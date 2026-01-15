Ошибки, баги, вопросы - страница 2874

Добрый день!

При оптимизации советника  обнаружил, что он осуществляет несанкационированную торговлю!

Т.е. при запуске оптимизации советник автоматически запускается в реальном времени.

Хотя проблема решается включением запрета алготрейдинга либо ручным снятием советника, эффект, как мне кажется, нежелательный.

С уважением,

Андрей А. Котрин
Файлы:
Screenshot.jpg  1158 kb
 
Добрый день!

При оптимизации советника  обнаружил, что он осуществляет несанкационированную торговлю!

Т.е. при запуске оптимизации советник автоматически запускается в реальном времени.

Хотя проблема решается включением запрета алготрейдинга либо ручным снятием советника, эффект, как мне кажется, нежелательный.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2018.02.22 09:47

Потому что это боевой советник даже во фрейм-режиме. Именно по этой причине нужно в OnChartEvent проверять фрейм-флаг, иначе вот такая беда произойти может

sinput uint Range = 100;

#define SETRANGE(A, START, STEP, END) ParameterSetRange(#A, true, A, START, STEP, END)

void OnTesterInit() { SETRANGE(Range, 0, 1, Range); }

void OnTesterDeinit() {}

void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
{
  static const bool IsFrame = MQLInfoInteger(MQL_FRAME_MODE);
  
//  if (!IsFrame) // без этой проверки Терминал (не только Агент) начнет выставлять ордера на реальном счете во время запуска Оптимизации
    OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 100, 0, 0);
}


Похоже, это впервые озвучивается. А значит, Маркет-продукты создают неприятную уязвимость... Причем обойти эту уязвимость очень сложно. Обнаружить - аналогично.


 
Прям в точку. Некоторые жаловались на это , а я и не понял о чем речь. 
Кажется это жёсткий баг. 
 

В Маркет-обсуждениях нет возможности правки своего поста.


 
В Маркет-обсуждениях нет возможности правки своего поста.


Да это проблема. Сейчас хоть время правки увеличили, сделали чуть чуть больше времени на редактирование. 
 

Что это?


 
Что это?


Социальный трейдинг ))

 
Добрый день. Может не по адресу, подскажите, в теримнале вместо русских слов(меню, и т.п.) набор русских букв не связанный... Как это исправить, переустановка MT4 не помогла.
 
Добрый день. Может не по адресу, подскажите, в теримнале вместо русских слов(меню, и т.п.) набор русских букв не связанный... Как это исправить, переустановка MT4 не помогла.

это скорее всего настройки Винды у Вас не для кирилицы, или еще кто изменил их

нужно в настройках языка и региональных стандартов найти вкладку где такой пункт меню


 
это скорее всего настройки Винды у Вас не для кирилицы, или еще кто изменил их

нужно в настройках языка и региональных стандартов найти вкладку где такой пункт меню


Вот как показывает. В настройках русский стоит

