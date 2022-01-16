Сервисы. Уже работают? - страница 3

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Konstantin Nikitin:

 И кстати в MQL5 спокойно можно компилировать под 4-ку, правда иногда можно получить глюк. Так что с компиляцией лучше все равно разносить.

Компилирую все с одного компилятора уже 2 года как. никаких глюков.

а что за глюк можно получить? 

 
BillionerClub:

Вы здесь типа мастера Йода, )) хотелось бы узнать из первых рук что такое OnStart и в чем отличие этого зверя от того же OnTick ?

Учитесь пожалуйста глядеть на меню сайта. Просто же - поднять глаза и увидеть меню, где вторым по счёту пунктом будет Документация. Можно воспользоваться поиском - вверху-слева есть значок всем знакомый. Вводите поисковый запрос и получаете результат. Слева страницы результатов поиска можно выбрать разделы, в которых хотите видеть результат поиска.

Документация по MQL5: Обработка событий / OnStart
Документация по MQL5: Обработка событий / OnStart
  • www.mql5.com
Вызывается в скрипте при наступлении события Start. Функция предназначена для однократного выполнения действий, заложенных в скрипт. Существуют два варианта функции. После завершения скрипта в журнале терминала будет создана запись вида "script имя_скрипта removed (result code N)", где N и есть то значение, которое вернула функция OnStart...
 
Artyom Trishkin:

Учитесь пожалуйста глядеть на меню сайта. Просто же - поднять глаза и увидеть меню, где вторым по счёту пунктом будет Документация. Можно воспользоваться поиском - вверху-слева есть значок всем знакомый. Вводите поисковый запрос и получаете результат. Слева страницы результатов поиска можно выбрать разделы, в которых хотите видеть результат поиска.

Есть еще вот такое чудо 

int start()
 
BillionerClub:

Есть еще вот такое чудо 

Это старая функция - атавизм от старого mql4. Забудьте.

 
fxsaber:

Отсутствие событийной модели при работе с датафидами выглядит, как тот еще костыль.

Как пример такого костыля, можно рассматривать текущую реализацию формульных символов - основаны не на событийной модели, а на таймере (цикле). Отсюда пропуски тиков.


Ранее говорилось про мультисимвольный OnTick в Сервисах. Почему отказались и так порезали хорошие идеи?

Сервисы работают постоянно, общаясь с терминалом через специальную очередь задач. Задачи мы раскроем позже.

Сервисы - это не эксперты и не обработчики чартовых/таймерных/ценовых событий. Событийные модели не нужны постоянным процессам, суть которых никогда не прерываться и не зависеть от счетов/серверов.

Сервисы мы специально функционально разводим подальше от экспертов, чтобы люди не создавали Франкеншейнов. У сервисов своя область применения.

 
Vladislav Andruschenko:

Компилирую все с одного компилятора уже 2 года как. никаких глюков.

а что за глюк можно получить? 

Компилятор единый, можно использовать одни и тот же для обоих языков.

 
Vladislav Andruschenko:

Компилирую все с одного компилятора уже 2 года как. никаких глюков.

а что за глюк можно получить? 

Как минимум сейчас нашел разницу в файлах.

MQL5

MQL4

Как видно в 4-ке эта ошибка подправлена, а в 5-ке видать забыли. Ну еще где-то ловил что-то, но сейчас сразу не вспомню.

 
Konstantin Nikitin:

Как минимум сейчас нашел разницу в файлах.

MQL5

MQL4

Как видно в 4-ке эта ошибка подправлена, а в 5-ке видать забыли. Ну еще где-то ловил что-то, но сейчас сразу не вспомню.


компилятор же один? 

никаких глюков я не видел. 

Просто, когда Вы называете файл с расширением - автоматически переключается и версия. 


Может Вы говорите про разные фунциональные возможности языков

Renat Fatkhullin:

Компилятор единый, можно использовать одни и тот же для обоих языков.

 
Сервисы только-только появились, а нельзя уже практически все ))
 
Renat Fatkhullin:

Ни OnTimer, ни OnTick в сервисах не будет. Только OnStart.

Это специальный тип программ для фоновых зацикленных процессов (датафиды, аналитика, внешние связи и тд), а не замена экспертов.


Вышла бета 1963, можно обновиться через меню.

И в ней не исправлено: сортировка по убыванию в навигаторе


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