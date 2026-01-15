Ошибки, баги, вопросы - страница 2874
Добрый день!
При оптимизации советника обнаружил, что он осуществляет несанкационированную торговлю!
Т.е. при запуске оптимизации советник автоматически запускается в реальном времени.
Хотя проблема решается включением запрета алготрейдинга либо ручным снятием советника, эффект, как мне кажется, нежелательный.
fxsaber, 2018.02.22 09:47
Потому что это боевой советник даже во фрейм-режиме. Именно по этой причине нужно в OnChartEvent проверять фрейм-флаг, иначе вот такая беда произойти может
Похоже, это впервые озвучивается. А значит, Маркет-продукты создают неприятную уязвимость... Причем обойти эту уязвимость очень сложно. Обнаружить - аналогично.
В Маркет-обсуждениях нет возможности правки своего поста.
Что это?
Социальный трейдинг ))
Добрый день. Может не по адресу, подскажите, в теримнале вместо русских слов(меню, и т.п.) набор русских букв не связанный... Как это исправить, переустановка MT4 не помогла.
это скорее всего настройки Винды у Вас не для кирилицы, или еще кто изменил их
нужно в настройках языка и региональных стандартов найти вкладку где такой пункт меню
Вот как показывает. В настройках русский стоит