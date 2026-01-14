Ошибки, баги, вопросы - страница 1139
А что в деталях сертификата написано? Может промежуточный турбо-прокси используете, который проводит MiM ради сжатия и подсовывает самоподписанный сертификат?
У нас сертификат официальный от Comodo.
При перезагрузке терминала приходится каждый раз вводить пароль в "сообществе". Можно сделать так чтобы пароль сохранялся?
Что бы перенести на графике результат на новую строку нужно вставлять "\n"
Как называется "\n" почему именно n ? (нужно что бы отложилось в памяти, связать с чем то)
Пример:
Перевод строки сокращают как NEL (от англ. next line — «со следующей строки, переход на следующую строку», или newline — «с новой строки, переход на новую строку»).
Спасибо
Как привязать справочник MQL5 к MetaEditor что бы было в одном окне?