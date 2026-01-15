Ошибки, баги, вопросы - страница 2711

Mikola_2:
В FireFox - Shift+обновить.

"обновить" - что за кнопка?

 
Aliaksandr Yemialyanau:

Почему сайт "криво" отображается в Опере?


Нашёл! Помогло отключение блокировки трекеров.

 
Artyom Trishkin:

"обновить" - что за кнопка?

Интерфейсная графическая.

Либо Ctrl+Shift+R

 
Mikola_2:

Интерфейсная графическая.

Либо Ctrl+Shift+R

Спасибо. Нет у меня такой кнопки. Да и у многих её наверное нету. Лучше-таки комбинацию клавиш сообщать - они есть у всех.

 
Artyom Trishkin:

Спасибо. Нет у меня такой кнопки. Да и у многих её наверное нету. Лучше-таки комбинацию клавиш сообщать - они есть у всех.

Согласен. Хотя я себе эту кнопку оставил.

Обновить

 
Пару недель назад советник собранный посредством mql5 перестал суммировать открытые позиции. После перезагрузки, перезапуска программы, повторной компиляции исходника (ошибок нет) ничего не поменялось, также открываются позиции, но суммирование не происходит, более того они не закрываются по сигналу достижения необходимого уровня прибыли, заданном в советнике. Что-то поменялось в алгоритме открытия и закрытия позиций на mql5???
 
Evgeny Vlasov:
Пару недель назад советник собранный посредством mql5 перестал суммировать открытые позиции. После перезагрузки, перезапуска программы, повторной компиляции исходника (ошибок нет) ничего не поменялось, также открываются позиции, но суммирование не происходит, более того они не закрываются по сигналу достижения необходимого уровня прибыли, заданном в советнике. Что-то поменялось в алгоритме открытия и закрытия позиций на mql5???

Здесь ответы.

 
Artyom Trishkin:

Здесь ответы.

))) да вы шутник! Я всего лишь спросил, не поменялось, ли что-нибудь глобально в плане открытия и суммирования позиций на mql5. Иными словами не стал ли алгоритм открытия и закрытия позиций аналогичен mql4, где каждая позиция работает индивидуально. Если вы знаете что-то по этому вопросу, то напишите. Заранее благодарю.

 
В диалоге открытия счета есть возможность скопировать данные счета в буфер обмена. По какой-то причине терминал формирует этот текст в формате линукс (переводы на новую строку с одним символом 0x0A, LF). Для Windows программы желательно использовать формат Windows - CR+CF.
 
Evgeny Vlasov:

))) да вы шутник! Я всего лишь спросил, не поменялось, ли что-нибудь глобально в плане открытия и суммирования позиций на mql5. Иными словами не стал ли алгоритм открытия и закрытия позиций аналогичен mql4, где каждая позиция работает индивидуально. Если вы знаете что-то по этому вопросу, то напишите. Заранее благодарю.

Я точно знаю, что Здесь есть все ответы.


Добавлено: а вообще пора знать, что в MetaTrader 5 есть два типа счетов: неттинг и хедж. Вероятно Вы это не учли .

