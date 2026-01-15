Ошибки, баги, вопросы - страница 1908

В СД висит несколько десятков открытых (рассматриваемых/не решенных) заявок. Пишу в 20-й (в списке отображения) заявке сообщение, а заявка, как была 20-й в списке, так и осталась. Почему заявки в списке сортируются по времени создания, а не по времени последнего сообщения в СД?
 
fxsaber:
В СД висит несколько десятков открытых (рассматриваемых/не решенных) заявок. Пишу в 20-й (в списке отображения) заявке сообщение, а заявка, как была 20-й в списке, так и осталась. Почему заявки в списке сортируются по времени создания, а не по времени последнего сообщения в СД?
Теперь норм, спасибо!
 
Непонятно, почему по срочному рынку информация по торговым сессиям в терминале, расходится с информацией опубликованной на сайте биржи? Например по SBRF-6.17 терминал выдает следующее:
MONDAY N сессии 0: open time 09:45:00 close time 00:00:00
TUESDAY N сессии 0: open time 00:00:00 close time 00:05:00
TUESDAY N сессии 1: open time 09:45:00 close time 00:00:00
WEDNESDAY N сессии 0: open time 00:00:00 close time 00:05:00
WEDNESDAY N сессии 1: open time 09:45:00 close time 00:00:00
THURSDAY N сессии 0: open time 00:00:00 close time 00:05:00
THURSDAY N сессии 1: open time 09:45:00 close time 00:00:00
FRIDAY N сессии 0: open time 00:00:00 close time 00:05:00
FRIDAY N сессии 1: open time 09:45:00 close time 00:00:00
SATURDAY N сессии 0: open time 00:00:00 close time 00:05:00

Что за дополнительные сессии в период 00:00 - 00:05 ?

На сайте биржи указаны другие данные :

10.00 - 14.00   Основная торговая сессия (дневной Расчетный период)
14.00 - 14.05   Дневная клиринговая сессия (промежуточный клиринг)
14.05 - 18.45   Основная торговая сессия (вечерний Расчетный период)
18.45 - 19.00*  Вечерняя клиринговая сессия (основной клиринг)
19.00 - 23.50   Вечерняя дополнительная торговая сессия
* В случаях, когда в вечернюю клиринговую сессию исполняются опционы, время клиринговой сессии увеличивается на пять минут.
Получается бесполезной функция SymbolInfoSessionTrade(), т.к. время приходится проставлять константами.
О рынке. Рынок фьючерсов и опционов – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Срочный рынок сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии ПАО Московская Биржа, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами, проверенные в течение более чем десяти лет стабильного и успешного развития рынка. Организатором торгов на срочном рынке является ПАО Московская Биржа. Клиринг осуществляет Банк НКЦ (АО).
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2017.06.08 01:48

HistorySelect в тестере не работает
void OnTick()
{
  static bool FirstRun = true;
  
  if (FirstRun)
  {
    if (HistorySelect(TimeCurrent() + 1, TimeCurrent() + 2)) // берем историю заведомо там, где ничего нет
      Print(HistoryDealsTotal()); // 1 - балансовая сделка
    
    FirstRun = false;
  }
}

1607 - актуально.

Похоже, почти никто не кеширует историю, используя всегда HistorySelect(0, TimeCurrent()), поэтому и не замечается баг в тестере, который (пока не исправят) не позволяет разумно обращаться к торговым историческим данным.

 
 
При тестировании индикатора в тестере МТ5 у меня не вызывается OnDeinit. Когда индикатор на чарте - работает как надо при выгрузке. Известна такая проблема или писать в СД?
 
Stanislav Korotky:
При тестировании индикатора в тестере МТ5 у меня не вызывается OnDeinit. Когда индикатор на чарте - работает как надо при выгрузке. Известна такая проблема или писать в СД?
Так задумано специально, чтобы после окончания тестирования все артефакты, созданные индикатором (собственные линии и/или графические объекты), остались на графике.
 
Slava:
Так задумано специально, чтобы после окончания тестирования все артефакты, созданные индикатором (собственные линии и/или графические объекты), остались на графике.
Я понял вашу мысль. Но тогда следующий вопрос - почему при закрытии окна визуального тестирования не срабатывает OnDeinit как положено? Каким образом отлаживать то, что находится в OnDeinit-е индикатора и связано с обработкой собранной информации процесса выполнения (в частности профилировка, которую невозможно быстро и на длительных исторических данных провести на онлайн чарте)?
 

Приветствую!

Баг компилятора или так и задумано? МТ4 и МТ5

В разделе инициализации внешних переменных эксперта при объявлении переменной типа

extern string example1="12345"; //Comment 1

или так 

extern string example2="12345"; /*Comment 2 */

после компиляции вешаем сову на график и видим, что вместо названия строковой переменной стоит комментарий - http://prntscr.com/fixtmd

Captured with Lightshot
 
KirBiz:

Приветствую!

Баг компилятора или так и задумано? МТ4 и МТ5

В разделе инициализации внешних переменных эксперта при объявлении переменной типа

extern string example1="12345"; //Comment 1

или так 

extern string example2="12345"; /*Comment 2 */

после компиляции вешаем сову на график и видим, что вместо названия строковой переменной стоит комментарий - http://prntscr.com/fixtmd

так задумано
