Сегодня заметил что у меня исчезли лицензии на все мои ранее купленные в маркете советники и индикаторы. На сайте MQL5  отображается только число покупок, но при нажатии на "покупки", ничего не отображается. Можете сказать в чем проблема и как исправить.
Отображение покупок исправлено.

Проверьте пожалуйста свой профиль.

 

Добрый день. Столкнулся с тем, что при отключенном визуальном прогоне оптимизации и при включенном визуальном прогоне получаются разные данные.  Что делать и как быть ?

 
Добрый день! Есть тут кто с AMP global clearing? До сих пор отключен декабрьский контракт на нефть CLEZ20. Интересно, я один такой?)
 
Bug - непоследовательная работа указателей (5.00, 2650)

Ошибка компиляции. У кого какие мысли?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                201022_083730.mq5 |
//|                                    2019-2020, dimitri pecheritsa |
//|                                                 792112@gmail.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2019-2020, dimitri pecheritsa"
#property link      "792112@gmail.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   C201022_090654 c_1(new C201022_090641); //works
   C201022_090654 c_3(new C201022_092325(1)); //works
//---'new' - parameter passed as reference, variable expected
   C201022_090654 c_2(new C201022_090641(1)); //not works
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| class                                              201022_091826 |
//+------------------------------------------------------------------+
class C201022_091826
  {
protected:
public:
                     C201022_091826(void) {}
                    ~C201022_091826(void) {}
   //---
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| class                                              201022_090641 |
//+------------------------------------------------------------------+
class C201022_090641
  {
protected:
   C201022_091826    m_obj;
public:
                     C201022_090641(void) {}
                     C201022_090641(int) {}
   //---
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| class                                              201022_092325 |
//+------------------------------------------------------------------+
class C201022_092325
  {
protected:
public:
                     C201022_092325(void);
                     C201022_092325(int);
   //---
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| class                                              201022_090654 |
//+------------------------------------------------------------------+
class C201022_090654
  {
protected:
public:
                     C201022_090654(void) {}
                     C201022_090654(C201022_090641&) {}
                     C201022_090654(C201022_092325&) {}
   //---
  };
//+------------------------------------------------------------------+


 

Функция WinAPI IsTextUnicode в winbase.mqh объявлена как

int IsTextUnicode(PVOID lpv,int size,int &result);

Хотя должна бы принимать на вход массив uchar []. У меня руки-крюки, массив тут нормально не скормить и баг в заголовке или есть нормальный вариант?

 
traveller00:

Функция WinAPI IsTextUnicode в winbase.mqh объявлена как

Хотя должна бы принимать на вход массив uchar []. У меня руки-крюки, массив тут нормально не скормить и баг в заголовке или есть нормальный вариант?

добавьте свой импорт

int IsTextUnicode(uchar& lpv[],int size,int &result);

он не должен конфликтовать с тем что есть.

 
Проверьте кто-нибудь - в мобильном приложении МТ5 для IOS у вас тоже не работает установка отступа справа при долгом нажатии на график в районе цифр котировок?
 

Как это понимать ?

test on EURUSD,H1 (netting)
 2020.04.01 00:00:06  no prices for symbol USDCAD (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
there are no trading operations

Валидатор в маркете, не пропускает потому что при тестировании Утилиты сам не может получить цен ?

 
Vladimir Pastushak:

Как это понимать ?

Валидатор в маркете, не пропускает потому что при тестировании Утилиты сам не может получить цен ?

Тест запускается на EURUSD, но похоже пытается выкачивать историю всех доступных символов. Не делайте так.

 
Anton:

Тест запускается на EURUSD, но похоже пытается выкачивать историю всех доступных символов. Не делайте так.

То есть валидатор исключает мультивалютные утилиты? Не хорошо...

