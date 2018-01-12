Отрисовка индикатора. Как исправить?
Следующая свеча много выше предыдущей - индикатор рисует красную стрелку - продавай. Через минуту формируется следующая свеча еще выше - индикатор рисует следующую красную стрелку - продавай. Через минуту формируется следующая свеча еще выше - индикатор опять рисует красную стрелку - продавай. Ну а что - он прав. Если там продавали, то тут и подавно надо продавать.
Если сменить таймфрейм туда-сюда или перезапустить индикатор или правой кнопкой по графику, Обновить - лишние стрелки исчезают, т.к. индикатор ведет расчет от последней свечи. Или надо предыдущую стирать? Есть и такие индикаторы. Следующая свеча много выше предыдущей - индикатор рисует красную стрелку - продавай. Через минуту формируется следующая свеча еще выше - индикатор стирает прошлую стрелку и рисует следующую красную стрелку - продавай здесь, там была ложная тревога. Так лучше?
А то, что Вы нарисовали - похоже на ошибку терминала. Пора писать в СервисДек. Или переписать индикатор используя функцию OnCalculate()
Но как только перезагрузишь индикатор, то отрисовка становится правильной.
Может быть кто знает, что нужно сделать, что бы рисовал всегда нак на первом рисунке?
Никак. Индикатор построен таким образом, что отображает свои показания справо налево по графику (из будущего в прошлое). В итоге, происходит обман пользователя на истории. При выполнении в онлайн индикатор, естественно, не видит будущего и отображает то, что есть.
Если переписать индикатор с правильным доступом к истории (слева направо, т. е. из прошлого в будущее), то все его очарование сразу пропадет. Вывод: не заслуживает такой индикатор внимания к своей персоне.
Столкнулся с таким явлением. При установке индикатора на график, как и положено, появляются стрелки в низ и вверх в нужных местах.
Но как он работает в реальном времени и в тестере, он рисует так:
Но как только перезагрузишь индикатор, то отрисовка становится правильной.
Может быть кто знает, что нужно сделать, что бы рисовал всегда нак на первом рисунке?
Можно обнулять значение буферов, но тогда будет одна стрелка бегать по барам пока цена действительно не поменяет направление,
а по умолчанию стрелка появляется на каждом баре пока цена не развернётся.
Вот с обнулёнными значениями буферов (жёлтые зелёные стрелки)
Можно обнулять значение буферов, но тогда будет одна стрелка бегать по барам пока цена действительно не поменяет направление,
а по умолчанию стрелка появляется на каждом баре пока цена не развернётся.
Вот с обнулёнными значениями буферов (жёлтые зелёные стрелки)
Все равно ведь получаем обман. К тому же более изощренный, чем в исходной подаче. Вы правильно указали, что стрелка будет бегать по барам, а-ля ZigZag. В итоге практического применения индикатору как не было, так и нет. Просто он стал красивее на истории при использовании онлайн.
Все равно ведь получаем обман. К тому же более изощренный, чем в исходной подаче. Вы правильно указали, что стрелка будет бегать по барам, а-ля ZigZag. В итоге практического применения индикатору как не было, так и нет. Просто он стал красивее на истории при использовании онлайн.
Ну да, в основном обман зрения.
Так же можно скальпировать на малых ТФ, или затариваться на пиках для долгосрока на больших ТФ.
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Доброго времени суток уважаемые программисты и трейдеры.
Столкнулся с таким явлением. При установке индикатора на график, как и положено, появляются стрелки в низ и вверх в нужных местах.
Но как он работает в реальном времени и в тестере, он рисует так:
Но как только перезагрузишь индикатор, то отрисовка становится правильной.
Может быть кто знает, что нужно сделать, что бы рисовал всегда нак на первом рисунке?
Вот его код: