МТ4-5 Portable, Маркет и авторизация в терминале
Нет решений и не будет. Специально так сделано для защиты.
Понял. Спасибо.
Ну с паролем еще ладно, не в тягость ввести лишний раз. Но от кого и от чего защищают бесплатный маркет?
Понял. Спасибо.
Ну с паролем еще ладно, не в тягость ввести лишний раз. Но от кого и от чего защищают бесплатный маркет?
Защищают от перепродажи на других ресурсах, бесплатных советников и индикаторов взятых в маркете. Ведь не мало таких которые даже не подозревают о существовании сайта mql5.com вообще.
А вот этот чекбокс отмечен?
1. При смене машины, приходится заново вводить данные доступа - логин, пароль и сервер. То есть система их не запоминает.
Такое возможно если Вы входите постоянно под разными учётными записями: то под админом, то под обычным пользователем. Или возможен такой вариант: установка была из под админа, а пароль и логин вводите из под обычного пользователя.
Защищают от перепродажи на других ресурсах, бесплатных советников и индикаторов взятых в маркете. Ведь не мало таких которые даже не подозревают о существовании сайта mql5.com вообще.
А вот этот чекбокс отмечен?
Да, отмечен конечно
Такое возможно если Вы входите постоянно под разными учётными записями: то под админом, то под обычным пользователем. Или возможен такой вариант: установка была из под админа, а пароль и логин вводите из под обычного пользователя.
Все вводится из под админа. На каждой машине постоянно одна своя админская учетная запись. Или Вы имеет в виду, что на разных машинах должна быть одинаковая учетная запись?
Все вводится из под админа. На каждой машине постоянно одна своя админская учетная запись. Или Вы имеет в виду, что на разных машинах должна быть одинаковая учетная запись?
Нет. Я про одну машину. Как-то было на одной машине две учетки: админ и обычный пользователь. И терминал всё время запускался из-под админа, а логинился под обычным пользователем. В общем решился вопрос установкой и заходом из под одного пользователя.
Нет. Я про одну машину. Как-то было на одной машине две учетки: админ и обычный пользователь. И терминал всё время запускался из-под админа, а логинился под обычным пользователем. В общем решился вопрос установкой и заходом из под одного пользователя.
Это понятно, но у тут проблема с запуском на разных машинах....
Это понятно, но у тут проблема с запуском на разных машинах....
Предлагаю сначала разобраться с
1. При смене машины, приходится заново вводить данные доступа - логин, пароль и сервер. То есть система их не запоминает.
Сейчас последний билд MetaTrader 5 - 2302. Опишите свои действия. Покажите свойства ярлыков для запуска терминала.
Предлагаю сначала разобраться с
1. При смене машины, приходится заново вводить данные доступа - логин, пароль и сервер. То есть система их не запоминает.
Сейчас последний билд MetaTrader 5 - 2302. Опишите свои действия. Покажите свойства ярлыков для запуска терминала.
Создал с помощью /portable портативную версию МТ5
Скопировал на съемный носитель. Если постоянно запускать на одной и той же машине (№1), то проблем нет. При попытке запуска на другой машине (№2) просит заново ввести данные доступа и не работают бесплатные продукты маркета. После ввода данных доступа, удаления и повторного скачивания файлов из маркета все работает нормально. Однако при попытке снова запуститься на машине №1 все повторяется. То есть запуск на машине №2, стирает данные доступа на машине №1 и наоборот. Билд 2302
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем доброго дня!
Возможно этот вопрос уже обсуждался на форуме, но все же.
Начал использовать МТ4 и МТ5 portable на двух разных машинах (если это важно, то 1я - win7, 2й ноут для работы "в полях" - win10).
Есть две проблемы:
1. При смене машины, приходится заново вводить данные доступа - логин, пароль и сервер. То есть система их не запоминает.
2. Маркет. Бесплатные продукты скачанные на одной машине не работают на другой. Во вкладке Эксперты пишет Invalid license (538). Приходится удалять и загружать заново.
Есть ли решение данных проблем?