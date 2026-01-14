Ошибки, баги, вопросы - страница 1663

Alexander Puzanov:

С недавних пор (с месяц примерно) в обсуждении проектов сервиса 'Работа', после набора хреновой тучи текста с цитатами и иллюстрациями, после отправки всё это улетает в ... дыру #403

 


Никакая повторная отправка формы не помогает - после перезагрузки страницы надо всё набирать заново

Дорогая редакция, поясните, пожалуйста, что за новую революцию на благо пользователей навертели теперь и как от неё уворачиваться?
Скорее всего был введен анти-CSRF токен.
(некая подпись контролирующая что именно вы будете оправлять сообщение на сайт, а не атакующий от вашего имени через POST запрос из формы на своем сайте).

Токен содержит дату окончания действия и подпись - что то типа MD5 от (дата+сайт+имя пользователя+соль наверное).
Вот эта дата окончания и прострачивается к моменту оправки вашего сообщения.

Аналогичкая заявка от меня:
Улучшить логику по работе с СSRF токеном для раздела servicedesk

Открыта, Начата: 2016.06.26 18:46, #1502446


К сожалению воз и ныне там.

 

 
Эту ошибку исправим в ближайшие дни. Перестарались с защитой.
 

Из личного опыта могу посоветовать:
1) Перед отправкой дублировать страницу и перекопировать на нее текст сообщения. Отправлять все с новой страницы.
2) Если несколько полей для заполнения у формы - то проще было продублировать страницу и скопировать из HTML формы ее анти-CSRF токен (обычно он называется signature__)
Но этот способ уже не удобен, так как подпись начали совать везде где надо и не надо. Сейчас нужно ориентироваться в структуре страницы, что бы найти верную подпись и не ошибиться.

3) Если было оправлено сообщения и получена ошибка 403 в хроме еще можно достать текст сообщения:
- на странице с ошибкой 403 нажимаем F5
- появится сообщение  о повторной попытке оправки POST запроса из формы с просьбой подтвердить
- открываем панель разработчика хрома (F12)
- подтверждаем повторную оправку запроса
- в вкладке Network находи отравленный нами запрос (он должен быть самым первым с ошибкой 403 красного цвета)
- в запросе находим строку "Content-Disposition: form-data; name="body""

 

 
Также включим автоматическое сохранение текста при наборе, чтобы после неудачи или креша броузера можно было продолжить
 
Renat Fatkhullin:
Также включим автоматическое сохранение текста при наборе, чтобы после неудачи или креша броузера можно было продолжить
Маленькие вопросы по планам, если можно:
1) Все будет сохраняться на серверной части или в local storage как-то (по принципу кармана и креденшилов терминала)? 
2) Будет ли возможность отключать нововведение в настройках профиля на сайте?

Спасибо.
 
Renat Fatkhullin:

В справке https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на покупку в текущий момент

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на продажу в текущий момент

double

есть такие показатели символа. Некоторые полагают, что это Открытый интерес. Данные биржи это опровергают - не совпадают с возвращаемыми данными.

Могли бы Вы пояснить, что возвращают эти значения? 

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
С месяц назад появился маленький баг в редакторе: по команде ctrl+H появляется окно замены, и курсор устанавливается в поле "Заменить на". А надо - в поле "Найти". Мелочь, но раздражает. 
 
Sergei Vladimirov:
С месяц назад появился маленький баг в редакторе: по команде ctrl+H появляется окно замены, и курсор устанавливается в поле "Заменить на". А надо - в поле "Найти". Мелочь, но раздражает. 
Если выделить текст который планируется заменить и потом нажать ctrl+h, то поле "Найти" будет уже заполнено и не будет необходимости ставить туда курсор.
 
Alexey Viktorov:
Если выделить текст который планируется заменить и потом нажать ctrl+h, то поле "Найти" будет уже заполнено и не будет необходимости ставить туда курсор.
Просто это поведение отличается от других прог (той же студии), а ломать привычки в отдельно взятом редакторе..
 
Alexey Viktorov:
Если выделить текст который планируется заменить и потом нажать ctrl+h, то поле "Найти" будет уже заполнено и не будет необходимости ставить туда курсор.
Отлично! Невероятно удобно!
