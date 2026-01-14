Ошибки, баги, вопросы - страница 335
Это была временная проблема из-за истечения SSL сертификата сайта, только что исправили.
Попробуйте снова, пожалуйста.
В выходные вообще нет возможности работать с терминалом... При попытке получения CopyRates с других таймфреймов жуткие тайм-ауты по 46 секунд...
В будни нет таких проблем
Проблема осталась. И письмо с кодом подтверждения не приходит
Аналогично. Что делать?
Скорее ждать пока проблему не решат - писали...
На эти случаи возьми Альпари сервак иль еще кого (ток там спрэд с конца 2010)
на альпари и на адмирал пробовал, тоже самое :(
На эти случаи возьми Альпари сервак иль еще кого (ток там спрэд с конца 2010)
Они зачастую отстают по билду программы от разработчиков...
Так что получить актуальный билд можно только с "данного" сервера...
советник использует историю ордеров(поз)?
Время работы тестера снизилось (2 месяца теста)
с 70-80мин до 40-50мин а все просто из-за того что обработка
истории сделок/ордеров занимало больше времени и кода чем просто
запись в файлы! Вот и заменил все обработку истории на запись.
А замедление конечно чувствуется и видно.
Я запускал Вашего советника на EURUSD M15 с начала 2011 по текущий день в режиме все тики и он тестировался не более 10 минут. Вероятно, Вы прислали не совсем тот советник, о котором пишете здесь.
Да возможно сейчас посмотрю архивчик - и выложу советник в той же заявке!
Спасибо - наверное напутал что-то.