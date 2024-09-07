Пожелания для МТ5 - страница 65
Не хватает мне встроенных алертов... Хотелось бы услышать какойнить звук при срабатывании отложенного ордера, стоп лосса и тэйк профита.
Извините, мож не в тему, но как-то сразу и не нашёлся куда отписать.
Справочник MQL5 / Основы языка / Синтаксис / Идентификаторы/
Суждение "Длина идентификатора не может превышать 63 знак." было бы не плохо исправить на "Длина идентификатора не может превышать 63 знака." Файл справки по языку MQL5 качал с сервера сегодня.
Спорить не буду, вот примеры:
Спорить не буду, в русском не силен, но явно разница в смысле предложения.
Если использовать слово "символ", то смысл другой.
"не превышать шестьдесят третий символ" и "не превышать шестьдесят три символа".
Количественное или порядковое числительное: 63 бутылки, 63-я бутылка
всё верно. выражение "Длина идентификатора не может превышать шестьдесят третий знак", читается немного коряво для программиста. так как если речь идет про длину, то имеется ввиду количество знаков, а не конкретную позицию в строке.
Поэтому правильнее по смыслу писать "Длина идентификатора не может превышать шестьдесят три знака (или шестидесятитрёх знаков)"
Нельзя ли сделать так, чтобы set-файлы можно было извлекать из той-же папки, куда их сохранил. Сейчас терминал не запоминает папку, куда сохранил set-файл (вернее запоминает, но только для очередного сохранения, а не извлечения).
Поправим.