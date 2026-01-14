Ошибки, баги, вопросы - страница 1660
MT5, подключенный к MetaQuaotes Demo, часто "бибикает" звуком news.wav, при этом никаких новых новостей не отображается, списки на всех других закладках (библиотека, маркет и пр.) тоже не меняются, в логи ничего не пишется. Допускаю, что меняется календарь. Но тогда не плохо бы как-то подсветить, что именно поменялось. Сейчас в календаре даже не понятно, где находится метка времени и какое событие следующее.
N Да тоже не пойму отчего бибикает. А ещё MT5, подключенный к MetaQuaotes Demo, каждый день утром предлагает обновится. Ну ладно вчера вышел новый билд 1401, а в другие дни?
На МТ4 такое происходит крайне редко.
У меня не получается. Пишет одну единственную строчку в лог (см. выше) и все.
Windows XP SP3 x32, 1395. При логине появляется сообщение о Сертификате. Но на тестер это не должно влиять.
Из лога тестера
Да, это не описка. Плечо 1:0 по какой-то причине.
Пробую с таким плечом делать отладку в тестере. Выдает только одну строку
Можно ли во время компиляции выяснить размер указателя за пределами МКЛ?
Это только у меня такая огромная пауза в 2-3 секунды при запуске прогона?Куда каждый раз утекает время в локалке?!
Можно ли во время компиляции выяснить размер указателя за пределами МКЛ?
Вы можете использовать предопределённую переменную _IsX64, для определения битности выполняемого кода.
Пример использования можно посмотреть в этой статье.
Если создать файл с расширением txt и нажать добавить в сторадж то файл добавляется и фиксируется, но если попытаться добавить целую папку с несколькими txt файлами то это не получается ((((
Вообще разрешено ли в сторадж хранить файлы типа txt ? Спрашиваю что бы не наколоться.
Хоть справка явно не указывает на txt:
но по сути файл, mq* файлы - это текстовые файлы.
В общем проверил - файл *.txt добавился в Хранилище.