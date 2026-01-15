Ошибки, баги, вопросы - страница 2356
в C++: A::f()
Что такой код выдает?
То же самое.
что и MQL (при условии его приведения к С++ виду). Но Вы и сами могли проверить это
Проверил:
По-моему вы что-то не то проверяете.
такая запись в MQL означает копирование объекта a - в объект расположенный по указателю b1. Вообще конечно это не должно было компилироваться.
А чтобы не мешать в кучу объекты и указатели, лучше использовать для указателей префикс p
Пожалуйста, не закладывайтесь на это ошибочное поведение.
Здесь 2 проблемы(?):
виртуальная B::f() не перегружается, поэтому вместо виртуального вызова был простой, в B::f() нет адресации к членам, поэтому доступ по "указателю" тоже был вырезан
Во втором случае, A::f() - попытка виртуального вызова, имеется доступ по "указателю", а объекта a1 нет, т.к. для A *a1=b тоже был вызов пустого конструктора копирования A::A(const A &)
Я надеюсь, вы пофиксите это ошибочное поведение? (сделать ошибку компиляции) Потому как можно и случайно допустить такую ошибку, а компилятор никак не реагирует.
Я надеюсь, вы пофиксите это ошибочное поведение? Потому как можно и случайно допустить такую ошибку, а компилятор никак не реагирует.
Да, будем исправлять.
Приоритет выставлен низкий, т.к. рабочий код получается только для пустых классов
Спасибо за подробный ответ, однако, логику я немного не понял.
1) Почему компилятор воспринимает конструкцию B* b1=a как вызов оператора копирования А::А(const A&), (а не вызов B::B(const A&), ведь слева от оператора= находится именно класс B)
2) Почему компилятор не выдал предупреждения "конструктор копирования отсутствует"
3) Почему допускается "простой" вызов методов для несуществующих объектов (в то время как попытка непосредственно вызвать B::f() выдает ошибку компиляции "вызов не статического метода")
4) Ну и почему компилятор допускает вообще "простой" вызов виртуального метода? По-моему, виртуальность никак не должна зависеть от наличия или отсутствия данных в объекте
1) Почему компилятор воспринимает конструкцию B* b1=a как вызов оператора копирования А::А(const A&), (а не вызов B::B(const A&), ведь слева от оператора= находится именно класс B)
Совершенно верно. Это ещё одна ошибка MQL, что компилятор свободно разрешает такие вещи: B b = a; Это нарушение принципов инкапсуляции. В С++ такое не компилируется естественно, требуется явное приведение. И в старых билдах MQL тоже такое нельзя было делать.