQ 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:45 pass 48 with result 9006.50 returned in 5 sec already processed by other agent
EL 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:49 pass 24 with result 9006.50 returned in 10 sec already processed by other agent
HP 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:04 pass 44 returned result 9006.50 in 3915 ms (PR 99)
QG 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:20 pass 90 returned result 9006.50 in 5 sec (PR 59)
KS 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:28 pass 69 returned result 9006.50 in 5 sec (PR 118)
FE 0 Tester 16:23:35 optimization finished, total passes 97 (successfull 87 passes)
HD 0 Statistics 16:23:35 optimization passed in 1 hours 42 minutes 41 seconds
DP 0 Statistics 16:23:35 locals 0 tasks (0%), remote 0 tasks (0%), cloud 120 tasks (100%)
HE 0 MQL5 Cloud Europe 16:23:35 connection closed
LN 0 MQL5 Cloud Europe 2 16:23:35 connection closed
QG 0 MQL5 Cloud Hong Kong 16:23:35 connection closed
QN 0 MQL5 Cloud USA 16:23:35 connection closed
QI 0 Tester 16:23:35 file cache C:\Program Files\MetaTrader 5\tester\cache\fourth_20110919_2_multi_SE.GBPUSD.M1.0.xml written
ID 3 Tester 16:23:35 stopped by user
Обратите внимание, что PR 59 (pass 90) возвращает результат через 5 секунд, а PR 125 (pass 70) через 43...
Заявка в СД оформляется.
Это связано с тем, что в тестере одиночный прогон выполняется в одном потоке. Так как одиночный прогон - это последовательный процесс. То есть каждый последующий результат этого процесса зависит от результата предыдущего. Распараллеливание последовательного процесса является нецелесообразным с технической точки зрения. Облако подключать выгодно, когда процессы независят друг от друга и выполняются в разных потоках. Например оптимизация. В ней каждый прогон индивидуален и не зависит от результатов предыдущих проходов. Поэтому при оптимизации подключается облако, где на каждом агенте выполняется свой одиночный прогон. Надеюсь, что объяснил понятно.
Смотреть надо ширше (с)
Не вижу противопоказаний к запуску отдельного прогона через облако (разве что цена).