Помогите пожалуйста! Проблема в терминале
Здравствуйте, господа!
У меня такая ситуация: случайно убрал "терминал" в отдельную вкладку (место, где позиции, история ордеров, почта, алерты) и не знаю, как вернуть обратно. Буду очень рад, если подскажите. На скриншоте показана ситуация...
Можно ли вернуть терминал снова на место между статусной строкой и панелью переключения графиков, не переустанавливая программу? И как это сделать :)
Буду благодарен за помощь! Это правда очень важно)
возьмите его мышкой и перетяните в нижний левый угол и отпустите кнопку левую, у мышки
Большое спасибо! Не работает( отпускаю, терминал остается там. Пробовал как в угол терминала, так и в другой угол, и стороны разные, и кнопки
Большое спасибо! Не работает( отпускаю, терминал остается там. Пробовал как в угол терминала, так и в другой угол, и стороны разные, и кнопки
А откуда там цветные шарики?
Попробуйте "даблтык" по полю где надпись «Терминал».
И правда, откуда у Вас цветные шарики - у меня их нет - И да! два раза на левую кнопку мыши, и окошко встаёт на место
А откуда там цветные шарики?
Попробуйте "даблтык" по полю где надпись «Терминал».
Здравствуйте! Спасибо за помощь!
Попробовал: даблтык не дал ничего, тройной раскрыл вкладку на весь экран (не увеличивая окно с данными). Прикрепил файл
Цветные шарики, вероятно, потому, что это Мак ос
И правда, откуда у Вас цветные шарики - у меня их нет - И да! два раза на левую кнопку мыши, и окошко встаёт на место
Эээх( у меня Мак ос (отсюда, скорее всего, и шарики), видимо, здесь это не работает( большое спасибо за помощь!
Даблтык не сработал, тройной открыл вкладку во все окно (скриншот сообщением выше)
можт он под Маком ос сидит - там уже могут быть другие варианты управления окнами, мак или линукс, точно не скажу
Да, вы правы! Мак ос. А вам неизвестно, как можно узнать другие варианты управления? Не нашел отдельный форум для Макоса... (удивительно!!))
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Здравствуйте, господа!
У меня такая ситуация: случайно убрал "терминал" в отдельную вкладку (место, где позиции, история ордеров, почта, алерты) и не знаю, как вернуть обратно. Буду очень рад, если подскажите. На скриншоте показана ситуация...
Можно ли вернуть терминал снова на место между статусной строкой и панелью переключения графиков, не переустанавливая программу? И как это сделать :)
Буду благодарен за помощь! Это правда очень важно)