Ошибки, баги, вопросы - страница 2204
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как понимать?
просто сарказм.
a100 и fxsaber несомненные лидеры по багрепорту. причем а100 багрепортит почти исключительно баги языка.
подозреваю, что они работают эффективней всей штатной команды QA метаквотов.
просто сарказм.
a100 и fxsaber несомненные лидеры по багрепорту. причем а100 багрепортит почти исключительно баги языка.
подозреваю, что они работают эффективней всей штатной команды QA метаквотов.
любой с++ программист, с ресурсов по разработке linux, накидает кучу багов, но будет при этом не прав т.к. это баги будут по с++, а mql5 уже другой язык
fxsaber насколько я понял учится на mql5 программированию, но его спора с разработчиками про историю я вообще не понимаю, т.к.:
1. им чужие советы не нужны, они болезненно и резко на них реагируют, что у многих вызывает недоумение
2. на мой взгляд разработчики тратят силы в пустую на тестер, который нужен лишь для проверки алгоритмов в работе на ошибки, в трейдинге нет грааля и ни каким подбором параметров это не исправить, если торговая система не рабочая, то там хоть тресни, не выдаст она на реальной торговле прибыль
главное что бы терминал не сбоил и стабильность в API была, первое достигнуто, со вторым иногда приходится после обновлений править код
Со Sleep из Kernel получилось приостанавливать тестирование. Всё работает, как нужно. Спасибо!
Во, блин!!!
Даже страница его отсутствует.
Как-то не смешно...
Не сам ли он катапультировался?
Надеюсь, чтобы воскреснуть под другим именем.
все имеет свои границы.
думаю эта ветка уйдет в забвение.
сам не понимаю, но почему-то сдается, это имеет отношение к ветке
Обновил терминал до версию 1816.
Откомпилировал советник на новой версии компилятора.
Кидаю советник на графике и получаю : EX5 loading failed
Все откомпилированное на старом компиляторе вроде работает.
И так почти со всеми советниками, кроме совсем простых.
подскажите функцию которая возвращает время закрытия торгов(в пятницу) по валютной паре???
вот совсем недавно писал такую функцию, попробуйте сами разобраться,
если не получится, поясню.
Декоративный вопрос.
Мне одному кажется, что если цвета ярлычков привести в соответствие с цветом фона и текста графика, то будет удобней переключать графики ?