Помогите пожалуйста! Проблема в терминале

Новый комментарий
 

Здравствуйте, господа!


У меня такая ситуация: случайно убрал "терминал" в отдельную вкладку (место, где позиции, история ордеров, почта, алерты) и не знаю, как вернуть обратно. Буду очень рад, если подскажите. На скриншоте показана ситуация...

Можно ли вернуть терминал снова на место между статусной строкой и панелью переключения графиков, не переустанавливая программу? И как это сделать :)


Буду благодарен за помощь! Это правда очень важно) 

Файлы:
4obqv5x5_x04_08.05.20.png  96 kb
[Удален]  
UnitedDack:

Здравствуйте, господа!


У меня такая ситуация: случайно убрал "терминал" в отдельную вкладку (место, где позиции, история ордеров, почта, алерты) и не знаю, как вернуть обратно. Буду очень рад, если подскажите. На скриншоте показана ситуация...

Можно ли вернуть терминал снова на место между статусной строкой и панелью переключения графиков, не переустанавливая программу? И как это сделать :)


Буду благодарен за помощь! Это правда очень важно) 

возьмите его мышкой и перетяните в нижний левый угол и отпустите кнопку левую, у мышки 
 
Alexsandr San:
возьмите его мышкой и перетяните в нижний левый угол и отпустите кнопку левую, у мышки 

Большое спасибо! Не работает( отпускаю, терминал остается там. Пробовал как в угол терминала, так и в другой угол, и стороны разные, и кнопки

 
UnitedDack:

Большое спасибо! Не работает( отпускаю, терминал остается там. Пробовал как в угол терминала, так и в другой угол, и стороны разные, и кнопки

А откуда там цветные шарики?

Попробуйте "даблтык" по полю где надпись «Терминал».

[Удален]  
UnitedDack:

Большое спасибо! Не работает( отпускаю, терминал остается там. Пробовал как в угол терминала, так и в другой угол, и стороны разные, и кнопки

И правда, откуда у Вас цветные шарики - у меня их нет - И да! два раза на левую кнопку мыши, и окошко встаёт на место

Снимок

 
Alexsandr San:

И правда, откуда у Вас цветные шарики - у меня их нет - И да! два раза на левую кнопку мыши, и окошко встаёт на место


можт он под Маком ос сидит - там уже могут быть другие варианты управления окнами, мак или линукс, точно не скажу
 
Alexey Viktorov:

А откуда там цветные шарики?

Попробуйте "даблтык" по полю где надпись «Терминал».

Здравствуйте! Спасибо за помощь!

Попробовал: даблтык не дал ничего, тройной раскрыл вкладку на весь экран (не увеличивая окно с данными). Прикрепил файл

Цветные шарики, вероятно, потому, что это Мак ос

Файлы:
64jebuii.png  63 kb
 
Alexsandr San:

И правда, откуда у Вас цветные шарики - у меня их нет - И да! два раза на левую кнопку мыши, и окошко встаёт на место


Эээх( у меня Мак ос (отсюда, скорее всего, и шарики), видимо, здесь это не работает( большое спасибо за помощь!

Даблтык не сработал, тройной открыл вкладку во все окно (скриншот сообщением выше)

 
Aleksey Semenov:
можт он под Маком ос сидит - там уже могут быть другие варианты управления окнами, мак или линукс, точно не скажу

Да, вы правы! Мак ос. А вам неизвестно, как можно узнать другие варианты управления? Не нашел отдельный форум для Макоса... (удивительно!!))

Новый комментарий