Ошибки, баги, вопросы - страница 1694
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мой ответ на 1711 странице Вас не устроил?
Вот этот ответ Вы считаете за ответ?
Задавал когда-то подобный вопрос. Точного ответа СД не помню, но он был типа: "что туда поместят, то и будет".
Тогда в справке так бы и было написано. Но в справке никак не написано, поэтому вопрос остается в силе. Что там на самом деле?
Вот этот ответ Вы считаете за ответ?
Тогда в справке так бы и было написано. Но в справке никак не написано, поэтому вопрос остается в силе. Что там на самом деле?
А Вы считаете, что в справке по всем остальным вопросам все детально изложено?
Когда-то писал собственный индикатор спреда, потиковый и значения в окне данных терминала не совпадали со значениям из индикатора (хотя, как мне показалось, больше совпадений было с максимальным спредом).
Да, если найдете другой ответ, опубликуйте пожалуйста здесь.
А вот, кстати, и сам ответ разработчиков:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1424#comment_1981027
Такой ответ устроит?!
А Вы считаете, что в справке по всем остальным вопросам все детально изложено?
Когда-то писал собственный индикатор спреда, потиковый и значения в окне данных терминала не совпадали со значениям из индикатора (хотя, как мне показалось, больше совпадений было с максимальным спредом).
Да, если найдете другой ответ, опубликуйте пожалуйста здесь.
А вот, кстати, и сам ответ разработчиков:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1424#comment_1981027
Такой ответ устроит?!
Дело не в том, что меня устроит или не устроит, я человек скромный. Дело в другом - нет понимания, что возвращает функция. Я ранее полагал, что возвращается среднее значение для свечи соответствующего ТФ и значения формируются терминалом.
Однако, как похоже дело обстоит на самом деле, значения спреда прописаны уже в истории сервера, а терминал получает готовые значения. Об этом и нужно указать в справке.
Столкнулся с ситуацией - мой индикатор расчитал средний спред, максимальный спред, спред который встречается в 80% случаев, все значения взяты из истории (не в реалтайм). Полученные значения и близко не похижи на те, что показывает Обзор Рынка.
Кроме того, отсюда проистекает неприятный вывод - история не совпадает с тем, что показывает Обзор Рынка, собственно это подтвердилось в разговоре с одним известным швейцарским брокером. Таким образом, текущие торговые условя брокера не всегда представляется возможным протестировать адекватно в тестере.
У некоторых брокеров значения спреда реалтайм и в истории совпадают, а у некоторых нет. Из этого можно сделать очень неприятный вывод, в слух озвучивать не буду.
Надеюсь мой вопрос Владимир никуда не перенесёт...
Ситуация следующая.
Открываю позицию Sell, в истории отображается ордер Sell
а в структуре MqlTradeTransaction ENUM_ORDER_TYPE::ORDER_TYPE_BUY
Это фишка такая или опять я чего-то не понимаю?
Надеюсь мой вопрос Владимир никуда не перенесёт...
Ситуация следующая.
Открываю позицию Sell, в истории отображается ордер Sell
а в структуре MqlTradeTransaction ENUM_ORDER_TYPE::ORDER_TYPE_BUY
Это фишка такая или опять я чего-то не понимаю?
Надеюсь мой вопрос Владимир никуда не перенесёт...
Ситуация следующая.
Открываю позицию Sell, в истории отображается ордер Sell
а в структуре MqlTradeTransaction ENUM_ORDER_TYPE::ORDER_TYPE_BUY
Это фишка такая или опять я чего-то не понимаю?
Для разного типа транзакций идёт разное заполнение полей структуры MqlTradeTransaction:
TRADE_TRANSACTION_DEAL_*
Для торговых транзакций, касающихся обработки сделок (TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE и TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE), в структуре MqlTradeTransaction заполняются следующие поля:
как видите для TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD поле .order_type не заполняется.