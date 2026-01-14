Ошибки, баги, вопросы - страница 1353
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот этот советник.
Да "0" обязательно должен быть в конце, не логично не много.
Да "0" обязательно должен быть в конце, не логично не много.
Мажорная первая и мижорная вторая
тоесть перва я получается 1 ,2 , 3 и так дале а вторая 1, 2 , 3 тоесть в Вашем случае Вы пытались показать что 5 больше 45 или в вашем случае .005 и .045
Я то же на такое нарвался когда то
Здравствуйте!
Это не баг. Версия программы - это не дробное число, а 2 целых числа, разделенных точкой.
Первое - это мажорная версия
Второе - минорная версияВ вашем случае минорная версия 2 меньше, чем минорная версия 12.
И что теперь делать с этим советником? можно его как-то кастрировать от шалостей с лотами. Причем существует закон подлости, попадает большим лотом именно на лосевую сделку, следующая сделка открывается лотом именно каким я указал не перекрывая лося... может снести терминал, и установить все заново, глюки терминала?
Спасибо за помощь, я разберусь. Скальпер состоит из десятка с лишним файлов .mqh с классами, так что выкладывать OnInit бессмысленно, в нем идет создание классов и их инициализация. Я поотключал все модули, скальпер теперь запускается в холостом режиме. Дальше буду сегодня включать их по одному и смотреть, где засада.
Напишите в сервисдеск, где приложите код (после всех проверок он будет удален).
Спасибо за помощь, я разберусь. Скальпер состоит из десятка с лишним файлов .mqh с классами, так что выкладывать OnInit бессмысленно, в нем идет создание классов и их инициализация. Я поотключал все модули, скальпер теперь запускается в холостом режиме. Дальше буду сегодня включать их по одному и смотреть, где засада.
Разобрался, нашел баг в компиляторе MQL4. Вот такая ошибка по невнимательности убила 2 дня на поиск... Суть в следующем, приведу простейший код. Ошибки компиляции или варнинга не возникает, возникает ошибка выполнения.
2015.08.24 10:22:34.825 Script InvalidPointerConversion EURUSD.e,M15: removed
2015.08.24 10:22:34.825 InvalidPointerConversion EURUSD.e,M15: global initialization failed
2015.08.24 10:22:34.825 InvalidPointerConversion EURUSD.e,M15: invalid EX4 file (8)
2015.08.24 10:22:34.814 Script Tests\InvalidPointerConversion EURUSD.e,M15: loaded successfully
Проверил на VS2013, как и положено, выдает ошибку компиляции
Error 4 error : invalid type conversion: "CTest *" to "double" C:\MyP\AvForex\trunk\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1.cpp 51 1 ConsoleApplication1
Написал в сервисдек.
Код желателен, но если не хотите предоставлять его, то приложите пожалуйста EX5, вызывающий ошибку загрузки - разберёмся.
Не успел прочитать ваш ответ. Ошибку локализовал, в сервисдек написал, также описал в предыдущем сообщении https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1373
Vladimir Pastushak:
Дело не в терминале а в том как написан советник, Вы приложили не все файлы советника...
А какие надо приложить файлы?