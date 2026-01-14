Ошибки, баги, вопросы - страница 1660

Stanislav Korotky:
MT5, подключенный к MetaQuaotes Demo, часто "бибикает" звуком news.wav, при этом никаких новых новостей не отображается, списки на всех других закладках (библиотека, маркет и пр.) тоже не меняются, в логи ничего не пишется. Допускаю, что меняется календарь. Но тогда не плохо бы как-то подсветить, что именно поменялось. Сейчас в календаре даже не понятно, где находится метка времени и какое событие следующее.

N Да тоже не пойму отчего бибикает. А ещё MT5, подключенный к MetaQuaotes Demo, каждый день утром предлагает обновится. Ну ладно вчера вышел новый билд 1401, а в другие дни?

На МТ4 такое происходит крайне редко.

 
fxsaber:

У меня не получается. Пишет одну единственную строчку в лог (см. выше) и все.

Windows XP SP3 x32, 1395. При логине появляется сообщение о Сертификате. Но на тестер это не должно влиять.

Аналогично и на Win7 x64.
 
Можно ли во время компиляции выяснить размер указателя за пределами МКЛ?
 

Из лога тестера

FR      0       16:47:53.493    Core 1  initial deposit 100000.00 RUR, leverage 1:0

Да, это не описка. Плечо 1:0 по какой-то причине.

Пробую с таким плечом делать отладку в тестере. Выдает только одну строку

2016.09.02 17:00:02     Tester  Leverage 1:0 set error
 
pavlick_:
Можно ли во время компиляции выяснить размер указателя за пределами МКЛ?
Я ничего не понял )
 

Это только у меня такая огромная пауза в 2-3 секунды при запуске прогона?

MR      0       16:47:50.960    Tester  RTS-9.16: ticks data begins from 2016.08.01 00:00
LE      0       16:47:50.963    Core 1  agent process started
CE      0       16:47:51.473    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
NR      0       16:47:52.736    Core 1  connected
DJ      0       16:47:52.741    Core 1  authorized (agent build 1401)
Куда каждый раз утекает время в локалке?!
 
pavlick_:
Можно ли во время компиляции выяснить размер указателя за пределами МКЛ?
Нет, код MQL может работать в "режиме" x86 и x64, поэтому размер "внешнего" указателя не является константой в момент компиляции.

Вы можете использовать предопределённую переменную _IsX64, для определения битности выполняемого кода.

Пример использования можно посмотреть в этой статье.
 
Ilyas:
Спасибо.
 

Если создать файл с расширением txt и нажать добавить в сторадж то файл добавляется и фиксируется, но если попытаться добавить целую папку с несколькими txt файлами то это не получается ((((

Вообще разрешено ли в сторадж хранить файлы типа txt ? Спрашиваю что бы не наколоться. 

 
Vladimir Pastushak:

Если создать файл с расширением txt и нажать добавить в сторадж то файл добавляется и фиксируется, но если попытаться добавить целую папку с несколькими txt файлами то это не получается ((((

Вообще разрешено ли в сторадж хранить файлы типа txt ? Спрашиваю что бы не наколоться. 

Хоть справка явно не указывает на txt:

  • Хранилище MQL5 Storage работает только с файлами следующих типов: mq4, mq5, mqh, cpp, h, bmp, wav. Остальные типы файлов невозможно добавить в хранилище.
  • В хранилище нельзя добавить файлы размером более 64 МБ.

но по сути файл, mq* файлы - это текстовые файлы.

 

В общем проверил - файл *.txt добавился в Хранилище. 

