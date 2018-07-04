Отключена функция "Запустить одиночное тестирование" после оптимизации
Провел я оптимизацию советника на истории + форвард. Прошла оптимизация. А проверить на тестирование любую комбинацию я не могу, нажимаю правой кнопкой мыши по комбинации, кнопка Одиночное тестирование отключена. Также отключил функцию Оптимизация. В чем может быть проблема?
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- МТ5 Тестер отимизация и форвард оптимизация не совпадают установки совы
- Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
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