МТ4-5 Portable, Маркет и авторизация в терминале

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Всем доброго дня!

Возможно этот вопрос уже обсуждался на форуме, но все же.

Начал использовать МТ4 и МТ5 portable на двух разных машинах (если это важно, то 1я - win7, 2й ноут для работы "в полях" - win10).

Есть две проблемы:

1. При смене машины, приходится заново вводить данные доступа - логин, пароль и сервер. То есть система их не запоминает.

2. Маркет. Бесплатные продукты скачанные на одной машине не работают на другой. Во вкладке Эксперты пишет Invalid license (538). Приходится удалять и загружать заново. 

Есть ли решение данных проблем?

 
Нет решений и не будет. Специально так сделано для защиты.
 
Uladzimir Kirychenka:
Нет решений и не будет. Специально так сделано для защиты.

Понял. Спасибо.

Ну с паролем еще ладно, не в тягость ввести лишний раз. Но от кого и от чего защищают бесплатный маркет?

 
AFK:

Понял. Спасибо.

Ну с паролем еще ладно, не в тягость ввести лишний раз. Но от кого и от чего защищают бесплатный маркет?

Защищают от перепродажи на других ресурсах, бесплатных советников и индикаторов взятых в маркете. Ведь не мало таких которые даже не подозревают о существовании сайта mql5.com вообще.

А вот этот чекбокс отмечен?


 
AFK:

1. При смене машины, приходится заново вводить данные доступа - логин, пароль и сервер. То есть система их не запоминает.

Такое возможно если Вы входите постоянно под разными учётными записями: то под админом, то под обычным пользователем. Или возможен такой вариант: установка была из под админа, а пароль и логин вводите из под обычного пользователя.

 
Alexey Viktorov:

Защищают от перепродажи на других ресурсах, бесплатных советников и индикаторов взятых в маркете. Ведь не мало таких которые даже не подозревают о существовании сайта mql5.com вообще.

А вот этот чекбокс отмечен?


Да, отмечен конечно

 
Vladimir Karputov:

Такое возможно если Вы входите постоянно под разными учётными записями: то под админом, то под обычным пользователем. Или возможен такой вариант: установка была из под админа, а пароль и логин вводите из под обычного пользователя.

Все вводится из под админа. На каждой машине постоянно одна своя админская учетная запись. Или Вы имеет в виду, что на разных машинах должна быть одинаковая учетная запись?

 
AFK:

Все вводится из под админа. На каждой машине постоянно одна своя админская учетная запись. Или Вы имеет в виду, что на разных машинах должна быть одинаковая учетная запись?

Нет. Я про одну машину. Как-то было на одной машине две учетки: админ и обычный пользователь. И терминал всё время запускался из-под админа, а логинился под обычным пользователем. В общем решился вопрос установкой и заходом из под одного пользователя.

 
Vladimir Karputov:

Нет. Я про одну машину. Как-то было на одной машине две учетки: админ и обычный пользователь. И терминал всё время запускался из-под админа, а логинился под обычным пользователем. В общем решился вопрос установкой и заходом из под одного пользователя.

Это понятно, но у тут проблема с запуском на разных машинах....

 
AFK:

Это понятно, но у тут проблема с запуском на разных машинах....

Предлагаю сначала разобраться с 

1. При смене машины, приходится заново вводить данные доступа - логин, пароль и сервер. То есть система их не запоминает.


Сейчас последний билд MetaTrader 5 - 2302. Опишите свои действия. Покажите свойства ярлыков для запуска терминала.

 
Vladimir Karputov:

Предлагаю сначала разобраться с 

1. При смене машины, приходится заново вводить данные доступа - логин, пароль и сервер. То есть система их не запоминает.


Сейчас последний билд MetaTrader 5 - 2302. Опишите свои действия. Покажите свойства ярлыков для запуска терминала.

Создал с помощью /portable портативную версию МТ5

Скопировал на съемный носитель. Если постоянно запускать на одной и той же машине (№1), то проблем нет. При попытке запуска на другой машине (№2) просит заново ввести данные доступа и не работают бесплатные продукты маркета. После ввода данных доступа, удаления и повторного скачивания файлов из маркета все работает нормально. Однако при попытке снова запуститься на машине №1 все повторяется. То есть запуск на машине №2, стирает данные доступа на машине №1 и наоборот. Билд 2302

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