Ошибки, баги, вопросы - страница 1913
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ограничение снизу у брокера ко времени истечения отложки? Минимум 10 минут
Поищите ответ на свой попрос в разделе "Биржевой трейдинг"
Поищите ответ на свой попрос в разделе "Биржевой трейдинг"
Это Вы мне? Я уже через поиск проискал все что можно на тему 10022 и работающего ответа не нашел
На демо тоже не работает с примером из справки. Заменял ORDER_TIME_DAY на каждый из 4 режимов по очереди, все равно Invalid Expiration.
Expiration не при чем. Сделайте так
Request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;Это говорит о баге на самом деле
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие"
fxsaber, 2016.11.12 12:21
void OnStart()
{
Print(EnumToString((ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE)));
Print(TOSTRING(SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_FILLING_MODE)));
Print(TOSTRING(SYMBOL_FILLING_IOC));
Print(TOSTRING(SYMBOL_FILLING_FOK));
}
На Metaquotes-Demo правильные настройки (все разрешено)
Test (Si-12.16,M1) SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_FILLING_MODE) = 3
Test (Si-12.16,M1) SYMBOL_FILLING_IOC = 2
Test (Si-12.16,M1) SYMBOL_FILLING_FOK = 1
Expiration не при чем. Сделайте такЭто говорит о баге на самом деле
Спасибо за подсказку, так работает.
Почему-то не работает интеллиенс при указании на глобальный контекст, например при вводе
::StringToTime()
подсказка появляется только после полного введения имени функции:
В то время как в контексте класса интеллиенс работает:
странный глюк появился в МТ5 v1607, провожу тестирование на реальных тиках, при тестировании в тестере стратегий в обзоре рынка, тестер показывает дату 2017.03.07 и время последнего тика 11:01, однако в лога есть операции уже 2017.03.09, при этом тестер похоже зависает т.к. стоит на месте, у кого подобное было и как лечится?
Вот такой простенький код:
В момент запуска функции открыто две позиции Buy. Функция дважды принтует наличие двух ордеров: Проход № 1, Проход № 2.
Снимаем комментарии и запускаем функцию повторно. Она бодро сносит один ордер бай, честно принтует "Проход № 1" и выходит из цикла. Второй ордер остается нетронутым сообщение "Проход № 2" не появляется.
В чем магия?
В чем магия?
В не верном цикле
А конкретнее, если можно?