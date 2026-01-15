Ошибки, баги, вопросы - страница 2332
По справке должна при отсутствии файла вернуть false.
Строго говоря из Документации явно не следует что результат FileGetInteger(FileName,FILE_EXISTS) это непременно bool
Но логика в любом случае витиеватая
#define PRICEST_TICK_PRICE bid
Движок сайта не выделяет макрос красным.
bool file_exists=(bool)FileGetInteger(FileName,FILE_EXISTS);
В любом случае возвращает true есть файл или нет, и если файла нет то ошибку 5019. По справке должна при отсутствии файла вернуть false.
Правильно будет так
Получил это в мт 5
Выделение цветом должно быть только если ранее макрос был определен
а иначе как понять что макрос ранее уже не был определен?! и это не случайное переопределение
Иногда это даже в MetaEditor работает:
Тогда надо определиться, что обозначает подсвечиваемый цветом макрос, а что - не подсвечиваемый?
Думал, все макросы подсвечиваются. Видимо, правило иное.
Думаю нужно определиться для чего вообще нужна подсветка: для красивости или для информативности? Сейчас правил как таковых нет:
А вообще желательно чтобы если идентификатор был ранее уже определен и не отменен (undef), то он выделялся бы цветом
Для меня удобно правило: макрос всегда красный.
В чем неудобство - понятно: нельзя понять ранее идентификатор PRICEST_TICK_PRICE был определен или нет
И с чего бы ему здесь (3)
быть красным? А если он здесь (3) не красный, то почему в (1) должен быть красным?
Удобное правило: идентификатор красный только если ранее(!) он был определен и не отменен
A100:
А в чем здесь удобство?
Вижу, что это макрос. При этом боковым зрением не требуется видеть #define.
В чем неудобство - понятно: нельзя понять ранее идентификатор PRICEST_TICK_PRICE был определен или нет
Никогда по цвету не пытался определить. Более того, если все находится в #ifdef, то в MQL4 и MQL5 могут быть разные подцветки. Проще всего сделать ALT+G на имени макроса, чтобы понять, есть он или нет.
Мне было бы удобно, если макрос хотя бы один раз где-то упомянут в #define, #ifdef, #undef и т.д. Даже если он не определен.