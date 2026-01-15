Ошибки, баги, вопросы - страница 2457
В Маркете кто-нибудь практикует при обновлении своего продукта вкладывать (через ресурсы) в него EX5 предыдущей версии, чтобы пользователь всегда имел возможность отката на случай ошибки?
Это можно и без ресурсов делать...
Проблема в том что новые версии могут иметь другие настройки...
Вывести другие настройки уже проблема...
Не вижу никаких проблем с этим.
При запросе логов с действующих VPS выдёт ошибку "Failed to get terminal logs"
Кто знает в чём может быть проблема? При этом советники на VPS работают (открывают/закрывают сделки), а логи не могу загрузить.
Не вижу никаких проблем с этим.
Только сейчас понял, что EX5 предыдущей версии должен быть с защитным механизмом.
А через ресурсы EX5 прошлой версии получится передать без защиты, что не подходит.
Пишу индикатор на 5ке.
Не могу заставить обновлять период средней с поля ввода на графике. На 4ке такая конструкция будет работать.
Что не так? не пойму? Поле в ините через OnChartEvent обновляется, а период нет. Ни каким образом не могу изменить.
Прикладываю простой рабочий пример.
Похоже на слишком длинный путь к папке temp.
Заархивированные логи сначала читаются во временный файл (с расширением tmp) в системную временную папку. Произошла ошибка формирования имени временного файла
Правильно я понимаю что после прохода агенты спят и ждут когда оставшиеся занятые агенты закончат работу ?
Что?
Никто мой вопрос #24566 не осилит?
Что интересно. С таким вариантом OnCalculate работает. Но этот вариант не подходит.
При смене графика / периода PBB получает значение 10, не зависимо от того какое значение вы указали в поле ввода.
В момент переинициализации происходит так как будто это первый запуск.
Решить Вашу задачу можно двумя спсобами
1 - хранить значение PBB в глобальных переменных терминала и получать период оттуда
2 - В момент срабатывания ОнЧартЕвент делать переинициализацию индикатора MA и получать новый хендл...