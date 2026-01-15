Ошибки, баги, вопросы - страница 2204

Alexey Navoykov:

Как понимать?

просто сарказм.

a100 и fxsaber несомненные лидеры по багрепорту. причем а100 багрепортит почти исключительно баги языка.

подозреваю, что они работают эффективней всей штатной команды QA метаквотов.

 
Комбинатор:

любой с++ программист, с ресурсов по разработке linux, накидает кучу багов, но будет при этом не прав т.к. это баги будут по с++, а mql5 уже другой язык

fxsaber насколько я понял учится на mql5 программированию, но его спора с разработчиками про историю я вообще не понимаю, т.к.:

1. им чужие советы не нужны, они болезненно и резко на них реагируют, что у многих вызывает недоумение

2. на мой взгляд разработчики тратят силы в пустую на тестер, который нужен лишь для проверки алгоритмов в работе на ошибки, в трейдинге нет грааля и ни каким подбором параметров это не исправить, если торговая система не рабочая, то там хоть тресни, не выдаст она на реальной торговле прибыль

главное что бы терминал не сбоил и стабильность в API была, первое достигнуто, со вторым иногда приходится после обновлений править код

 
Alexey Navoykov:

Со Sleep из Kernel получилось приостанавливать тестирование. Всё работает, как нужно. Спасибо!
 
Nikolai Semko:

Во, блин!!!
Даже страница его отсутствует. 
Как-то не смешно...

Не сам ли он катапультировался?
Надеюсь, чтобы воскреснуть под другим именем.

все имеет свои границы.

думаю эта ветка уйдет в забвение.

 

сам не понимаю, но почему-то сдается, это имеет отношение к ветке

 
Посмотрите пожалуйста баг: https://www.mql5.com/ru/forum/242114
Бага с открытием графика тестера стратегий(галочка визуализация). MetaTrader5.
Бага с открытием графика тестера стратегий(галочка визуализация). MetaTrader5.
  • 2018.05.02
  • www.mql5.com
Шаги воспроизведения. 1) Открываем тестер стратегий. 2) Выбираем эксперта для тестирования и нужную дату. 3) Обязательно галочку визуализация...
 

Обновил терминал до версию 1816.

Откомпилировал советник на новой версии компилятора. 

Кидаю советник на графике и получаю : EX5 loading failed 

Все откомпилированное на старом компиляторе вроде работает.

И так почти со всеми советниками, кроме совсем простых. 

Файлы:
temp2.ex5  84 kb
 
подскажите функцию которая возвращает время закрытия торгов(в пятницу) по валютной паре???
 
Andrii Djola:
подскажите функцию которая возвращает время закрытия торгов(в пятницу) по валютной паре???

вот совсем недавно писал такую функцию, попробуйте сами разобраться,

если не получится, поясню.

bool cFunctions::TimeToTradeSpecification()
{
   datetime dt_From;
   string   s_From;
   int      i_FromHours;
   int      i_FromMinutes;
   
   datetime dt_To;
   string   s_To;
   int      i_ToHours;
   int      i_ToMinutes;
   datetime dt_Cur;
   string   s_Time;
   bool     b_Result = false;
   ENUM_DAY_OF_WEEK  e_DayOfWeek = TimeDayOfWeek(TimeCurrent());    
   uint              i_SessionIndex;
   
   dt_Cur = TimeCurrent();
   
   s_Time = TimeYear(dt_Cur)+ "." + TimeMonth(dt_Cur) + "." + TimeDay(dt_Cur) + " ";
   
   i_SessionIndex = 0;
   SymbolInfoSessionTrade(Symbol(),e_DayOfWeek,i_SessionIndex,dt_From,dt_To);
   i_FromHours   = TimeHour(dt_From);
   i_FromMinutes = TimeMinute(dt_From);
   i_ToHours     = TimeHour(dt_To);
   i_ToMinutes   = TimeMinute(dt_To);

   s_From = s_Time + i_FromHours + ":" + i_FromMinutes; 
   
   s_To  =  s_Time + i_ToHours   + ":" + i_ToMinutes; 
   
   dt_From = StringToTime(s_From);
   dt_To   = StringToTime(s_To);
   if (TimeCurrent() >= dt_From && (TimeCurrent() <= dt_To || (i_ToHours == 0 && i_ToMinutes == 0)))
      b_Result = true;   
//
   i_SessionIndex = 1;
   SymbolInfoSessionTrade(Symbol(),e_DayOfWeek,i_SessionIndex,dt_From,dt_To);
   i_FromHours   = TimeHour(dt_From);
   i_FromMinutes = TimeMinute(dt_From);
   i_ToHours     = TimeHour(dt_To);
   i_ToMinutes   = TimeMinute(dt_To);

   s_From = s_Time + i_FromHours + ":" + i_FromMinutes; 
   
   s_To  =  s_Time + i_ToHours   + ":" + i_ToMinutes; 
   
   dt_From = StringToTime(s_From);
   dt_To   = StringToTime(s_To);
   if (TimeCurrent() >= dt_From && (TimeCurrent() <= dt_To || (i_ToHours == 0 && i_ToMinutes == 0)))
      b_Result = true;   
   
   return(b_Result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Декоративный вопрос.

Мне одному кажется, что если цвета ярлычков привести в соответствие с цветом фона и текста графика, то будет удобней переключать графики ?

