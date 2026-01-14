Ошибки, баги, вопросы - страница 1661
Баг это или вопрос, но что-то непонятное... происходит и в тестере и дебаге... на EURUSD всё нормально, а на USDJPY вот такая проблема...
Часть кода
Что из кода интересует, понятно из скринов... в коде выделено.
Есть ОДИН ордер Sell с убытком 7.39 но код выдаёт убыток всего 0.93
Зелёная стрелка на следующем скрине говорит о том, что дебаг остановлен на этой строке...
То-есть переменной sl уже присвоено значение PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)
ВОПРОС: Почему так происходит??? Это баг или закономерность, особые свойства тестера\дебагера mql5???
Переменная sp была введена чуть позже, изначально проверялась переменная sellProfit которая обнулялась при входе в функцию.
На билде на десяток-другой раньше текущего была проблема, когда визуализатор показывал будущее на один тик, а MQL работал нормально - будущего не видел.
Попробуйте сравнить PositionGetDouble(POSITION_PROFIT) на следующем тике. Если будет совпадать с тем, что показывал визуализатор до него - проблема в этом. Slawa давал разъяснения и обещал поправить.
Если нет - очередной баг тогда.
Возможно и так, но код не предусматривает проверку на следующем тике. Только один раз в момент открытия нового бара. И какие гарантии что это значения со следующего тика??? Да никаких... Запустил ещё раз, убыток показал 2.55, а в дебагере по прежнему 0.93.
Зато, пальцы в растопырку... тестер 5 на порядок лучше тестера 4... Одни глюки и неадекватная работа... Как можно отладить советник при таких заморочках??? Как ещё люди занимаются оптимизацией??? По сути оптимизация уже самообман, а с такими заморочками, самообман в степени лежачей 8.
Придётся проверять на демке... не одну неделю...
От того, что визуализатор показывает ерунду - это не значит, что тестер сам не верен. Проблемы визуализации тестер не волнуют, от слова совсем.
Посчитайте сами через TickValue размер профита и сравните с POSITION_PROFIT. Увидите, что все совпадает. А визуализация - бага, похоже.
Да пересчитал прежде чем размещать вопрос. Похоже на правду, можно пересчитать по скринам. Проверять-то я начал не спроста. От убытка считается размер лота при закрытии которого по тейку будет ожидаемый профит. На EURUSD всё считалось правильно, а на USDJPY вдруг убыток не перекрывается... Начал проверять формулу... и дошёл до этого бага. Выходит что визуализатор вообще не при делах.
Ошибка при компиляции Script1.mq5
Ошибка #1. По сигнатуре вызов h здесь однозначен.
Ошибка #2. В A::f1() вызов h( g ) в смысле g - может показаться неоднозначным, но с другой стороны в A::f2() компилятор же относительно g() не задает лишних вопросов (и правильно делает - по крайней мере поначалу существовавщие проблемы включения заголовочного файла с объявлением функции в модуль с ее реализацией и последующего использования в этом модуле давно уже были решены). И кроме того переписать по другому затруднительно, поскольку Script.mqh - общий заголовочный файл
Извините, но я не уловил Вашу мысль. Кто, по-Вашему, бажит - тестер или визуализатор?
Если показывает значения похожие на правду, а считает не по тем данным, выходит что тараканы в mql5, а не в тестере или визуализаторе.
В общем, спасибо за участие, буду побеждать проблему в долгосрочном режиме. И сегодня проверю на другом, похожем участке валюты. Может это проблема в тиках на этом месте, хз?
Почему warning на ровном месте?