Сервисы. Уже работают? - страница 3
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И кстати в MQL5 спокойно можно компилировать под 4-ку, правда иногда можно получить глюк. Так что с компиляцией лучше все равно разносить.
Компилирую все с одного компилятора уже 2 года как. никаких глюков.
а что за глюк можно получить?
Вы здесь типа мастера Йода, )) хотелось бы узнать из первых рук что такое OnStart и в чем отличие этого зверя от того же OnTick ?
Учитесь пожалуйста глядеть на меню сайта. Просто же - поднять глаза и увидеть меню, где вторым по счёту пунктом будет Документация. Можно воспользоваться поиском - вверху-слева есть значок всем знакомый. Вводите поисковый запрос и получаете результат. Слева страницы результатов поиска можно выбрать разделы, в которых хотите видеть результат поиска.
Учитесь пожалуйста глядеть на меню сайта. Просто же - поднять глаза и увидеть меню, где вторым по счёту пунктом будет Документация. Можно воспользоваться поиском - вверху-слева есть значок всем знакомый. Вводите поисковый запрос и получаете результат. Слева страницы результатов поиска можно выбрать разделы, в которых хотите видеть результат поиска.
Есть еще вот такое чудо
int start()
Есть еще вот такое чудо
Это старая функция - атавизм от старого mql4. Забудьте.
Отсутствие событийной модели при работе с датафидами выглядит, как тот еще костыль.
Как пример такого костыля, можно рассматривать текущую реализацию формульных символов - основаны не на событийной модели, а на таймере (цикле). Отсюда пропуски тиков.
Ранее говорилось про мультисимвольный OnTick в Сервисах. Почему отказались и так порезали хорошие идеи?
Сервисы работают постоянно, общаясь с терминалом через специальную очередь задач. Задачи мы раскроем позже.
Сервисы - это не эксперты и не обработчики чартовых/таймерных/ценовых событий. Событийные модели не нужны постоянным процессам, суть которых никогда не прерываться и не зависеть от счетов/серверов.
Сервисы мы специально функционально разводим подальше от экспертов, чтобы люди не создавали Франкеншейнов. У сервисов своя область применения.
Компилирую все с одного компилятора уже 2 года как. никаких глюков.
а что за глюк можно получить?
Компилятор единый, можно использовать одни и тот же для обоих языков.
Компилирую все с одного компилятора уже 2 года как. никаких глюков.
а что за глюк можно получить?
Как минимум сейчас нашел разницу в файлах.
MQL5
MQL4
Как видно в 4-ке эта ошибка подправлена, а в 5-ке видать забыли. Ну еще где-то ловил что-то, но сейчас сразу не вспомню.
Как минимум сейчас нашел разницу в файлах.
MQL5
MQL4
Как видно в 4-ке эта ошибка подправлена, а в 5-ке видать забыли. Ну еще где-то ловил что-то, но сейчас сразу не вспомню.
компилятор же один?
никаких глюков я не видел.
Просто, когда Вы называете файл с расширением - автоматически переключается и версия.
Может Вы говорите про разные фунциональные возможности языков?
Компилятор единый, можно использовать одни и тот же для обоих языков.
Ни OnTimer, ни OnTick в сервисах не будет. Только OnStart.
Это специальный тип программ для фоновых зацикленных процессов (датафиды, аналитика, внешние связи и тд), а не замена экспертов.
Вышла бета 1963, можно обновиться через меню.
И в ней не исправлено: сортировка по убыванию в навигаторе