Ошибки, баги, вопросы - страница 2207
Это предикат для бинарного поиска, который не является универсальным и используется один раз в одной функции, зачем мне его куда-то выносить? Например, у нас массив структур (нет оператора сравнения, их нельзя топорно сравнить через <, или условие сравнения шибко хитрое), а мы хотим найти элемент через бинарный поиск. В плюсовой библиотеке функции-алгоритмы принимают функтор (удобно передать лямбду), внутри которого мы сравниваем элементы массива. Очень элегантное решение по-моему.
Но ввиду ограничений мкл, создал экземпляр класса-предиката.
кстати интересно насколько такой код будет оптимальным при компиляции ))
кстати интересно насколько такой код будет оптимальным при компиляции ))
Функтор с лёгкостью заинлайнится (stl ведь вся на шаблонах, т.е. доступны исходники - рай для компилятора), не волнуйтесь ))
Сижу и соображаю, как может пригодится код префиксной формы ?
Никак не может пригодиться, с какого-то времени не стало это работать.
Можно пользовать другую конструкцию.
Вместо
Вероятно в логе время ПК, а в истории время сервера...
остальные участки лога совпадают по времени со сделками
И что из этого следует? Либо время на ПК изменилось, либо на сервере, либо было подвисание...
Сижу и соображаю, как может пригодится код префиксной формы ?
в mql ни как, скорее это дело привычки, это работает в c++, а в mql оно равнозначно с постфиксной, если конечно я не пропустил каких либо изменений в ЯП ))
как и в с++ вроде работает. Вот я и спросил, решил с++ почитать, например. Тоже самое значение на единицу просто в разница. Оно же вроде во втором случае "у" присваивает 5 а потом добавляет, а в первом примере сначала добавляет, а по том присваивает (долго соображал как это работает =D )