Ошибки, баги, вопросы - страница 2711
В FireFox - Shift+обновить.
Почему сайт "криво" отображается в Опере?
Нашёл! Помогло отключение блокировки трекеров.
Либо Ctrl+Shift+R
Спасибо. Нет у меня такой кнопки. Да и у многих её наверное нету. Лучше-таки комбинацию клавиш сообщать - они есть у всех.
Согласен. Хотя я себе эту кнопку оставил.
Пару недель назад советник собранный посредством mql5 перестал суммировать открытые позиции. После перезагрузки, перезапуска программы, повторной компиляции исходника (ошибок нет) ничего не поменялось, также открываются позиции, но суммирование не происходит, более того они не закрываются по сигналу достижения необходимого уровня прибыли, заданном в советнике. Что-то поменялось в алгоритме открытия и закрытия позиций на mql5???
Здесь ответы.
))) да вы шутник! Я всего лишь спросил, не поменялось, ли что-нибудь глобально в плане открытия и суммирования позиций на mql5. Иными словами не стал ли алгоритм открытия и закрытия позиций аналогичен mql4, где каждая позиция работает индивидуально. Если вы знаете что-то по этому вопросу, то напишите. Заранее благодарю.
Я точно знаю, что Здесь есть все ответы.
Добавлено: а вообще пора знать, что в MetaTrader 5 есть два типа счетов: неттинг и хедж. Вероятно Вы это не учли .