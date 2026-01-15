Ошибки, баги, вопросы - страница 2872

A100:

Ну конечно я виноват, я же документацию не читаю и я же придумал такую запись


Да, я прекрасно помню, по этому и возник вопрос.
Вот как раз документация не описывает использование typename() в таком синтаксисе, как описывается это для sizeof()
В документации к шаблонам приведён лишь пример использования в таком синтаксисе.
По этому предположил, что разрешено будет и так  (typename)
Но нет, ошибся. Спасибо за столь деликатную беседу. Друг друга поняли, во всём разобрались.

 
A100:
И все-таки я обманул систему

Двойной typename

Результат: string

Т.е. уже прямое доказательство, не косвенное

сомневаюсь что typename в шаблонах имеет отношение к typename  который тип возвращает.

с учетом того, что в шаблонах mql нет значений в качестве параметров, только типы, ключевое слово в typename в шаблонах вообще лишнее.

А второй typename что-то типа макроса, поэтому с двойным typename проблемы.

 
TheXpert:

Зеленое лишнее, но желтых все равно два и они одного контекста

template<typename T>
T f( T ) { return typename(T); }
void OnStart()
{
        Print(f(typename('+'))); //(1) нормально
}

поэтому (1) равносильно (2)

        Print(typename(typename('+'))); //(2) Error: 'typename' - unexpected token
 
A100:

Зеленое лишнее, но желтых все равно два

согласен, тупанул
 

Доброго дня! 




нормально ли это? )

а хотелось просто прогнать советника по одному из сегодняшних отрезков на 5ках 

 
Nikolai Karetnikov:

Доброго дня! 




нормально ли это? )

а хотелось просто прогнать советника по одному из сегодняшних отрезков на 5ках 

Все правильно. Ошибки нет. Просто нужно почитать справку.
 

При вводе значения входного параметра советника в Терминале/Тестере действия клавиши ESC приравниваются к ENTER. Это правильное поведение?


Сейчас, если случайно при вводе затер значение, то отменить ввод не получается и предыдущее значение можно потерять.

 

ME иногда падает (несколько месяцев так) при нескольких нажатиях ALT+LEFT.

При этом не сохраняются вкладки открытых перед падением файлов.

 
Ошибка при компиляции: 
#define \ //Error: '\' - illegal escape sequence
LENGHT 100
 
Ошибка при компиляции: 
typedef void (*f)();
typedef void (*g)();
void h( g f ) { f(); } //Error: '(' - name expected
