Отключена функция "Запустить одиночное тестирование" после оптимизации

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Провел я оптимизацию советника на истории + форвард. Прошла оптимизация. А проверить на тестирование любую комбинацию я не могу, нажимаю правой кнопкой мыши по комбинации, кнопка Одиночное тестирование отключена. Также отключил функцию Оптимизация. В чем может быть проблема?
 

Проблема актуальна при выборе прошлых оптимизаций. В чем может быть ошибка?


 
Будет исправлено в следующем билде.
 
Alexander:
Будет исправлено в следующем билде.
Спасибо за информацию.
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