Почему warning на ровном месте?
Нет перегрузки этой функции с uchar. Есть только char. Потому и алертит, что константа больше, чем 127.
Если показывает значения похожие на правду, а считает не по тем данным, выходит что тараканы в mql5, а не в тестере или визуализаторе.
В общем, спасибо за участие, буду побеждать проблему в долгосрочном режиме. И сегодня проверю на другом, похожем участке валюты. Может это проблема в тиках на этом месте, хз?
Тогда почему вообще не возникает ошибки? Ведь для uchar-массивов нет перегрузки (если справка не врет).
Тогда почему вообще не возникает ошибки? Ведь для uchar-массивов нет перегрузки (если справка не врет).
Видимо потому что массивы идентичны. Разница между char и uchar лишь в интерпретации компилятором. По сути там и предупреждения быть не должно, ибо ничего не усекается на самом деле, можно убедиться.
Но эта (и предыдущие с typedef) - попутно выявленные ошибки - основную я пока не нашел, поскольку в исходной программе нет typedef с одинаковой сигнатурой (как в этом примере).
Удалось составить проверочный скрипт близкий к исходной программе с ошибкой при выполнении
Результат: invalid function pointer call in 'Script2.mq5'
А теперь фокус... - замените GTW во всех файлах допустим на GT и проверьте полученный результат !?!
Подскажите по синтаксису, как правильно переделать такую функцию
на нечто такое
или такое
Т.е. не прописывать отдельной частью создание структуры, которую надо вернуть.
С недавних пор (с месяц примерно) в обсуждении проектов сервиса 'Работа', после набора хреновой тучи текста с цитатами и иллюстрациями, после отправки всё это улетает в ... дыру #403
