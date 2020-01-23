Ограничение на количество открытых ЧАртов.

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Добрый день. В МТ5 стоит ограничение на количество открытых чартов. Скажите можно ли увеличить их хотя бы до 200?

Для форекса то понятно, хватит с головой, но для биржевиков то не очень...

 
Evgenii Akselrod:

Добрый день. В МТ5 стоит ограничение на количество открытых чартов. Скажите можно ли увеличить их хотя бы до 200?

Для форекса то понятно, хватит с головой, но для биржевиков то не очень...

По крайней мере есть выход - открыть два и более терминала на одном счете.

В любом случае крайне трудно представить, как возможно ориентироваться в таком количестве чартов. Для меня сложности возникают уже на третьем десятке чартов.

 

Через алерты, ничего сложного. 

Очень удобно альт+таб прокручивать.

Мне кажется для разрабов это очень просто.

 
Evgenii Akselrod:

Через алерты, ничего сложного. 

Через такой алерт?


Очень удобно альт+таб прокручивать.

Alt-Tab - переключение между приложениями, а не окнами.

Мне кажется для разрабов это очень просто.

Просто увеличить количество окон, действительно, легко. Только память у компьютеров нерезиновая...

 
Ihor Herasko:

Через такой алерт?


Alt-Tab - переключение между приложениями, а не окнами.

Просто увеличить количество окон, действительно, легко. Только память у компьютеров нерезиновая...

ну да, я между чартами и хожу чрез альт+таб

алерт который чрез контектсное меню выставляется 


Нужно просто дать пользователю решать что ему делать с памятью. Добавить память или не открыавть много чартов

 
Evgenii Akselrod:

Нужно просто дать пользователю решать что ему делать с памятью. Добавить память или не открыавть много чартов

Так и дали пользователю полное право написать свой собственный терминал с любыми своими хотелками.

 
CTRL+TAB.
 

Для переходов между чартами есть стандартное ctrl+tab

Теоретически вы можете написать (попросить написать) свой алертер который умеет следить за кучей инструментов без графиков и открывать нужный график если надо

 

Да конечно же КНТРЛ+таб :)

Теоретически вы можете написать (попросить написать) свой алертер который умеет следить за кучей инструментов без графиков и открывать нужный график если надо

да все это есть у меня.

Но для анализа удобно держать открытыми и просматривать через кнтрл+тфб

 
Evgenii Akselrod:
откройте кучу графиков на tradingview в браузере ) как вариант
 
TheXpert:
откройте кучу графиков на tradingview в браузере ) как вариант

Та нееее :) УВАЖАЕМЫЕ РАЗРАБЫ ДОБАВЬТЕ ПЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧАРТОВ .

Я понимаю что можно придумать кучу костылей....

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