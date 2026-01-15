Ошибки, баги, вопросы - страница 2873
EX5 loading failed
Критическая ошибка при выполнении
Результат: EX5 loading failed
Влияет ли на скорость выполнения выравнивание структур?
Влияет в некоторых случаях, вот цитата: "В большинстве случаев не нужно беспокоиться о выравнивании, так как выравнивание по умолчанию уже оптимально. Однако в некоторых случаях можно добиться значительного улучшения производительности или экономии памяти, указав пользовательское выравнивание для структур данных"
Хоть бы один пример такого.
У меня выравнивание из-за необходимости - цитата из документации: "Выравнивание полей структуры может понадобится при обмене данными со сторонними библиотеками (*.DLL), в которых такое выравнивание применяется."
Попробуйте методом тыка перебрать все значения pack и сравнить скорость
Нужно определиться, какой код замерять.
Если правильно понимаю, то выравнивание классов не предусмотрено. Т.е. вполне возможно, что при работе с массивом объектов классов (не указателей) может быть резонно поля класса заменить на выравненную структуру.
В общем, не в теме.
Если правильно понимаю, то выравнивание классов не предусмотрено. Т.е. вполне возможно, что при работе с массивом объектов классов (не указателей) может быть резонно поля класса заменить на выравненную структуру.
Сейчас попробовал у классов pack - меняется размер
Вопрос по покупке библиотеки (не советник) в Маркете.
Хочу использовать библиотеку в своих исследованиях. Соответственно, она должна работать на любых счетах и Терминалах.
Такое возможно для Маркет-библиотек?
сомневаюсь, что много кто использует оптимизацию данных сейчас, максимум разработчики игр, но и там у каждого свои готовые движки игр, которые уже оптимизированы
прошелся поиском, имхо если и есть конкретные рекомендации, то я бы тут искал https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/
попробовал поиском, но что то не срослось - много вариантов запросов, вот ближе к теме https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/ssw_aix_72/performance/cache_tlbs.html
искал "structure pack" и "structure performance"
если проверять, то это должна быть pod-структура и нужно максимально криво ее написать, т.е. берете все типы данных (long, int, short, char,double,float) и создаете полей 15 и максимально поля перепутать по типам данных, чтобы потом выровнять эти поля директивой pack хотя бы на границу машинного слова
ну и пробовать копировать структуры, передавать в качестве параметров функции и изменять содержимое полей
но, имхо, ощутимая разница появится если общий размер таких данных (массива структур) будет хотя бы пару мегабайт, чтобы кэш процессора по максимуму забивать