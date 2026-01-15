Ошибки, баги, вопросы - страница 1913

Новый комментарий
 
На демо тоже не работает с примером из справки. Заменял ORDER_TIME_DAY на каждый из 4 режимов по очереди, все равно Invalid Expiration.
 
KirBiz:

Ограничение снизу у брокера ко времени истечения отложки? Минимум 10 минут


Поищите ответ на свой попрос в разделе "Биржевой трейдинг"

 
prostotrader:

Поищите ответ на свой попрос в разделе "Биржевой трейдинг"

Это Вы мне? Я уже через поиск проискал все что можно на тему 10022 и работающего ответа не нашел

 
Ilya Malev:
На демо тоже не работает с примером из справки. Заменял ORDER_TIME_DAY на каждый из 4 режимов по очереди, все равно Invalid Expiration.

Expiration не при чем. Сделайте так

Request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
Это говорит о баге на самом деле

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие"

fxsaber, 2016.11.12 12:21

#define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A)

void OnStart()
{
  Print(EnumToString((ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE)));
  Print(TOSTRING(SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_FILLING_MODE)));  
  Print(TOSTRING(SYMBOL_FILLING_IOC));
  Print(TOSTRING(SYMBOL_FILLING_FOK));
}

На Metaquotes-Demo правильные настройки (все разрешено)

Test (Si-12.16,M1)      SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
Test (Si-12.16,M1)      SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_FILLING_MODE) = 3
Test (Si-12.16,M1)      SYMBOL_FILLING_IOC = 2
Test (Si-12.16,M1)      SYMBOL_FILLING_FOK = 1
Все Filling-режимы разрешены и работают для маркетов и лимитников. А вот для стоповых отложек только ORDER_FILLING_RETURN.
 
fxsaber:

Expiration не при чем. Сделайте так

Это говорит о баге на самом деле
Все Filling-режимы разрешены и работают для маркетов и лимитников. А вот для стоповых отложек только ORDER_FILLING_RETURN.

Спасибо за подсказку, так работает.

 

Почему-то не работает интеллиенс при указании на глобальный контекст, например при вводе 

::StringToTime()

подсказка появляется только после полного введения имени функции:

В то время как в контексте класса интеллиенс работает:


 

странный глюк появился в МТ5 v1607, провожу тестирование на реальных тиках, при тестировании в тестере стратегий в обзоре рынка, тестер показывает дату 2017.03.07 и время последнего тика 11:01, однако в лога есть операции уже 2017.03.09, при этом тестер похоже зависает т.к. стоит на месте, у кого подобное было и как лечится?

 

Вот такой простенький код: 

void CloseAllOrders()
{
bool Ans;
int i=0;
   for(i=1; i <=OrdersTotal(); i++)     
      {      
      Print("Проход № ", i);      
      if (OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS)==true) 
         {  
         if (OrderSymbol() != Symbol())
            continue;
         if (OrderType()==0)
	     {
//            Ans=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), NormalizeDouble(Bid,Digits),25);
             }           
         if (OrderType()==1)
             {
//            Ans=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), NormalizeDouble(Ask,Digits),25);
             } 
         }
      }      
         
return;
   
}

В момент запуска функции открыто две позиции Buy. Функция дважды принтует наличие двух ордеров: Проход № 1, Проход № 2.

Снимаем комментарии и запускаем функцию повторно. Она бодро сносит один ордер бай, честно принтует "Проход № 1" и выходит из цикла. Второй ордер остается нетронутым сообщение "Проход № 2" не появляется.

В чем магия?


 
nys2000:

В чем магия?


В не верном цикле
 
Artyom Trishkin:
В не верном цикле

А конкретнее, если можно?

1...190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920...3696
Новый комментарий