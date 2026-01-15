Ошибки, баги, вопросы - страница 2005

Vitaly Muzichenko:

Объёмом памяти, и своей тупизной. У меня дедушка до сих пор хвалит Жигули 03 модели, но он ни разу в жизни не ездил за рулём прогнившего Опеля, и сравнить ему просто не с чем, чтоб отказаться от своего личного мнения.

Приветик!

А есть 64 битный МТ4 ???

64 бит установил только МТ5.

ключ /64 при установке инсталлером  не ставит 64 бит.

Спасибо!

На сайте Метаквотов не нашел инсталер для МТ4 даже.Устанавливается только МТ 5.

 
tuma_news:

Приветик!

А есть 64 битный МТ4 ???

64 бит установил только МТ5.

ключ /64 при установке инсталлером  не ставит 64 бит.

Спасибо!

На сайте Метаквотов не нашел инсталер для МТ4 даже.Устанавливается только МТ 5.


Для MT4 только 32 бита.

 
Aleksey Vyazmikin:

Для MT4 только 32 бита.

А в вэб-терминале можно выключить звук при потере и появлении связи, да и вообще  выключить звуковые уведомления?

Спасибо.

 
tuma_news:

А в вэб-терминале можно выключить звук при потере и появлении связи, да и вообще  выключить звуковые уведомления?

Спасибо.


В настройках можно выбрать, какие звуки воспроизводить "Сервис - Настройки- События".

Упс, про веб терминал не знаю.
 

Почему при точной шкале времени в ряде случаев нельзя вручную переместить Vertical Line на желаемое положение - съезжает

Последовательность действий:

  1. Установить обычную шкалу времени
  2. Создать окно графика EURGBP, M15
  3. Установить точную шкалу времени
  4. Увеличить масшаб
  5. Создать вертикальную линию где то справа
  6. Переместить ее влево при помощи мыши на 2017.09.15 15:45

В результате линия смещается на другую дату как показано на рисунке. С другими объектами - примагничивание происходит к каким-то невидимым и непонятным точкам - вручную вообще не смог произвести нужных построений

Как запретить стилизатору создавать такие конструкции:

      //+------------------------------------------------------------------+
      //|                                                                  |
      //+------------------------------------------------------------------+

Подобная конструкция с описанием удобна мне для описания функции.

Однако, я привык пропускать строки и делать логические разрывы, к примеру тут вместо конструкции для комментария ничего мне ставить не надо:

      if(Variant_Contra==6)
        {
         double TP_Lot;
         int SL_Prognoz_Point=1000; //Убыток через Х пунктов
         double TP_Prognoz=0;       //Прогнозируемый тейк профит
         double V_Bezubitok=0;      //Объем позиции для безубытка
         double V_Open=0;           //Текущий объем позиции A
         double V_OpenC=0;          //Текущий объем позиции C
         double strLotA=0;          //Средняя цена позиций A
         double strLotC=0;          //Средняя цена позиций C
         int Open_one=0;            //Бар, на котором был открыт первый ордер
         double MinPrice=0;         //Минимальная цена с начала открытия первого ордера
         double MaxPrice=0;         //Максимальная цена с начала открытия первого ордера
         double V_Close=0;          //Объем позиции, который нужно закрыть что б получился безубыток при закрытии по SL
         lotCalc=0;                 //Обнуляем расчетный объем
         StopLoss=0;                //Обнуляем стоп лосс 
         //+------------------------------------------------------------------+
         //|                                                                  |
         //+------------------------------------------------------------------+
         if(CountMarketOrder_OB>StartContra)
           {

А конструкция эта пихается, я так понимаю, если есть пропуск строки и круглые скобки Оператор/Функция(...) - вот я бы хотел отключить это безобразие.

 
Vitaly Muzichenko:

Всё познаётся в сравнении. После 64 битной системы, 32 бита просто хлам для работы.

Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет - причину.

Все здесь сконцентрированы на кодинге, а не на торговле. И в итоге ни одного достойного решения.

 
Aleksey Vyazmikin:

В настройках можно выбрать, какие звуки воспроизводить "Сервис - Настройки- События".

Упс, про веб терминал не знаю.

Спасибо,)

 

Ошибка при компиляции

template<typename T>
void f( T, const T ) {}
class A {};
void OnStart()
{
        const A *a;
        f( a, a ); //error: 'a' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer
}

и здесь же

template<typename T>
void f( T const ) {}
class A {};
void OnStart()
{
        A *a;
        f( a ); //error: 'f' - cannot to apply function template
}
 
A100:

Ошибка при компиляции

и здесь же

Почему оба варианта должны компилироваться?

Так и не разобрался в однозначности, как воспринимает MQL шаблон-типы. То тип воспринимает, как указатель на класс, то, как сам класс.

