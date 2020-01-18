Список объектов в тестере МТ5
Sergey Deev:
Господа, подскажите.. Как-нибудь можно просмотреть визуально список объектов на графике в тетере МТ5?
В МТ4 это делается кликом правой кнопки мыши и выбором из контентного меню.
А разве ctrl+b в тестере MT4 не работает? Потому вы не знаете о таком вызове списка объектов?
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Господа, подскажите.. Как-нибудь можно просмотреть визуально список объектов на графике в тетере МТ5?
В МТ4 это делается кликом правой кнопки мыши и выбором из контентного меню.