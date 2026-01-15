Ошибки, баги, вопросы - страница 1910

Новый комментарий
 

Галочкой пометил странную ситуацию - что это значит - почему подкраска есть, а объема нет?


 
-Aleks-:

Галочкой пометил странную ситуацию - что это значит - почему подкраска есть, а объема нет?

 

Оказывается, это некий "Расширенный режим", а не баг.
 
-Aleks-:

Галочкой пометил странную ситуацию - что это значит - почему подкраска есть, а объема нет?



Правый клик на стакане - "Расширенный режим".

Расширенный режим:

  • — переключиться в расширенный режим, в котором в стакане отображается каждый шаг цены независимо от наличия предложения по данной цене.


Добавлено: 

Упс, пока я вставлял текст, уже сами нашли :)

 
Комбинатор:

Вообще есть три варианта.

Первый, похоже.
 

MT5. Пропал тестер стратегий из окна и галка на визуализацию. Похоже какой-то баг. Перезапускал, не помогло. Как это лечится ? или писать в поддержку ?


Тестер

 
goracio:

MT5. Пропал тестер стратегий из окна и галка на визуализацию. Похоже какой-то баг. Перезапускал, не помогло. Как это лечится ? или писать в поддержку ?



 ds

Увеличиваем высоту окна

 
Истечение отложенника имеет ограничение снизу (задается брокером)? Если ставлю меньше 10 минут - получаю ошибку, если 10+ - то все нормально. Как в API этот лимит узнать?
 
Stanislav Korotky:
Истечение отложенника имеет ограничение снизу (задается брокером)? Если ставлю меньше 10 минут - получаю ошибку, если 10+ - то все нормально. Как в API этот лимит узнать?

Насколько я знаю, это константа (10 минут). Не встречал других значений.

 

МТ4

какой командой получить полный список символов брокера? или только парсить файл в папке терминала?

 

Ситуация Хелп, ситуация сос!!!! При запуске любого скрипта терминал крашется. Тупо ошибка и винда его закрывает. Вот лог файла, помогите, Братцы!!!!

Запускаю скрипт по очистке графика от символом и всё равно вылетает. :-(

Файлы:
20170616.log  1525 kb
1...190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917...3696
Новый комментарий