Ошибки, баги, вопросы - страница 2004

Mickey Moose:
Так а можно ли тогда отрубить возможность обновления термнала без моего согласия? Зачем мне еще одна такая ситуация где после выхода какого то билда часть советников переписывать. 

Мелкий недочёт разработчиков один, что они дают возможность подключения старых билдов терминала к серверу. Давать нужно на 2-3 билда назад, и не более. До сих пор оказывается 1010 работает, его давно нужно было отключить, сейчас вон вопрос по нему недавно был в соседней ветке. Держат старьё, а потом удивляются почему работает с косяками.

 
Mickey Moose:
Многие помнят как перестала работать часть советников после очередного обновления.

У меня ни в одном билде ничего не "падало", был косяк в 980 с графикой и перебору чартов, ну так это быстро устранили, и на качество торговли это не отразилось

 
Vitaly Muzichenko:

Мелкий недочёт разработчиков один, что они дают возможность подключения старых билдов терминала к серверу. Давать нужно на 2-3 билда назад, и не более. До сих пор оказывается 1010 работает, его давно нужно было отключить, сейчас вон вопрос по нему недавно был в соседней ветке. Держат старьё, а потом удивляются почему работает с косяками.



Я держу вин 7-32 примерно с 2013 и все отлично работает и будет работать дальше. Того же хочу и от терминала-открыть через год и чтобы все работало. 
Я даже позиции не каждый месяц открываю ибо ленив
 
Mickey Moose:
Я держу вин 7-32 примерно с 2013 и все отлично работает и будет работать дальше. Того же хочу и от терминала-открыть через год и чтобы все работало. 
Я даже позиции не каждый месяц открываю ибо ленив 
Я даже позиции не каждый месяц открываю ибо ленив

Всё познаётся в сравнении. После 64 битной системы, 32 бита просто хлам для работы.

Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет - причину.

 
Vitaly Muzichenko:

Всё познаётся в сравнении. После 64 битной системы, 32 бита просто хлам для работы.

Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет - причину.

Чем 32 не угодила?
 
Mickey Moose:
Чем 32 не угодила?

Объёмом памяти, и своей тупизной. У меня дедушка до сих пор хвалит Жигули 03 модели, но он ни разу в жизни не ездил за рулём прогнившего Опеля, и сравнить ему просто не с чем, чтоб отказаться от своего личного мнения.

 

Ошибка при выполнении

class A {
public:
        A const *operator -() { return &this; }
        A const *         g() { return &this; }
        int f() const { return 1; }
        int f()       { return 2; }
};
void OnStart()
{
        A a;                   //Результат:
        Print( ( a.g()).f() ); //           1
        Print( (-a    ).f() ); //           2
}

Разный результат - а должен быть одинаковый

 

Ошибка при выполнении

void OnStart()
{
        double d = 125.12;
        int w = 12;
        printf(  "%0*f", w, d ); //Результат: пусто
}
а должно быть: 00125.120000
 

Ошибка при компиляции

class A {};
class B {
public:
        int b[];
};
void OnStart()
{
        const A a1;
              A a2 = (A)a1; //нормально
        const B b1;
              B b2 = (B)b1; //error: '(' - invalid cast operation
}
 

Почему при минимальном масшабе: вместо отображения лучей почти вертикальной Trendline, внизу отображается горизонтальная линия


Последовательность действий:

  1. Создать окно графика USDCAD
  2. Установить период H1
  3. Загрузить прилагаемый шаблон
Файлы:
USDCADH1.tpl  3 kb
