Ошибки, баги, вопросы - страница 2872
Ну конечно я виноват, я же документацию не читаю и я же придумал такую запись
Да, я прекрасно помню, по этому и возник вопрос.
Вот как раз документация не описывает использование typename() в таком синтаксисе, как описывается это для sizeof()
В документации к шаблонам приведён лишь пример использования в таком синтаксисе.
По этому предположил, что разрешено будет и так (typename)
Но нет, ошибся. Спасибо за столь деликатную беседу. Друг друга поняли, во всём разобрались.
И все-таки я обманул систему
Двойной typename
Результат: string
сомневаюсь что typename в шаблонах имеет отношение к typename который тип возвращает.
с учетом того, что в шаблонах mql нет значений в качестве параметров, только типы, ключевое слово в typename в шаблонах вообще лишнее.
А второй typename что-то типа макроса, поэтому с двойным typename проблемы.
Зеленое лишнее, но желтых все равно два и они одного контекста
поэтому (1) равносильно (2)
Зеленое лишнее, но желтых все равно два
Доброго дня!
нормально ли это? )
а хотелось просто прогнать советника по одному из сегодняшних отрезков на 5ках
При вводе значения входного параметра советника в Терминале/Тестере действия клавиши ESC приравниваются к ENTER. Это правильное поведение?
Сейчас, если случайно при вводе затер значение, то отменить ввод не получается и предыдущее значение можно потерять.
ME иногда падает (несколько месяцев так) при нескольких нажатиях ALT+LEFT.
При этом не сохраняются вкладки открытых перед падением файлов.