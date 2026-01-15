Ошибки, баги, вопросы - страница 2005
Объёмом памяти, и своей тупизной. У меня дедушка до сих пор хвалит Жигули 03 модели, но он ни разу в жизни не ездил за рулём прогнившего Опеля, и сравнить ему просто не с чем, чтоб отказаться от своего личного мнения.
Приветик!
А есть 64 битный МТ4 ???
64 бит установил только МТ5.
ключ /64 при установке инсталлером не ставит 64 бит.
Спасибо!
На сайте Метаквотов не нашел инсталер для МТ4 даже.Устанавливается только МТ 5.
Для MT4 только 32 бита.
Для MT4 только 32 бита.
А в вэб-терминале можно выключить звук при потере и появлении связи, да и вообще выключить звуковые уведомления?
Спасибо.
В настройках можно выбрать, какие звуки воспроизводить "Сервис - Настройки- События".Упс, про веб терминал не знаю.
Почему при точной шкале времени в ряде случаев нельзя вручную переместить Vertical Line на желаемое положение - съезжает
Последовательность действий:
В результате линия смещается на другую дату как показано на рисунке. С другими объектами - примагничивание происходит к каким-то невидимым и непонятным точкам - вручную вообще не смог произвести нужных построений
Как запретить стилизатору создавать такие конструкции:
Подобная конструкция с описанием удобна мне для описания функции.
Однако, я привык пропускать строки и делать логические разрывы, к примеру тут вместо конструкции для комментария ничего мне ставить не надо:
А конструкция эта пихается, я так понимаю, если есть пропуск строки и круглые скобки Оператор/Функция(...) - вот я бы хотел отключить это безобразие.
Всё познаётся в сравнении. После 64 битной системы, 32 бита просто хлам для работы.
Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет - причину.
Все здесь сконцентрированы на кодинге, а не на торговле. И в итоге ни одного достойного решения.
В настройках можно выбрать, какие звуки воспроизводить "Сервис - Настройки- События".Упс, про веб терминал не знаю.
Спасибо,)
Ошибка при компиляции
и здесь же
Почему оба варианта должны компилироваться?
Так и не разобрался в однозначности, как воспринимает MQL шаблон-типы. То тип воспринимает, как указатель на класс, то, как сам класс.