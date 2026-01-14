Ошибки, баги, вопросы - страница 1353

Новый комментарий
 
Дмитрий Мотков:
Вот этот советник. 
не хватает файла TradeAlgorithms.mqh в нем расчет идет
 

Да "0" обязательно должен быть в конце, не логично не много. 

 
Leanid Aladzyeu:

Да "0" обязательно должен быть в конце, не логично не много. 

Мажорная первая и мижорная вторая

тоесть перва я получается 1 ,2 , 3 и так дале а вторая 1, 2 , 3    тоесть в Вашем случае Вы пытались показать что 5 больше 45 или в вашем случае .005  и .045

Я то же на такое нарвался когда то

Support Team 2015.02.10 10:20

Здравствуйте!

Это не баг. Версия программы - это не дробное число, а 2 целых числа, разделенных точкой.

Первое - это мажорная версия

Второе - минорная версия

В вашем случае минорная версия 2 меньше, чем минорная версия 12.
 
И что теперь делать с этим советником? можно его как-то кастрировать от шалостей с лотами. Причем существует закон подлости, попадает большим лотом именно на лосевую сделку, следующая сделка открывается лотом именно каким я указал не перекрывая лося... может снести терминал, и установить все заново, глюки терминала?
 
Дмитрий Мотков:
И что теперь делать с этим советником? можно его как-то кастрировать от шалостей с лотами. Причем существует закон подлости, попадает большим лотом именно на лосевую сделку, следующая сделка открывается лотом именно каким я указал не перекрывая лося... может снести терминал, и установить все заново, глюки терминала?
Дело не в терминале а в том как написан советник, Вы приложили не все файлы советника...
 
Alexey Volchanskiy:
Спасибо за помощь, я разберусь. Скальпер состоит из десятка с лишним файлов .mqh с классами, так что выкладывать OnInit бессмысленно, в нем идет создание классов и их инициализация. Я поотключал все модули, скальпер теперь запускается в холостом режиме. Дальше буду сегодня включать их по одному и смотреть, где засада.
Напишите в сервисдеск, где приложите код (после всех проверок он будет удален).
 
Alexander:
Напишите в сервисдеск, где приложите код (после всех проверок он будет удален).
Код желателен, но если не хотите предоставлять его, то приложите пожалуйста EX5, вызывающий ошибку загрузки - разберёмся.
 
Alexey Volchanskiy:
Спасибо за помощь, я разберусь. Скальпер состоит из десятка с лишним файлов .mqh с классами, так что выкладывать OnInit бессмысленно, в нем идет создание классов и их инициализация. Я поотключал все модули, скальпер теперь запускается в холостом режиме. Дальше буду сегодня включать их по одному и смотреть, где засада.

Разобрался, нашел баг в компиляторе MQL4. Вот такая ошибка по невнимательности убила 2 дня на поиск... Суть в следующем, приведу простейший код. Ошибки компиляции или варнинга не возникает, возникает ошибка выполнения.

2015.08.24 10:22:34.825    Script InvalidPointerConversion EURUSD.e,M15: removed
2015.08.24 10:22:34.825    InvalidPointerConversion EURUSD.e,M15: global initialization failed
2015.08.24 10:22:34.825    InvalidPointerConversion EURUSD.e,M15: invalid EX4 file (8)
2015.08.24 10:22:34.814    Script Tests\InvalidPointerConversion EURUSD.e,M15: loaded successfully

Проверил на VS2013, как и положено, выдает ошибку компиляции

Error    4    error : invalid type conversion: "CTest *" to "double"    C:\MyP\AvForex\trunk\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1.cpp    51    1    ConsoleApplication1

Написал в сервисдек.

class CTest
{
    int test;
    int incr(){ return test++; }
};

void OnStart()
{
    CTest *test = new CTest();
    double ptest = double(test); // тут должна быть ошибка компиляции!!!
    delete test;
}
Файлы:
InvalidPointerConversion.mq4  1 kb
 
Ilyas:
Код желателен, но если не хотите предоставлять его, то приложите пожалуйста EX5, вызывающий ошибку загрузки - разберёмся.

Не успел прочитать ваш ответ. Ошибку локализовал, в сервисдек написал, также описал в предыдущем сообщении https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1373

 

Vladimir Pastushak:
Дело не в терминале а в том как написан советник, Вы приложили не все файлы советника... 

 

А какие надо приложить файлы?  

1...134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360...3695
Новый комментарий