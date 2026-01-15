Ошибки, баги, вопросы - страница 2207

pavlick_:

Это предикат для бинарного поиска, который не является универсальным и используется один раз в одной функции, зачем мне его куда-то выносить? Например, у нас массив структур (нет оператора сравнения, их нельзя топорно сравнить через <, или условие сравнения шибко хитрое), а мы хотим найти элемент через бинарный поиск. В плюсовой библиотеке функции-алгоритмы принимают функтор (удобно передать лямбду), внутри которого мы сравниваем элементы массива. Очень элегантное решение по-моему.

Но ввиду ограничений мкл, создал экземпляр класса-предиката.

кстати интересно насколько такой код будет оптимальным при компиляции ))

 
Konstantin:

кстати интересно насколько такой код будет оптимальным при компиляции ))

Функтор с лёгкостью заинлайнится (stl ведь вся на шаблонах, т.е. доступны исходники - рай для компилятора), не волнуйтесь ))

 

кто с таким встречался, такое действительно может быть

логе одно время закрытия, а в истории сделок другое

счет демо.


я правильно понимаю, что время закрытия по логу 23:34:14.983

а по истории 00:33:32  +1 gtm

 
Сижу и соображаю, как может пригодится код префиксной формы ?
++x
 
Aleksey Rodionov:
Сижу и соображаю, как может пригодится код префиксной формы ?

Никак не может пригодиться, с какого-то времени не стало это работать.

Можно пользовать другую конструкцию.

for(int i = PositionsTotal(); i-- > 0;)

Вместо 

for(int i = PositionsTotal()-1; i >= 0; i--)
 
Alexandr Bryzgalov:

кто с таким встречался, такое действительно может быть

логе одно время закрытия, а в истории сделок другое

счет демо.


я правильно понимаю, что время закрытия по логу 23:34:14.983

а по истории 00:33:32  +1 gtm

Вероятно в логе время ПК, а в истории время сервера...

 
Aleksey Vyazmikin:

Вероятно в логе время ПК, а в истории время сервера...

остальные участки лога совпадают по времени со сделками

 
Alexandr Bryzgalov:

остальные участки лога совпадают по времени со сделками

И что из этого следует? Либо время на ПК изменилось, либо на сервере, либо было подвисание...

 
Aleksey Rodionov:
Сижу и соображаю, как может пригодится код префиксной формы ?

в mql ни как, скорее это дело привычки, это работает в c++, а в mql оно равнозначно с постфиксной, если конечно я не пропустил каких либо изменений в ЯП ))

 
Konstantin:

в mql ни как, скорее это дело привычки, это работает в c++, а в mql оно равнозначно с постфиксной, если конечно я не пропустил каких либо изменений в ЯП ))

как и в с++ вроде работает. Вот я и спросил, решил с++ почитать, например. Тоже самое значение на единицу просто в разница. Оно же вроде во втором случае "у" присваивает 5 а потом добавляет, а в первом примере сначала добавляет, а по том присваивает (долго соображал как это работает =D  )

int x = 5;
int y = ++x;

int x = 5;
int y = x++;
