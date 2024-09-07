Пожелания для МТ5 - страница 65

Новый комментарий
 
ADR:
Не хватает мне встроенных алертов... Хотелось бы услышать какойнить звук при срабатывании отложенного ордера, стоп лосса и тэйк профита.
В разделе Работа можно и трицатикопеечные скрипты заказывать. Никаких ограничений на сложность заявки.
[Удален]  
ADR:
Не хватает мне встроенных алертов... Хотелось бы услышать какойнить звук при срабатывании отложенного ордера, стоп лосса и тэйк профита.
А про PlaySound() мы что знаем? Тока оно лично Вам нужно (я про то что если что не так проблем потом не расхлебаете)?...
 
Да знаю что можно сделать)) Сделать можно и терминал свой. Просто хотелось наряду со встроенными звуками на события connect, disconect и т.п.
 

Извините, мож не в тему, но как-то сразу и не нашёлся куда отписать.

Справочник MQL5 / Основы языка / Синтаксис / Идентификаторы/

Суждение "Длина идентификатора не может превышать 63 знак." было бы не плохо исправить на "Длина идентификатора не может превышать 63 знака." Файл справки по языку MQL5 качал с сервера сегодня.

 
drknn:

Суждение "Длина идентификатора не может превышать 63 знак." было бы не плохо исправить на "Длина идентификатора не может превышать 63 знака." Файл справки по языку MQL5 качал с сервера сегодня.

Спорить не буду, вот примеры:


 

Спорить не буду, в русском не силен, но явно разница в смысле предложения.

Если использовать слово "символ", то смысл другой.

"не превышать шестьдесят третий символ" и "не превышать шестьдесят три символа".

Количественное или порядковое числительное: 63 бутылки, 63-я бутылка

 
Vigor:

Спорить не буду, в русском не силен, но явно разница в смысле предложения.

Если использовать слово "символ", то смысл другой.

"не превышать шестьдесят третий символ" и "не превышать шестьдесят три символа".

Количественное или порядковое числительное: 63 бутылки, 63-я бутылка

всё верно. выражение "Длина идентификатора не может превышать шестьдесят третий знак", читается немного коряво для программиста. так как если речь идет про длину, то имеется ввиду количество знаков, а не конкретную позицию в строке.

Поэтому правильнее по смыслу писать "Длина идентификатора не может превышать шестьдесят три знака (или шестидесятитрёх знаков)"

 
drknn:

Извините, мож не в тему, но как-то сразу и не нашёлся куда отписать.

Справочник MQL5 / Основы языка / Синтаксис / Идентификаторы/

Суждение "Длина идентификатора не может превышать 63 знак." было бы не плохо исправить на "Длина идентификатора не может превышать 63 знака." Файл справки по языку MQL5 качал с сервера сегодня.

Поправим.
 

Нельзя ли сделать так, чтобы set-файлы можно было  извлекать из той-же папки, куда их сохранил. Сейчас терминал не запоминает папку, куда сохранил set-файл (вернее запоминает, но только для очередного сохранения, а не извлечения).

 
Rosh:
Поправим.
Так всё-таки, как правильно - "скомпилировать эксперт" или "скомпилировать эксперта"? гы
1...585960616263646566676869707172...119
Новый комментарий