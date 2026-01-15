Ошибки, баги, вопросы - страница 1908
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В СД висит несколько десятков открытых (рассматриваемых/не решенных) заявок. Пишу в 20-й (в списке отображения) заявке сообщение, а заявка, как была 20-й в списке, так и осталась. Почему заявки в списке сортируются по времени создания, а не по времени последнего сообщения в СД?
Что за дополнительные сессии в период 00:00 - 00:05 ?
На сайте биржи указаны другие данные :Получается бесполезной функция SymbolInfoSessionTrade(), т.к. время приходится проставлять константами.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.06.08 01:48HistorySelect в тестере не работает
1607 - актуально.
Похоже, почти никто не кеширует историю, используя всегда HistorySelect(0, TimeCurrent()), поэтому и не замечается баг в тестере, который (пока не исправят) не позволяет разумно обращаться к торговым историческим данным.
При тестировании индикатора в тестере МТ5 у меня не вызывается OnDeinit. Когда индикатор на чарте - работает как надо при выгрузке. Известна такая проблема или писать в СД?
Так задумано специально, чтобы после окончания тестирования все артефакты, созданные индикатором (собственные линии и/или графические объекты), остались на графике.
Приветствую!
Баг компилятора или так и задумано? МТ4 и МТ5
В разделе инициализации внешних переменных эксперта при объявлении переменной типа
extern string example1="12345"; //Comment 1
или так
extern string example2="12345"; /*Comment 2 */
после компиляции вешаем сову на график и видим, что вместо названия строковой переменной стоит комментарий - http://prntscr.com/fixtmd
Приветствую!
Баг компилятора или так и задумано? МТ4 и МТ5
В разделе инициализации внешних переменных эксперта при объявлении переменной типа
extern string example1="12345"; //Comment 1
или так
extern string example2="12345"; /*Comment 2 */
после компиляции вешаем сову на график и видим, что вместо названия строковой переменной стоит комментарий - http://prntscr.com/fixtmd