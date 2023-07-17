не запускается MT5 на windows 10

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Здравствуйте, подскажите пож. в чем может быть дело, скачал мт5 с сайта, установил, во время установки все ок было, после установки пробовал запустить с ярлыка - но не запускается, переустановку пробовал, перезагрузку компа, от имени администратора - ничего, просто нажимаешь и ничего не произходить, с других файлов - нет проблем.  
 
jlmnbg:
Здравствуйте, подскажите пож. в чем может быть дело, скачал мт5 с сайта, установил, во время установки все ок было, после установки пробовал запустить с ярлыка - но не запускается, переустановку пробовал, перезагрузку компа, от имени администратора - ничего, просто нажимаешь и ничего не произходить, с других файлов - нет проблем.  

На всякий случай - какая разрядность Вашей операционной системы? Это настольный ПК или виртуальная операционная система?

[Удален]  
jlmnbg:
Здравствуйте, подскажите пож. в чем может быть дело, скачал мт5 с сайта, установил, во время установки все ок было, после установки пробовал запустить с ярлыка - но не запускается, переустановку пробовал, перезагрузку компа, от имени администратора - ничего, просто нажимаешь и ничего не произходить, с других файлов - нет проблем.  

тут что у Вас пишет ?

Снимок

 
Vladimir Karputov #:

На всякий случай - какая разрядность Вашей операционной системы? Это настольный ПК или виртуальная операционная система?

 Здравствуйте, у меня та же проблема. Не запускается MT5 после обновления, переустановка не помогает.

 У меня 64-разрядная операционная система

 

Выложите скриншоты файлов корневого каталога программы, пожалуйста.

 

Аналогичная ситуация со вчерашнего вечера.

Запускается, а затем через несколько секунд самоликвидируется...

ТОЖЕ 64 РАЗРЯДА.

Но это только для этого МТ5.

Другие работают (см. Снимок__)

Это как раз 3029 версия после обновления 27 августа 2021 г. (см. Снимок+1)

Файлы:
161rpr.PNG  21 kb
63ql8i_1.PNG  39 kb
hu7bnr__.PNG  24 kb
ewtzdcy1.PNG  38 kb
 
Как загрузить не бета версию, а последний релиз? С https://www.mql5.com/ и робо грузиться 3029 - при том, что аккаунт реальный имею.
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MetaQuotes #:

Выложите скриншоты файлов корневого каталога программы, пожалуйста.

Вот скриншот, эту версию я установил вчера в суббот 28/08/2021, не запускается.

После обновления, предыдущая установка перестала запускаться. 


Файлы:
Captura2908.JPG  45 kb
 
Hugo De #:
Вот скриншот, эту версию я установил вчера в суббот 28/08/2021, не запускается.

После обновления предыдущая установка перестала запускаться. 


Удалите старую версию и поставьте заново, пожалуйста.
 
MetaQuotes #:
Удалите старую версию и поставьте заново, пожалуйста.

Спасибо!!

Это уже пятую версию что устанавливаю зв 2 дня, но сейчас работает.

 

После повторной установки получилась версия 2981.

Работает.

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