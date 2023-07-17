не запускается MT5 на windows 10
Здравствуйте, подскажите пож. в чем может быть дело, скачал мт5 с сайта, установил, во время установки все ок было, после установки пробовал запустить с ярлыка - но не запускается, переустановку пробовал, перезагрузку компа, от имени администратора - ничего, просто нажимаешь и ничего не произходить, с других файлов - нет проблем.
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jlmnbg:
Здравствуйте, подскажите пож. в чем может быть дело, скачал мт5 с сайта, установил, во время установки все ок было, после установки пробовал запустить с ярлыка - но не запускается, переустановку пробовал, перезагрузку компа, от имени администратора - ничего, просто нажимаешь и ничего не произходить, с других файлов - нет проблем.
Здравствуйте, подскажите пож. в чем может быть дело, скачал мт5 с сайта, установил, во время установки все ок было, после установки пробовал запустить с ярлыка - но не запускается, переустановку пробовал, перезагрузку компа, от имени администратора - ничего, просто нажимаешь и ничего не произходить, с других файлов - нет проблем.
На всякий случай - какая разрядность Вашей операционной системы? Это настольный ПК или виртуальная операционная система?
jlmnbg:
Здравствуйте, подскажите пож. в чем может быть дело, скачал мт5 с сайта, установил, во время установки все ок было, после установки пробовал запустить с ярлыка - но не запускается, переустановку пробовал, перезагрузку компа, от имени администратора - ничего, просто нажимаешь и ничего не произходить, с других файлов - нет проблем.
Здравствуйте, подскажите пож. в чем может быть дело, скачал мт5 с сайта, установил, во время установки все ок было, после установки пробовал запустить с ярлыка - но не запускается, переустановку пробовал, перезагрузку компа, от имени администратора - ничего, просто нажимаешь и ничего не произходить, с других файлов - нет проблем.
тут что у Вас пишет ?
Выложите скриншоты файлов корневого каталога программы, пожалуйста.
Аналогичная ситуация со вчерашнего вечера.
Запускается, а затем через несколько секунд самоликвидируется...
ТОЖЕ 64 РАЗРЯДА.
Но это только для этого МТ5.
Другие работают (см. Снимок__)
Это как раз 3029 версия после обновления 27 августа 2021 г. (см. Снимок+1)
Файлы:
161rpr.PNG 21 kb
63ql8i_1.PNG 39 kb
hu7bnr__.PNG 24 kb
ewtzdcy1.PNG 38 kb
Как загрузить не бета версию, а последний релиз? С https://www.mql5.com/ и робо грузиться 3029 - при том, что аккаунт реальный имею.
Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
- www.mql5.com
MQL5: язык торговых стратегий для MetaTrader 5, позволяет писать собственные торговые роботы, технические индикаторы, скрипты и библиотеки функций
MetaQuotes #:
Выложите скриншоты файлов корневого каталога программы, пожалуйста.
Вот скриншот, эту версию я установил вчера в суббот 28/08/2021, не запускается.
После обновления, предыдущая установка перестала запускаться.
Файлы:
Captura2908.JPG 45 kb
После повторной установки получилась версия 2981.
Работает.
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