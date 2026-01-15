Ошибки, баги, вопросы - страница 2882
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день,
Сегодня заметил что у меня исчезли лицензии на все мои ранее купленные в маркете советники и индикаторы. На сайте MQL5 отображается только число покупок, но при нажатии на "покупки", ничего не отображается. Можете сказать в чем проблема и как исправить.
Спасибо
Отображение покупок исправлено.
Проверьте пожалуйста свой профиль.
Добрый день. Столкнулся с тем, что при отключенном визуальном прогоне оптимизации и при включенном визуальном прогоне получаются разные данные. Что делать и как быть ?
Ошибка компиляции. У кого какие мысли?
Функция WinAPI IsTextUnicode в winbase.mqh объявлена как
Хотя должна бы принимать на вход массив uchar []. У меня руки-крюки, массив тут нормально не скормить и баг в заголовке или есть нормальный вариант?
Функция WinAPI IsTextUnicode в winbase.mqh объявлена как
Хотя должна бы принимать на вход массив uchar []. У меня руки-крюки, массив тут нормально не скормить и баг в заголовке или есть нормальный вариант?
добавьте свой импорт
он не должен конфликтовать с тем что есть.
Как это понимать ?
Валидатор в маркете, не пропускает потому что при тестировании Утилиты сам не может получить цен ?
Как это понимать ?
Валидатор в маркете, не пропускает потому что при тестировании Утилиты сам не может получить цен ?
Тест запускается на EURUSD, но похоже пытается выкачивать историю всех доступных символов. Не делайте так.
Тест запускается на EURUSD, но похоже пытается выкачивать историю всех доступных символов. Не делайте так.
То есть валидатор исключает мультивалютные утилиты? Не хорошо...