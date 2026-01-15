Ошибки, баги, вопросы - страница 2004
Так а можно ли тогда отрубить возможность обновления термнала без моего согласия? Зачем мне еще одна такая ситуация где после выхода какого то билда часть советников переписывать.
Мелкий недочёт разработчиков один, что они дают возможность подключения старых билдов терминала к серверу. Давать нужно на 2-3 билда назад, и не более. До сих пор оказывается 1010 работает, его давно нужно было отключить, сейчас вон вопрос по нему недавно был в соседней ветке. Держат старьё, а потом удивляются почему работает с косяками.
Многие помнят как перестала работать часть советников после очередного обновления.
У меня ни в одном билде ничего не "падало", был косяк в 980 с графикой и перебору чартов, ну так это быстро устранили, и на качество торговли это не отразилось
Всё познаётся в сравнении. После 64 битной системы, 32 бита просто хлам для работы.
Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет - причину.
Чем 32 не угодила?
Объёмом памяти, и своей тупизной. У меня дедушка до сих пор хвалит Жигули 03 модели, но он ни разу в жизни не ездил за рулём прогнившего Опеля, и сравнить ему просто не с чем, чтоб отказаться от своего личного мнения.
Ошибка при выполнении
Разный результат - а должен быть одинаковый
Ошибка при выполненииа должно быть: 00125.120000
Ошибка при компиляции
Почему при минимальном масшабе: вместо отображения лучей почти вертикальной Trendline, внизу отображается горизонтальная линия
Последовательность действий: