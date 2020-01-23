Ограничение на количество открытых ЧАртов.
Добрый день. В МТ5 стоит ограничение на количество открытых чартов. Скажите можно ли увеличить их хотя бы до 200?
Для форекса то понятно, хватит с головой, но для биржевиков то не очень...
По крайней мере есть выход - открыть два и более терминала на одном счете.
В любом случае крайне трудно представить, как возможно ориентироваться в таком количестве чартов. Для меня сложности возникают уже на третьем десятке чартов.
Через алерты, ничего сложного.
Очень удобно альт+таб прокручивать.
Мне кажется для разрабов это очень просто.
Через алерты, ничего сложного.
Через такой алерт?
Очень удобно альт+таб прокручивать.
Alt-Tab - переключение между приложениями, а не окнами.
Мне кажется для разрабов это очень просто.
Просто увеличить количество окон, действительно, легко. Только память у компьютеров нерезиновая...
Через такой алерт?
Alt-Tab - переключение между приложениями, а не окнами.
Просто увеличить количество окон, действительно, легко. Только память у компьютеров нерезиновая...
ну да, я между чартами и хожу чрез альт+таб
алерт который чрез контектсное меню выставляется
Нужно просто дать пользователю решать что ему делать с памятью. Добавить память или не открыавть много чартов
Нужно просто дать пользователю решать что ему делать с памятью. Добавить память или не открыавть много чартов
Так и дали пользователю полное право написать свой собственный терминал с любыми своими хотелками.
Для переходов между чартами есть стандартное ctrl+tab
Теоретически вы можете написать (попросить написать) свой алертер который умеет следить за кучей инструментов без графиков и открывать нужный
график если надо
Да конечно же КНТРЛ+таб :)
Теоретически вы можете написать (попросить написать) свой алертер который умеет следить за кучей инструментов без графиков и открывать нужный график если надо
да все это есть у меня.
Но для анализа удобно держать открытыми и просматривать через кнтрл+тфб
откройте кучу графиков на tradingview в браузере ) как вариант
Та нееее :) УВАЖАЕМЫЕ РАЗРАБЫ ДОБАВЬТЕ ПЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧАРТОВ .
Я понимаю что можно придумать кучу костылей....
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Добрый день. В МТ5 стоит ограничение на количество открытых чартов. Скажите можно ли увеличить их хотя бы до 200?
Для форекса то понятно, хватит с головой, но для биржевиков то не очень...