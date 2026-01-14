Ошибки, баги, вопросы - страница 335

Новый комментарий
 
Renat:

Это была временная проблема из-за истечения SSL сертификата сайта, только что исправили.

Попробуйте снова, пожалуйста. 

AlexSTAL:

В выходные вообще нет возможности работать с терминалом... При попытке получения CopyRates с других таймфреймов жуткие тайм-ауты по 46 секунд...

В будни нет таких проблем


До сих пор остается проблема, странно. Тоже не могу демо счет открыть
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
 

Проблема осталась. И письмо с кодом подтверждения не приходит

Проблема

 
asv:

Проблема осталась. И письмо с кодом подтверждения не приходит



Аналогично. Что делать?
 
voinG:
Аналогично. Что делать?

Скорее ждать пока проблему не решат - писали...

На эти случаи возьми Альпари сервак иль еще кого (ток там спрэд с конца 2010)

 
alexluek:

Скорее ждать пока проблему не решат - писали...

На эти случаи возьми Альпари сервак иль еще кого (ток там спрэд с конца 2010)

на альпари и на адмирал пробовал, тоже самое :(
 
asv:
на альпари и на адмирал пробовал, тоже самое :(
Тогдась остается ждать. Наверное макс. до понедельника, они там проблемс решают 1-2 дня
 
alexluek:

На эти случаи возьми Альпари сервак иль еще кого (ток там спрэд с конца 2010)

Они зачастую отстают по билду программы от разработчиков...

Так что получить актуальный билд можно только с "данного" сервера...

 
Swan:
советник использует историю ордеров(поз)?

Время работы тестера  снизилось (2 месяца теста)

с 70-80мин до 40-50мин а все просто из-за того что обработка

истории сделок/ордеров занимало больше времени и кода чем просто

запись в файлы! Вот и заменил все обработку истории на запись.

А замедление конечно чувствуется и видно.

 
alexluek:

Время работы тестера  снизилось (2 месяца теста)

с 70-80мин до 40-50мин а все просто из-за того что обработка

истории сделок/ордеров занимало больше времени и кода чем просто

запись в файлы! Вот и заменил все обработку истории на запись.

А замедление конечно чувствуется и видно.

Я запускал Вашего советника на EURUSD M15  с начала 2011 по текущий день в режиме все тики и он тестировался не более 10 минут. Вероятно, Вы прислали не совсем тот советник, о котором пишете здесь.
 
Rosh:
Я запускал Вашего советника на EURUSD M15  с начала 2011 по текущий день в режиме все тики и он тестировался не более 10 минут. Вероятно, Вы прислали не совсем тот советник, о котором пишете здесь.

Да возможно сейчас посмотрю архивчик - и выложу советник в той же заявке!

Спасибо - наверное напутал что-то.

1...328329330331332333334335336337338339340341342...3695
Новый комментарий