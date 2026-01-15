Ошибки, баги, вопросы - страница 1910
Галочкой пометил странную ситуацию - что это значит - почему подкраска есть, а объема нет?
Правый клик на стакане - "Расширенный режим".
Расширенный режим:
Добавлено:
Упс, пока я вставлял текст, уже сами нашли :)
Вообще есть три варианта.
MT5. Пропал тестер стратегий из окна и галка на визуализацию. Похоже какой-то баг. Перезапускал, не помогло. Как это лечится ? или писать в поддержку ?
Истечение отложенника имеет ограничение снизу (задается брокером)? Если ставлю меньше 10 минут - получаю ошибку, если 10+ - то все нормально. Как в API этот лимит узнать?
Насколько я знаю, это константа (10 минут). Не встречал других значений.
МТ4
какой командой получить полный список символов брокера? или только парсить файл в папке терминала?
Ситуация Хелп, ситуация сос!!!! При запуске любого скрипта терминал крашется. Тупо ошибка и винда его закрывает. Вот лог файла, помогите, Братцы!!!!
Запускаю скрипт по очистке графика от символом и всё равно вылетает. :-(