Ошибки, баги, вопросы - страница 1139

А что в деталях сертификата написано? Может промежуточный турбо-прокси используете, который проводит MiM ради сжатия и подсовывает самоподписанный сертификат?

У нас сертификат официальный от Comodo.

 
Renat:

официальный. но почему-то недоверенный.... такое предупреждение стало появлятся дня 3 назад. 
 При перезагрузке терминала приходится каждый раз вводить пароль в "сообществе". Можно сделать так чтобы пароль сохранялся?

 

 

 
Попробуйте запускать терминал от имени администратора. На МТ4 только это и помогает. 
 
На графике XAUUSD H1 отсутствуют бары со значением времени 23:00. Почему?
 

Что бы перенести на графике результат на новую строку нужно вставлять "\n" 

Как называется "\n" почему именно n ? (нужно что бы отложилось в памяти, связать с чем то)

Пример:

  Comment("целое число x-y/z-dz(5) = ", x-y/z-dz, "\n"," ","\n",
          "дробное число (x+dx+dz(18))/(x-y+dz+dy(10) = ", (x+dx+dz)/(x-y+dz+dy));
 
Перевод строки сокращают как NEL (от англ. next line — «со следующей строки, переход на следующую строку», или newline — «с новой строки, переход на новую строку»). 

Перевод строки — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Перевод строки, или разрыв строки — продолжение печати текста с новой строки, то есть с левого края на строку ниже, или уже на следующей странице. Разделителем строк, обозначающим место перевода строки, в текстовых данных служит один или пара управляющих символов, а в размеченном тексте также — определённый тег (в HTML — тег  , от англ.   —...
 
barabashkakvn:

Перевод строки сокращают как NEL (от англ. next line — «со следующей строки, переход на следующую строку», или newline — «с новой строки, переход на новую строку»). 

Спасибо


 
Как привязать справочник MQL5 к MetaEditor что бы было в одном окне?
 
Как в MQL4? 
Никак. Только привыкнуть.
