Ошибки, баги, вопросы - страница 1663
С недавних пор (с месяц примерно) в обсуждении проектов сервиса 'Работа', после набора хреновой тучи текста с цитатами и иллюстрациями, после отправки всё это улетает в ... дыру #403
(некая подпись контролирующая что именно вы будете оправлять сообщение на сайт, а не атакующий от вашего имени через POST запрос из формы на своем сайте).
Токен содержит дату окончания действия и подпись - что то типа MD5 от (дата+сайт+имя пользователя+соль наверное).
Вот эта дата окончания и прострачивается к моменту оправки вашего сообщения.
Аналогичкая заявка от меня:
Открыта, Начата: 2016.06.26 18:46, #1502446
К сожалению воз и ныне там.
Из личного опыта могу посоветовать:
1) Перед отправкой дублировать страницу и перекопировать на нее текст сообщения. Отправлять все с новой страницы.
2) Если несколько полей для заполнения у формы - то проще было продублировать страницу и скопировать из HTML формы ее анти-CSRF токен (обычно он называется signature__)
Но этот способ уже не удобен, так как подпись начали совать везде где надо и не надо. Сейчас нужно ориентироваться в структуре страницы, что бы найти верную подпись и не ошибиться.
3) Если было оправлено сообщения и получена ошибка 403 в хроме еще можно достать текст сообщения:
- на странице с ошибкой 403 нажимаем F5
- появится сообщение о повторной попытке оправки POST запроса из формы с просьбой подтвердить
- открываем панель разработчика хрома (F12)
- подтверждаем повторную оправку запроса
- в вкладке Network находи отравленный нами запрос (он должен быть самым первым с ошибкой 403 красного цвета)
- в запросе находим строку "Content-Disposition: form-data; name="body""
Также включим автоматическое сохранение текста при наборе, чтобы после неудачи или креша броузера можно было продолжить
1) Все будет сохраняться на серверной части или в local storage как-то (по принципу кармана и креденшилов терминала)?
2) Будет ли возможность отключать нововведение в настройках профиля на сайте?
Спасибо.
В справке https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_double
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
Общий объём ордеров на покупку в текущий момент
double
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
Общий объём ордеров на продажу в текущий момент
double
есть такие показатели символа. Некоторые полагают, что это Открытый интерес. Данные биржи это опровергают - не совпадают с возвращаемыми данными.
Могли бы Вы пояснить, что возвращают эти значения?
С месяц назад появился маленький баг в редакторе: по команде ctrl+H появляется окно замены, и курсор устанавливается в поле "Заменить на". А надо - в поле "Найти". Мелочь, но раздражает.
Если выделить текст который планируется заменить и потом нажать ctrl+h, то поле "Найти" будет уже заполнено и не будет необходимости ставить туда курсор.
