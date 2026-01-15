Ошибки, баги, вопросы - страница 2562

Artyom Trishkin:
Замечаю в последнее время, что многие якобы заслуженные жители форума подсдулись до троллинга и попыток раздуваться на фоне бывших заслуг.

замечаю в последнее время что модераторы агрессивно подсовывают свои эээ решения, не беря в учет недостатки и не принимая очевидную критику. И даже принимая альтернативные варианты как троллинг.

И кстати к вопросу троллинга

Artyom Trishkin:

А зачем делать mqh, который не компилируется без mq5 ?

это по-вашему не он?

 
Artyom Trishkin:
Изначально вопрос был как выложить в кодобазу то, что она не пропускает. Мой вариант работает, а критики так ещё ничего по теме вопроса не показали внятного. Ну, кроме завышенного ЧСВ, конечно. И сторонник ресурсов (что не по теме вопроса).
Замечаю в последнее время, что многие якобы заслуженные жители форума подсдулись до троллинга и попыток раздуваться на фоне бывших заслуг. Почивать на лаврах долго невозможно - люди меняются, и для новых пользователей ресурса вы все, кто дует щеки - просто тролли без заслуг и уважения.
Не хотелось бы видеть всех нас, старожилов, в свете вышеописанного мною. Это путь в никуда.

Про критиканство согласен, сам себе не нравлюсь.

Но, если честно, такая помойка вместо форума теперь, что конструктивного ничего вносить не хочется. А когда еще и такие конструктивные попытки чистятся модератором-идиотом, просто руки опускаются.

Много раз уже переходил в режим "только чтение". Видимо, настало время следующего захода...

 
TheXpert:

замечаю в последнее время что модераторы агрессивно подсовывают свои эээ решения, не беря в учет недостатки и не принимая очевидную критику. И даже принимая альтернативные варианты как троллинг.

И кстати к вопросу троллинга

это по-вашему не он?

Моё решение - не от модератора, а от пользователя ресурса.
И оно работает при помощи штатных средств. Напомню: вопрос был как разместить в кодобазу то, что не поддерживается ею. Я показал решение. Вы, и ваш товарищ по высмеиванию моего  решения - не показали. Лишь что-то о сторонних ресурсах, что вообще не к вопросу.
...
Вопрос уважаемому товарищу - это троллинг? Я правда не понимаю зачем некомпилируемый mqh во всеобщем ресурсе.
 
Stanislav Korotky:
Вопрос на засыпку: как в кодобазу положить исходик вместе с графическими ресурсами в формате bmp (которые идут, например, в OBJ_BITMAP_LABEL)? В стандартной библиотеке в папке res только bmp-файлы (т.е. я не в курсе, чтобы ресурсы могли быть png/jpg). Если приложить в зипе, код ведь не скомпилируется при проверке?

Вроде не запрещено добавлять BMP-файлы. Видимо, вопрос в другом - их слишком много?


 
Rashid Umarov:

Вроде не запрещено добавлять BMP-файлы. Видимо, вопрос в другом - их слишком много?


Не вижу на скрине BMP...

 
По какой причине так восстребована отправка трейдов в мессенджеры?
 
fxsaber:
По какой причине так восстребована отправка трейдов в мессенджеры?
Делают группы ,продают подписку , монетизируют фоловеров.
 
Rashid Umarov:

Вроде не запрещено добавлять BMP-файлы. Видимо, вопрос в другом - их слишком много?

BMP-файлы запрещены. Пытался сделать ход конем - переименовал BMP в PNG - он нормально подхватывается из MQL-программы и грузится в ресурсы, но при загрузке в кодебазу такой файл молча без всяких ошибок просто не загружается.

 

Для разработчиков платформы.

Тут ошибка и цитата из документации:

//private – разрешает доступ к переменным и методам класса только из методов данного класса.
class A
  {
private:
   static void              My_function()
     {
      Print("^_^");
     }
  };
void OnStart()
  {
   A::My_function();
  }
Это на последней бета на текущий момент.
 
Aliaksandr Hryshyn:

Тут ошибка и цитата из документации:

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/oop/staticmembers

